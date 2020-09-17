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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1811181218131814>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:40

За вчера по миру очередное достижение + 315 000 новых случая. Чтобы достичь такой цифры в начале развития пандемии понадобилось два месяца.
Потом было долгое топтание на уровне до + 100 000 случаев в сутки. Вероятно при наличии жестких карантинных мер это и был возможный максимум. Затем практически все страны ослабили карантинные меры, что быстро привело к возрастанию до уровней 250 000 - 290 000 случаев в сутки. Так продолжалось довольно долго. Видимо это и был максимально возможный уровень характерный для небольших ограничений, летнего периода проветривания, отдыхающей системе образования.
Сентябрь быстро привел к возрастанию уровней свыше 300 000 случаев в сутки.

Растут случаи не только у нас, но например обновили вчера свои рекорды за всё время
- Аргентина + 12 700
- Испания + 11 300
- Франция + 10 600
- Чехия + 3 100 - всегда была примером удачной борьбы

По ежедневной смертности от коронавируса Украина занимает третье место в Европе, уступая только России и Испании.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:03

По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.

По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За последние сутки - 3228 забоолевших
умерли — 68.

Высота в 3000+ взята
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:39

  freeze написав:По ежедневной смертности от коронавируса Украина занимает третье место в Европе, уступая только России и Испании.

обычно в статистике используют показатель количества смертей на 1000 человек населения и по этому показателю Украина и до эпидемии занимала первое место в Европе... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Коронавирус дома: что делать больному и его родным. Инструкции СDC"
https://www.liga.net/health/cards/koron ... uktsii-sdc
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:35

  _Mykola_ написав:"Коронавирус дома: что делать больному и его родным. Инструкции СDC"
https://www.liga.net/health/cards/koron ... uktsii-sdc

После
Якщо у вас є дві ванни, одна має бути виключно для хворого.

можно не читать :D :D :D
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:01

  st512 написав:
  _Mykola_ написав:"Коронавирус дома: что делать больному и его родным. Инструкции СDC"
https://www.liga.net/health/cards/koron ... uktsii-sdc

После
Якщо у вас є дві ванни, одна має бути виключно для хворого.

можно не читать :D :D :D

т.е. Вы допускаете, что два санузла, или ванная+душ кабина, это из разряда фантастики и в реальной жизни не возможно даже в принципе? :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:12

  st512 написав:
  _Mykola_ написав:"Коронавирус дома: что делать больному и его родным. Инструкции СDC"
https://www.liga.net/health/cards/koron ... uktsii-sdc

После
Якщо у вас є дві ванни, одна має бути виключно для хворого.

можно не читать :D :D :D

Постарайтесь не пользоваться с больным одной и той же прислугой. Не забывайте мыть руки водой настоянной на серебре, а лучше на золоте. Сделайте в свои оставшиеся семнадцать комнат отдельный вход, да, мы понимаем, что тесно, но ради родного человека придется пару недель потерпеть. Выделите из семейного автопарка больному только одну машину, одну яхту и один вертолет, терпеливо объясните ему по телефону, что это совсем не развод и вы не пытаетесь делить с ним имущество, просто карантинные меры. В это сложное время вам придется отдыхать со своими близкими на разных атоллах - заблаговременно купите их два.
Крепитесь, и скорейшего выздоровления вашим близким!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:34

  antey1969 написав:Постарайтесь не пользоваться с больным одной и той же прислугой. Не забывайте мыть руки водой настоянной на серебре, а лучше на золоте. Сделайте в свои оставшиеся семнадцать комнат отдельный вход, да, мы понимаем, что тесно, но ради родного человека придется пару недель потерпеть. Выделите из семейного автопарка больному только одну машину, одну яхту и один вертолет, терпеливо объясните ему по телефону, что это совсем не развод и вы не пытаетесь делить с ним имущество, просто карантинные меры. В это сложное время вам придется отдыхать со своими близкими на разных атоллах - заблаговременно купите их два.
Крепитесь, и скорейшего выздоровления вашим близким!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Супер!
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:53

  _Mykola_ написав:т.е. Вы допускаете, что два санузла, или ванная+душ кабина, это из разряда фантастики и в реальной жизни не возможно даже в принципе?

не то чтобы... но мало кто в наших реалиях сможет воспользоваться этой инструкцией. Вот бы кто выпустил инструкцию как самоизолировать супругу в квартире-студии)

А эту инструкцию, ув antey1969 верно дополнил.
st512
 
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