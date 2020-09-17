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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1811181218131814

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Фраза "я с этим имярек на одном гектаре срать не сяду" заиграла новыми карантинными красками
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:Получается что дети и правда плохие переносчики
об этом вполне определённо говорили ещё в апреле.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:13

  freeze написав:За вчера по миру очередное достижение + 315 000 новых случая. Чтобы достичь такой цифры в начале развития пандемии понадобилось два месяца.
Потом было долгое топтание на уровне до + 100 000 случаев в сутки. Вероятно при наличии жестких карантинных мер это и был возможный максимум. Затем практически все страны ослабили карантинные меры, что быстро привело к возрастанию до уровней 250 000 - 290 000 случаев в сутки. Так продолжалось довольно долго. Видимо это и был максимально возможный уровень характерный для небольших ограничений, летнего периода проветривания, отдыхающей системе образования.
Сентябрь быстро привел к возрастанию уровней свыше 300 000 случаев в сутки.

Растут случаи не только у нас, но например обновили вчера свои рекорды за всё время
- Аргентина + 12 700
- Испания + 11 300
- Франция + 10 600
- Чехия + 3 100 - всегда была примером удачной борьбы

По ежедневной смертности от коронавируса Украина занимает третье место в Европе, уступая только России и Испании.

Зато півроку дали можливість відтягнути кінець і "поремонтувати дороги" за ковідний фонд. Ковіда нема. Вони просто тирять бабло ("ремонтують дороги").
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 вер, 2020 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:14

  st512 написав:
  _Mykola_ написав:"Коронавирус дома: что делать больному и его родным. Инструкции СDC"
https://www.liga.net/health/cards/koron ... uktsii-sdc

После
Якщо у вас є дві ванни, одна має бути виключно для хворого.

можно не читать :D :D :D

одна з хлороформом.
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