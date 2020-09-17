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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Фраза "я с этим имярек на одном гектаре срать не сяду" заиграла новыми карантинными красками
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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