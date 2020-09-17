Додано: Чет 17 вер, 2020 18:50

ЛАД

ИЧСХ, ваш мер Кернес, любитель русского мира и возвращения советских названий.

Когда замаячила старуха с косой из-за коронавируса, то не поехал в РФ, где "самая передовая медицина", а быстро свалил в немецкую Шарите

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой