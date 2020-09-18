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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1812181318141815 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:58 adeges написав: st512 написав: По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.

По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано. По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.



Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают. Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.

что будет-то?

Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.



Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост. что будет-то?Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост. juristkostya Повідомлень: 3312 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:18 juristkostya написав: adeges написав: st512 написав: По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано. По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.



Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают. Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.

что будет-то?

Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.



Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост. что будет-то?Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост.



Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.



Да, в отношении вероятности, которая молодым болтунам дает в эту эпидемию много смелости. В пору молодости, в 30 с небольшим хвостиком, был меня односторонний паралич лицевого нерва. Вероятность пониже смерти в группе 18-29 от Ковида будет. Но скажу по секрету, когда входишь невольно и неожиданно в когорту 1 из 10 тысяч, низкая вероятность никак не греет. Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.Да, в отношении вероятности, которая молодым болтунам дает в эту эпидемию много смелости. В пору молодости, в 30 с небольшим хвостиком, был меня односторонний паралич лицевого нерва. Вероятность пониже смерти в группе 18-29 от Ковида будет. Но скажу по секрету, когда входишь невольно и неожиданно в когорту 1 из 10 тысяч, низкая вероятность никак не греет. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3424 З нами з: 14.03.06 Подякував: 219 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1812181318141815 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01