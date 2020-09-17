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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:42
shapo написав: ЛАД написав:Hotab
, где Вы предлагаете искать информацию о российской вакцине? На цензор.нет?
Или Вы тоже из псокотовых?
Из них
А вы оба умные, шо капец
Оба мучаются в Украине, оба любят РФ, оба желают свалить в Израиль
Но, по разным причинам, свалить не могут, поэтому лазят по всем инфопомойкам, как бомжи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 17 вер, 2020 18:50
ЛАД
ИЧСХ, ваш мер Кернес, любитель русского мира и возвращения советских названий.
Когда замаячила старуха с косой из-за коронавируса, то не поехал в РФ, где "самая передовая медицина", а быстро свалил в немецкую Шарите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:02
Ляшко сейчас не хочет вызывать у людей чувство тревоги? Почему?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:13
Hotab написав: ЛАД написав:
о российской
Слово "российская" это синоним слова "лживая". Зачем о ней что-то знать?
О россии надо знать только то, сколько этих людей отправилось к праотцам. От Ковид, либо от побочек вакцинации.
Но об этом скажут на многих ресурсах.
Простите, но Вы глупость сказамши.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:41
Вкладчик1234 написав:
Ляшко сейчас не хочет вызывать у людей чувство тревоги? Почему?
Дуже зайнят виборами...дуже хоче мером стати...
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:24
change_pm написав: Вкладчик1234 написав:
Ляшко сейчас не хочет вызывать у людей чувство тревоги? Почему?
Дуже зайнят виборами...дуже хоче мером стати...
неужели вменяемые люди будут за таких голосовать?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:41
pesikot написав: shapo написав: ЛАД написав:Hotab
, где Вы предлагаете искать информацию о российской вакцине? На цензор.нет?
Или Вы тоже из псокотовых?
Из них
А вы оба умные, шо капец
Оба мучаются в Украине, оба любят РФ, оба желают свалить в Израиль
Но, по разным причинам, свалить не могут, поэтому лазят по всем инфопомойкам, как бомжи
Изучай мою биографию лучше, двоешник-политинформатор
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:42
Libo написав: shapo написав:
А кто в этом мире правдив, амеры заливающие страну ложью перед выборами ,китайцы запустившие эту дрянь или ВОЗ прикрывавшая их?
Намекаешь, что только евреи?
Это ты только можешь на евреев пальцами показывать по поводу и без, а я задал элементарный вопрос
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:52
vetka написав:
В Киеве уже не знают как освоить тот бюджет. То кладут плитку, то снимают, потом кладут на это же место брусчатку, разрыли, зарыли - постелили асфальт, через неделю, опять все разрыли и так по новой несколько раз. Идиоты!
так может стоит дороги на Подоле подлатать, а то по Кирилловской и Константиновкой ездить страшно...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:57
change_pm написав: vitaliy_berdinskikh написав: vetka написав:
Ничого. В ЕС пускают не только граждан ЕС, а еще и по уважительным причинам (лечение, как раз и есть такая причина)
С ковидом - не пускают.
З ковідом і німецьким паспортом пускають...
паспорт может быть и украинский, но при условии что у вас есть ПМЖ или разрешение на длительное пребывание (рабочая или учебная виза и т.д.).
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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