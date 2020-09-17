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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:55
Фраза "я с этим имярек на одном гектаре срать не сяду" заиграла новыми карантинными красками
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:52
st512 написав:
Получается что дети и правда плохие переносчики
об этом вполне определённо говорили ещё в апреле.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:13
freeze написав:
За вчера по миру очередное достижение + 315 000 новых случая. Чтобы достичь такой цифры в начале развития пандемии понадобилось два месяца.
Потом было долгое топтание на уровне до + 100 000 случаев в сутки. Вероятно при наличии жестких карантинных мер это и был возможный максимум. Затем практически все страны ослабили карантинные меры, что быстро привело к возрастанию до уровней 250 000 - 290 000 случаев в сутки. Так продолжалось довольно долго. Видимо это и был максимально возможный уровень характерный для небольших ограничений, летнего периода проветривания, отдыхающей системе образования.
Сентябрь быстро привел к возрастанию уровней свыше 300 000 случаев в сутки.
Растут случаи не только у нас, но например обновили вчера свои рекорды за всё время
- Аргентина + 12 700
- Испания + 11 300
- Франция + 10 600
- Чехия + 3 100 - всегда была примером удачной борьбы
По ежедневной смертности от коронавируса Украина занимает третье место в Европе, уступая только России и Испании.
Зато півроку дали можливість відтягнути кінець і "поремонтувати дороги" за ковідний фонд. Ковіда нема. Вони просто тирять бабло ("ремонтують дороги").
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 18 вер, 2020 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:14
st512 написав:
После
Якщо у вас є дві ванни, одна має бути виключно для хворого.
можно не читать
одна з хлороформом.
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