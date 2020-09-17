За вчера по миру очередное достижение + 315 000 новых случая. Чтобы достичь такой цифры в начале развития пандемии понадобилось два месяца. Потом было долгое топтание на уровне до + 100 000 случаев в сутки. Вероятно при наличии жестких карантинных мер это и был возможный максимум. Затем практически все страны ослабили карантинные меры, что быстро привело к возрастанию до уровней 250 000 - 290 000 случаев в сутки. Так продолжалось довольно долго. Видимо это и был максимально возможный уровень характерный для небольших ограничений, летнего периода проветривания, отдыхающей системе образования. Сентябрь быстро привел к возрастанию уровней свыше 300 000 случаев в сутки.
Растут случаи не только у нас, но например обновили вчера свои рекорды за всё время - Аргентина + 12 700 - Испания + 11 300 - Франция + 10 600 - Чехия + 3 100 - всегда была примером удачной борьбы
По ежедневной смертности от коронавируса Украина занимает третье место в Европе, уступая только России и Испании.
По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.
По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.