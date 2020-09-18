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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:58

  adeges написав:
  st512 написав:
По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.

По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.


Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.

что будет-то?
Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.

Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:18

  juristkostya написав:
  adeges написав:
  st512 написав:По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.


Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.

что будет-то?
Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.

Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост.


Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.

Да, в отношении вероятности, которая молодым болтунам дает в эту эпидемию много смелости. В пору молодости, в 30 с небольшим хвостиком, был меня односторонний паралич лицевого нерва. Вероятность пониже смерти в группе 18-29 от Ковида будет. Но скажу по секрету, когда входишь невольно и неожиданно в когорту 1 из 10 тысяч, низкая вероятность никак не греет.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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