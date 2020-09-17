yama написав:мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90%
Хорошие зарплаты в 50 тысяч гривен, может художественный свист ?))) Но если так, то потратить 1,5 тысячи грн и жаловаться на компанию, грешно.
Почему бы не купить авто и не пхаться в общественном транспорте? Не понимаю иногда людей. Может просто вымышленные ситуации?
допустим не 50 тис , а 20+ для Западной Украины тоже не плохо ! таврию покупать и тратить на бензин каждый день кучу денег на стоянку на обслуживание и нервы в пробках ? городской транспорт хоть кое где имеет выделенные полосы движения
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 вер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Libo написав:Мы пришли к выводу, что без смены политического и экономического курса страны корону преодолеть не удастся.
во белорусы без смены и преодолели ... Где горы трупов ?
Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв. А у беларусов взрыв начнется только с 9-го августа + 9 месяцев, после начала ночной движухи на улицах. Когда люди ходят на работу, они размножаются вяло и неохотно. Им нужна встряска. Или надо закрыть их дома с правом на мелкие перебежки. Наш демографический взрыв перекроет ковидную смертность многократно.
Если у вас насморк, у вас НЕТ Covid-19: ведущий эксперт говорит, что утомляемость является наиболее распространенным симптомом у детей, поскольку Мэтт Хэнкок призывает родителей не путать простуду с коронавирусом.
По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.
Кроме того, у трети (33%) детей с положительным результатом на Covid-19 никогда не было ни одного из 20 симптомов, перечисленных в приложении, что позволяет предположить, что у многих детей симптомы отсутствуют. Данные показывают, что у детей набор симптомов отличается от всего взрослого населения. Пять основных симптомов у детей школьного возраста с положительным результатом теста - это усталость (55 процентов), головная боль (53 процента), лихорадка (49 процентов), боль в горле (38 процентов) и потеря аппетита (35 процентов). Исследование, проведенное с помощью приложения, также показало, что у каждого шестого (15%) ребенка с положительным результатом теста на COVID также наблюдается необычная кожная сыпь. Среди взрослых наиболее частыми симптомами являются усталость (87 процентов), головная боль (72 процента), потеря обоняния (60 процентов), постоянный кашель (54 процента) и боль в горле (49 процентов)