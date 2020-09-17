yama написав:мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90%
Хорошие зарплаты в 50 тысяч гривен, может художественный свист ?))) Но если так, то потратить 1,5 тысячи грн и жаловаться на компанию, грешно.
Почему бы не купить авто и не пхаться в общественном транспорте? Не понимаю иногда людей. Может просто вымышленные ситуации?
допустим не 50 тис , а 20+ для Западной Украины тоже не плохо ! таврию покупать и тратить на бензин каждый день кучу денег на стоянку на обслуживание и нервы в пробках ? городской транспорт хоть кое где имеет выделенные полосы движения
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 вер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.