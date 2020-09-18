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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1813181418151816> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:58 adeges написав: st512 написав: По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.

По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано. По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.



Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают. Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.

что будет-то?

Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.



Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост. что будет-то?Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост. juristkostya Повідомлень: 3312 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:18 juristkostya написав: adeges написав: st512 написав: По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано. По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.



Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают. Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.

что будет-то?

Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.



Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост. что будет-то?Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост.



Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.



Да, в отношении вероятности, которая молодым болтунам дает в эту эпидемию много смелости. В пору молодости, в 30 с небольшим хвостиком, был меня односторонний паралич лицевого нерва. Вероятность пониже смерти в группе 18-29 от Ковида будет. Но скажу по секрету, когда входишь невольно и неожиданно в когорту 1 из 10 тысяч, низкая вероятность никак не греет. Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.Да, в отношении вероятности, которая молодым болтунам дает в эту эпидемию много смелости. В пору молодости, в 30 с небольшим хвостиком, был меня односторонний паралич лицевого нерва. Вероятность пониже смерти в группе 18-29 от Ковида будет. Но скажу по секрету, когда входишь невольно и неожиданно в когорту 1 из 10 тысяч, низкая вероятность никак не греет. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3424 З нами з: 14.03.06 Подякував: 219 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:00 Тракторист написав: размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны.

для половины населения Украины даже квартиры-студии нереальны при ух уровне доходов... размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны.для половины населения Украины даже квартиры-студии нереальны при ух уровне доходов...

Тогда, что можно говорить о французах, вынужденных ютиться в квартирах по 5-7 квадратных метров в Париже, где кухня, спальня и туалет - это одна комната. Тогда, что можно говорить о французах, вынужденных ютиться в квартирах по 5-7 квадратных метров в Париже, где кухня, спальня и туалет - это одна комната. safonovstanislav Повідомлень: 2905 З нами з: 10.05.14 Подякував: 212 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:07 juristkostya написав: Тракторист написав: размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны

Связь очень нелинейная. Если она вообще есть.

Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта. Связь очень нелинейная. Если она вообще есть.Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта.

показатели жилой площади приходящихся на 1 человека достаточно неплохо коррелируються с экономикой стран западной цивилизации:

Украина - около 23 м2

Польша - больше 25 м2

Франция, Германия - около 39 м2

...

США - около 70 м2 показатели жилой площади приходящихся на 1 человека достаточно неплохо коррелируються с экономикой стран западной цивилизации:Украина - около 23 м2Польша - больше 25 м2Франция, Германия - около 39 м2...США - около 70 м2 жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4852 З нами з: 06.08.08 Подякував: 254 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:11 safonovstanislav написав: Тракторист написав: размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны.

для половины населения Украины даже квартиры-студии нереальны при ух уровне доходов... размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны.для половины населения Украины даже квартиры-студии нереальны при ух уровне доходов...

Тогда, что можно говорить о французах, вынужденных ютиться в квартирах по 5-7 квадратных метров в Париже, где кухня, спальня и туалет - это одна комната. Тогда, что можно говорить о французах, вынужденных ютиться в квартирах по 5-7 квадратных метров в Париже, где кухня, спальня и туалет - это одна комната.

во Франции также есть и бездомные, но при этом в среднем на одного француза приходится 39 м2 жилья (в Украине в 1,5 раза меньше)... во Франции также есть и бездомные, но при этом в среднем на одного француза приходится 39 м2 жилья (в Украине в 1,5 раза меньше)... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4852 З нами з: 06.08.08 Подякував: 254 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:16 zРадио написав: Hotab написав: zРадио написав: Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается

За июнь не подскажете? Тоже нет роста? За июнь не подскажете? Тоже нет роста?



Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.



Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.



По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть



Подвезли данные за июль - можно продолжить дискуссию. Тренд на рост смертности не подтверждается. Уже можно точно сказать, что июнь был статистическим выбросом.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/03/30.pdf



Количество смертей в 2020-м (пока) соответствует таковому в 2019-м один в один. Явно выделяются только январь и май.



Вероятно, что в январе нынешнего года вследствие рекордно-теплой зимы не было сезонного всплеска ОРВИ. А в мае - вследствие карантинных ограничений не было сезонных "праздничных" пьяных купаний, отравлений и острых панкреатитов







PS: тем не менее, радость сдержанная - депопуляция все равно продолжается семимильными шагами, и на каждых 100 умерших приходится всего 51 родившийся Подвезли данные за июль - можно продолжить дискуссию. Тренд на рост смертности не подтверждается. Уже можно точно сказать, что июнь был статистическим выбросом.Количество смертей в 2020-м (пока) соответствует таковому в 2019-м один в один. Явно выделяются только январь и май.Вероятно, что в январе нынешнего года вследствие рекордно-теплой зимы не было сезонного всплеска ОРВИ. А в мае - вследствие карантинных ограничений не было сезонных "праздничных" пьяных купаний, отравлений и острых панкреатитовPS: тем не менее, радость сдержанная - депопуляция все равно продолжается семимильными шагами, и на каждых 100 умерших приходится всего 51 родившийся zРадио

Повідомлень: 7432 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1331 раз. Подякували: 3076 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:28 zРадио

Я вчера -

Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста. Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста. ЛАД 2 Повідомлень: 17210 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4221 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:32 vitaliy_berdinskikh написав: stm написав: уже вне контроля уже вне контроля

А был тот момент когда была под контролем? Это наверное когда имея с десяток заболевших остановили пассажирский транспорт по всей стране? И что, помогло? А был тот момент когда была под контролем? Это наверное когда имея с десяток заболевших остановили пассажирский транспорт по всей стране?

смотря какие ставили задачи по этой операции устрашения... смотря какие ставили задачи по этой операции устрашения... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4852 З нами з: 06.08.08 Подякував: 254 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:46 Тракторист написав: juristkostya написав: Тракторист написав: размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны

Связь очень нелинейная. Если она вообще есть.

Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта. Связь очень нелинейная. Если она вообще есть.Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта.

показатели жилой площади приходящихся на 1 человека достаточно неплохо коррелируються с экономикой стран западной цивилизации:

Украина - около 23 м2

Польша - больше 25 м2

Франция, Германия - около 39 м2

...

США - около 70 м2 показатели жилой площади приходящихся на 1 человека достаточно неплохо коррелируються с экономикой стран западной цивилизации:Украина - около 23 м2Польша - больше 25 м2Франция, Германия - около 39 м2...США - около 70 м2

не США а субурбія,

давай в нас візмем м2 на чєла в смт. та селах і вуаля - сама розвинута нація не США а субурбія,давай в нас візмем м2 на чєла в смт. та селах і вуаля - сама розвинута нація https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21587 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1570 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:48 ЛАД написав: zРадио

Я вчера -

Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста. Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.

Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина. Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21587 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1570 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1813181418151816> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1649272

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01