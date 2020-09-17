По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.



Кроме того, у трети (33%) детей с положительным результатом на Covid-19 никогда не было ни одного из 20 симптомов, перечисленных в приложении, что позволяет предположить, что у многих детей симптомы отсутствуют.

Данные показывают, что у детей набор симптомов отличается от всего взрослого населения. Пять основных симптомов у детей школьного возраста с положительным результатом теста - это усталость (55 процентов), головная боль (53 процента), лихорадка (49 процентов), боль в горле (38 процентов) и потеря аппетита (35 процентов).

Исследование, проведенное с помощью приложения, также показало, что у каждого шестого (15%) ребенка с положительным результатом теста на COVID также наблюдается необычная кожная сыпь.

Среди взрослых наиболее частыми симптомами являются усталость (87 процентов), головная боль (72 процента), потеря обоняния (60 процентов), постоянный кашель (54 процента) и боль в горле (49 процентов)