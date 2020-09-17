Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1810181118121813 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:40 За вчера по миру очередное достижение + 315 000 новых случая. Чтобы достичь такой цифры в начале развития пандемии понадобилось два месяца.

Потом было долгое топтание на уровне до + 100 000 случаев в сутки. Вероятно при наличии жестких карантинных мер это и был возможный максимум. Затем практически все страны ослабили карантинные меры, что быстро привело к возрастанию до уровней 250 000 - 290 000 случаев в сутки. Так продолжалось довольно долго. Видимо это и был максимально возможный уровень характерный для небольших ограничений, летнего периода проветривания, отдыхающей системе образования.

Сентябрь быстро привел к возрастанию уровней свыше 300 000 случаев в сутки.



Растут случаи не только у нас, но например обновили вчера свои рекорды за всё время

- Аргентина + 12 700

- Испания + 11 300

- Франция + 10 600

- Чехия + 3 100 - всегда была примером удачной борьбы



По ежедневной смертности от коронавируса Украина занимает третье место в Европе, уступая только России и Испании. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18400 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4424 раз. Подякували: 7142 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:03 По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.

По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано. По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано. st512 Повідомлень: 893 З нами з: 09.07.13 Подякував: 96 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире За последние сутки - 3228 забоолевших

умерли — 68.



Высота в 3000+ взята _Mykola_ Повідомлень: 3921 З нами з: 09.02.09 Подякував: 560 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:39 freeze написав: По ежедневной смертности от коронавируса Украина занимает третье место в Европе, уступая только России и Испании. По ежедневной смертности от коронавируса Украина занимает третье место в Европе, уступая только России и Испании.

обычно в статистике используют показатель количества смертей на 1000 человек населения и по этому показателю Украина и до эпидемии занимала первое место в Европе... обычно в статистике используют показатель количества смертей на 1000 человек населения и по этому показателю Украина и до эпидемии занимала первое место в Европе... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4835 З нами з: 06.08.08 Подякував: 253 раз. Подякували: 763 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1810181118121813 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 721 , 722 , 723

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7228 1648967

ЛОБ Сер 16 вер, 2020 21:43