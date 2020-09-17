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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1810181118121813

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:42

  shapo написав:
  ЛАД написав:Hotab, где Вы предлагаете искать информацию о российской вакцине? На цензор.нет?
Или Вы тоже из псокотовых?


Из них

А вы оба умные, шо капец :)
Оба мучаются в Украине, оба любят РФ, оба желают свалить в Израиль :)
Но, по разным причинам, свалить не могут, поэтому лазят по всем инфопомойкам, как бомжи
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД
ИЧСХ, ваш мер Кернес, любитель русского мира и возвращения советских названий.
Когда замаячила старуха с косой из-за коронавируса, то не поехал в РФ, где "самая передовая медицина", а быстро свалил в немецкую Шарите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:02

Ляшко сейчас не хочет вызывать у людей чувство тревоги? Почему?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:13

  Hotab написав:
  ЛАД написав:о российской

Слово "российская" это синоним слова "лживая". Зачем о ней что-то знать?
О россии надо знать только то, сколько этих людей отправилось к праотцам. От Ковид, либо от побочек вакцинации.
Но об этом скажут на многих ресурсах.

Простите, но Вы глупость сказамши.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:41

  Вкладчик1234 написав:Ляшко сейчас не хочет вызывать у людей чувство тревоги? Почему?

Дуже зайнят виборами...дуже хоче мером стати...
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