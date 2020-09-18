По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.
По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.
Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.
что будет-то? Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.
Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост.
st512 написав:По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.
Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.
что будет-то? Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.
Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост.
Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.
Да, в отношении вероятности, которая молодым болтунам дает в эту эпидемию много смелости. В пору молодости, в 30 с небольшим хвостиком, был меня односторонний паралич лицевого нерва. Вероятность пониже смерти в группе 18-29 от Ковида будет. Но скажу по секрету, когда входишь невольно и неожиданно в когорту 1 из 10 тысяч, низкая вероятность никак не греет.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Тракторист написав:размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны
Связь очень нелинейная. Если она вообще есть. Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта.
показатели жилой площади приходящихся на 1 человека достаточно неплохо коррелируються с экономикой стран западной цивилизации: Украина - около 23 м2 Польша - больше 25 м2 Франция, Германия - около 39 м2 ... США - около 70 м2
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.
По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть
Количество смертей в 2020-м (пока) соответствует таковому в 2019-м один в один. Явно выделяются только январь и май.
Вероятно, что в январе нынешнего года вследствие рекордно-теплой зимы не было сезонного всплеска ОРВИ. А в мае - вследствие карантинных ограничений не было сезонных "праздничных" пьяных купаний, отравлений и острых панкреатитов
PS: тем не менее, радость сдержанная - депопуляция все равно продолжается семимильными шагами, и на каждых 100 умерших приходится всего 51 родившийся
zРадио Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции. Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.
Тракторист написав:размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны
Связь очень нелинейная. Если она вообще есть. Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта.
показатели жилой площади приходящихся на 1 человека достаточно неплохо коррелируються с экономикой стран западной цивилизации: Украина - около 23 м2 Польша - больше 25 м2 Франция, Германия - около 39 м2 ... США - около 70 м2
не США а субурбія, давай в нас візмем м2 на чєла в смт. та селах і вуаля - сама розвинута нація
ЛАД написав:zРадио Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции. Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.
Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина.