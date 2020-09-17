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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1810181118121813>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:57

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vetka написав:Ничого. В ЕС пускают не только граждан ЕС, а еще и по уважительным причинам (лечение, как раз и есть такая причина)

С ковидом - не пускают.

З ковідом і німецьким паспортом пускають...

паспорт может быть и украинский, но при условии что у вас есть ПМЖ или разрешение на длительное пребывание (рабочая или учебная виза и т.д.).
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:14

  Пенсионер написав:
  freeze написав:
  yama написав:мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90%


Хорошие зарплаты в 50 тысяч гривен, может художественный свист ?)))
Но если так, то потратить 1,5 тысячи грн и жаловаться на компанию, грешно.

Почему бы не купить авто и не пхаться в общественном транспорте? Не понимаю иногда людей. Может просто вымышленные ситуации?

допустим не 50 тис , а 20+ для Западной Украины тоже не плохо ! таврию покупать и тратить на бензин каждый день кучу денег на стоянку на обслуживание и нервы в пробках ? городской транспорт хоть кое где имеет выделенные полосы движения
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 вер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:21

  Libo написав:
  ЛАД написав:О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?


Мы пришли к выводу, что без смены политического и экономического курса страны корону преодолеть не удастся. 8)

во белорусы без смены и преодолели ... Где горы трупов ?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:32

  yama написав:во белорусы без смены и преодолели ... Где горы трупов ?

https://www.9news.com.au/world/coronavi ... 8152f1fe82
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:. Где горы трупов ?


сожглі або на удобреніє для лукашенко-картошкі на полях
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:40

  yama написав:городской транспорт хоть кое где имеет выделенные полосы движения

особенно "радуют" выделенные полосы на которых, как в Киеве, разрешено движение велосипедистов, а выполнить обгон велосипедиста практически не возможно... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:00

  yama написав:
  Libo написав:Мы пришли к выводу, что без смены политического и экономического курса страны корону преодолеть не удастся. 8)

во белорусы без смены и преодолели ... Где горы трупов ?


Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв. А у беларусов взрыв начнется только с 9-го августа + 9 месяцев, после начала ночной движухи на улицах. Когда люди ходят на работу, они размножаются вяло и неохотно. Им нужна встряска. Или надо закрыть их дома с правом на мелкие перебежки. :oops:
Наш демографический взрыв перекроет ковидную смертность многократно. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:04

  Libo написав:Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв.

Ага, особенно сильно люди хотят детей, когда теряют работу.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:32

  safonovstanislav написав:
  Libo написав:Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв.

Ага, особенно сильно люди хотят детей, когда теряют работу.

Никто не обещал появление детей именно в своей семье).
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если у вас насморк, у вас НЕТ Covid-19: ведущий эксперт говорит, что утомляемость является наиболее распространенным симптомом у детей, поскольку Мэтт Хэнкок призывает родителей не путать простуду с коронавирусом.
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... warns.html
По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.

Кроме того, у трети (33%) детей с положительным результатом на Covid-19 никогда не было ни одного из 20 симптомов, перечисленных в приложении, что позволяет предположить, что у многих детей симптомы отсутствуют.
Данные показывают, что у детей набор симптомов отличается от всего взрослого населения. Пять основных симптомов у детей школьного возраста с положительным результатом теста - это усталость (55 процентов), головная боль (53 процента), лихорадка (49 процентов), боль в горле (38 процентов) и потеря аппетита (35 процентов).
Исследование, проведенное с помощью приложения, также показало, что у каждого шестого (15%) ребенка с положительным результатом теста на COVID также наблюдается необычная кожная сыпь.
Среди взрослых наиболее частыми симптомами являются усталость (87 процентов), головная боль (72 процента), потеря обоняния (60 процентов), постоянный кашель (54 процента) и боль в горле (49 процентов)
Sanna
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