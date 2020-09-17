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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1811181218131814

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Фраза "я с этим имярек на одном гектаре срать не сяду" заиграла новыми карантинными красками
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:Получается что дети и правда плохие переносчики
об этом вполне определённо говорили ещё в апреле.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:13

  freeze написав:За вчера по миру очередное достижение + 315 000 новых случая. Чтобы достичь такой цифры в начале развития пандемии понадобилось два месяца.
Потом было долгое топтание на уровне до + 100 000 случаев в сутки. Вероятно при наличии жестких карантинных мер это и был возможный максимум. Затем практически все страны ослабили карантинные меры, что быстро привело к возрастанию до уровней 250 000 - 290 000 случаев в сутки. Так продолжалось довольно долго. Видимо это и был максимально возможный уровень характерный для небольших ограничений, летнего периода проветривания, отдыхающей системе образования.
Сентябрь быстро привел к возрастанию уровней свыше 300 000 случаев в сутки.

Растут случаи не только у нас, но например обновили вчера свои рекорды за всё время
- Аргентина + 12 700
- Испания + 11 300
- Франция + 10 600
- Чехия + 3 100 - всегда была примером удачной борьбы

По ежедневной смертности от коронавируса Украина занимает третье место в Европе, уступая только России и Испании.

Зато півроку дали можливість відтягнути кінець і "поремонтувати дороги" за ковідний фонд. Ковіда нема. Вони просто тирять бабло ("ремонтують дороги").
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 вер, 2020 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:14

  st512 написав:
  _Mykola_ написав:"Коронавирус дома: что делать больному и его родным. Инструкции СDC"
https://www.liga.net/health/cards/koron ... uktsii-sdc

После
Якщо у вас є дві ванни, одна має бути виключно для хворого.

можно не читать :D :D :D

одна з хлороформом.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:28

  _Mykola_ написав:За последние сутки - 3228 забоолевших
умерли — 68.

Высота в 3000+ взята

И это еще холода не наступили.
школы закрываются одна за другой
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:56

  st512 написав:не то чтобы... но мало кто в наших реалиях сможет воспользоваться этой инструкцией. Вот бы кто выпустил инструкцию как самоизолировать супругу в квартире-студии)

Квартира-студия и без короновируса была плохая идея для семьи, а в теперешних реалиях короны и работы из дома это вообще неликвид. :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:22

  _Mykola_ написав:
  st512 написав:не то чтобы... но мало кто в наших реалиях сможет воспользоваться этой инструкцией. Вот бы кто выпустил инструкцию как самоизолировать супругу в квартире-студии)

Квартира-студия и без короновируса была плохая идея для семьи, а в теперешних реалиях короны и работы из дома это вообще неликвид. :twisted:

размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны.
для половины населения Украины даже квартиры-студии нереальны при ух уровне доходов...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:27

ну как же без ковида )))

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом".

Детали: В связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.

Что предшествовало: Парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов депутата Александра Юрченко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и заботятся об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/18/7266846/

21.09 наверное не явится, потому что "госпитализирован с тяжелыми симптомами" :mrgreen:

п.с. а вообще адвокаты смело могут настаивать на самоизоляцию подзащитного аж до 90 дней (столько же вроде теперь на-исследовали инкубационный период) :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 18 вер, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны

Связь очень нелинейная. Если она вообще есть.
Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:47

  st512 написав:
По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.

По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.


Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.
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