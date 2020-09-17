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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1809181018111812

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:57

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vetka написав:Ничого. В ЕС пускают не только граждан ЕС, а еще и по уважительным причинам (лечение, как раз и есть такая причина)

С ковидом - не пускают.

З ковідом і німецьким паспортом пускають...

паспорт может быть и украинский, но при условии что у вас есть ПМЖ или разрешение на длительное пребывание (рабочая или учебная виза и т.д.).
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:14

  Пенсионер написав:
  freeze написав:
  yama написав:мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90%


Хорошие зарплаты в 50 тысяч гривен, может художественный свист ?)))
Но если так, то потратить 1,5 тысячи грн и жаловаться на компанию, грешно.

Почему бы не купить авто и не пхаться в общественном транспорте? Не понимаю иногда людей. Может просто вымышленные ситуации?

допустим не 50 тис , а 20+ для Западной Украины тоже не плохо ! таврию покупать и тратить на бензин каждый день кучу денег на стоянку на обслуживание и нервы в пробках ? городской транспорт хоть кое где имеет выделенные полосы движения
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 вер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:21

  Libo написав:
  ЛАД написав:О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?


Мы пришли к выводу, что без смены политического и экономического курса страны корону преодолеть не удастся. 8)

во белорусы без смены и преодолели ... Где горы трупов ?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:32

  yama написав:во белорусы без смены и преодолели ... Где горы трупов ?

https://www.9news.com.au/world/coronavi ... 8152f1fe82
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:. Где горы трупов ?


сожглі або на удобреніє для лукашенко-картошкі на полях
+50грн !
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