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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1813181418151816>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:58

  adeges написав:
  st512 написав:
По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до этого. и после теста.

По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.


Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.

что будет-то?
Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.

Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:18

  juristkostya написав:
  adeges написав:
  st512 написав:По своей школе скажу. Три класса на самоизоляции, два с прошлой недели, один с понедельника. Про учителей не пишут, но в классах по 1му случаю подтвержденного теста. Один из этих классов в одном коридоре с нашим. Интересная получается ситуация. Коридоры в школе не проветриваются, в классах возможно иногда открывают окно, учителя курсируют между кабинетами-учительской, маски носят как все, кто на бороде, кто на рту. Тесты делают при наличии симптомов, а это значит, что до появления симптомов и теста, носитель уже заразен и сидит в закрытом помещении по пять часов в день, плюс носится по коридорам. Получается что дети и правда плохие переносчики или у них у всех скрытая бессимптомная пневмония, или еще рано.


Все будет. Не нужно спешить. Нужно просто терпеливо ходить в школу и повторять мантру о том, что дети - плохие переносчики заболевания. Мантры всегда помогают.

что будет-то?
Идёт нормальный эпидемический процесс, количество заболевших постоянно прирастает. Так и должно быть, до "коллективного иммунитета" нам ещё очень далеко.

Но 2 недели учебного года позади, и пока никто не опубликовал достоверных данных, что 1 сентября возник некий новый фактор, который резко ускорил прирост.


Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.

Да, в отношении вероятности, которая молодым болтунам дает в эту эпидемию много смелости. В пору молодости, в 30 с небольшим хвостиком, был меня односторонний паралич лицевого нерва. Вероятность пониже смерти в группе 18-29 от Ковида будет. Но скажу по секрету, когда входишь невольно и неожиданно в когорту 1 из 10 тысяч, низкая вероятность никак не греет.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:00

  Тракторист написав:размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны.
для половины населения Украины даже квартиры-студии нереальны при ух уровне доходов...

Тогда, что можно говорить о французах, вынужденных ютиться в квартирах по 5-7 квадратных метров в Париже, где кухня, спальня и туалет - это одна комната.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:07

  juristkostya написав:
  Тракторист написав:размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны

Связь очень нелинейная. Если она вообще есть.
Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта.

показатели жилой площади приходящихся на 1 человека достаточно неплохо коррелируються с экономикой стран западной цивилизации:
Украина - около 23 м2
Польша - больше 25 м2
Франция, Германия - около 39 м2
...
США - около 70 м2
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:11

  safonovstanislav написав:
  Тракторист написав:размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны.
для половины населения Украины даже квартиры-студии нереальны при ух уровне доходов...

Тогда, что можно говорить о французах, вынужденных ютиться в квартирах по 5-7 квадратных метров в Париже, где кухня, спальня и туалет - это одна комната.

во Франции также есть и бездомные, но при этом в среднем на одного француза приходится 39 м2 жилья (в Украине в 1,5 раза меньше)... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:16

  zРадио написав:
  Hotab написав:
  zРадио написав:Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается

За июнь не подскажете? Тоже нет роста?


Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.

Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.

По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть


Подвезли данные за июль - можно продолжить дискуссию. Тренд на рост смертности не подтверждается. Уже можно точно сказать, что июнь был статистическим выбросом.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/03/30.pdf

Количество смертей в 2020-м (пока) соответствует таковому в 2019-м один в один. Явно выделяются только январь и май.

Вероятно, что в январе нынешнего года вследствие рекордно-теплой зимы не было сезонного всплеска ОРВИ. А в мае - вследствие карантинных ограничений не было сезонных "праздничных" пьяных купаний, отравлений и острых панкреатитов :mrgreen:

Зображення

PS: тем не менее, радость сдержанная - депопуляция все равно продолжается семимильными шагами, и на каждых 100 умерших приходится всего 51 родившийся :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:28

zРадио
Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.
Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  stm написав:уже вне контроля

А был тот момент когда была под контролем? Это наверное когда имея с десяток заболевших остановили пассажирский транспорт по всей стране? И что, помогло? :mrgreen:

смотря какие ставили задачи по этой операции устрашения... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:46

  Тракторист написав:
  juristkostya написав:
  Тракторист написав:размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны

Связь очень нелинейная. Если она вообще есть.
Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта.

показатели жилой площади приходящихся на 1 человека достаточно неплохо коррелируються с экономикой стран западной цивилизации:
Украина - около 23 м2
Польша - больше 25 м2
Франция, Германия - около 39 м2
...
США - около 70 м2

не США а субурбія,
давай в нас візмем м2 на чєла в смт. та селах і вуаля - сама розвинута нація
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:48

  ЛАД написав:zРадио
Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.
Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.

Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина.
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