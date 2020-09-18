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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1814181518161817>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:50

  flyman написав:
  ЛАД написав:zРадио
Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.
Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.

Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина.

прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:02

  Тракторист написав:прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет... ;)

Согласна, в период мировой пандемии и вообще нинешней ситуации в мире - не особо умно начинать срочно плодиться.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:02

  Тракторист написав:прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет... ;)


Карантин прямо не влияет, но присущие экономическому кризису падение доходов, безработица и неуверенность в завтрашнем дне влияют негативно - рождаемость будет падать еще с большей скоростью с ближайшие годы.

PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:17

Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:24

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав: m.rosbalt.ru/russia
Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?

Ну любит человек Россию, что поделаешь :mrgreen:
Впрочем, как и больше половины нашего населения (недавно был опрос), так что в этом нет ничего особенного.
Ради справедливости - Росбалт достаточно критичен по отношению к действиям тамошней власти.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:28

  flyman написав:
  ЛАД написав:zРадио
Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.
Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.

Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина.

Либо много чего пишет и обещает. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:32

О бюджете

На следующий год в бюджете снова заложено менее 5% от ВВП на медицину.
Интересная инфа:
Наши самокатные власти упорно не хотят отказываться от "реформы" медицины по принципу урезать так, чтобы сами позакрывались.
Просто для урезания финансирования местных больниц финты придуманы более хитрые. К примеру, чтобы больница получила от государства финансирование по "хирургическому пакету", она должна проводить не менее 200 операций в месяц. Та же самая ситуация и по другим пакетам. 199 - и "хирургический пакет" за месяц снят. Ну типа очень сложно заплатить клинике по факту прооперированных случаев, мозоли на руках у бухгалтеров Службы Здоровья вспухнут и все такое прочее.
По сути, ни одна районная больница и многие больницы в райцентрах... да даже и в Киеве половина не проводят столько операций в месяц, а значит отправляются за борт из полноценного финансирования.
Доплаты из бюджета идут сейчас только для того, чтобы отодвинуть проблему за горизонт выборов.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:33

  Starikan написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав: m.rosbalt.ru/russia
Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?

Ну любит человек Россию, что поделаешь :mrgreen:
Впрочем, как и больше половины нашего населения (недавно был опрос), так что в этом нет ничего особенного.
Ради справедливости - Росбалт достаточно критичен по отношению к действиям тамошней власти.

Последняя Ваша фраза перечёркивает предыдущее.
При чём тут любовь к России к цитатам из российских источников и отслеживании российской вакцины?
Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?
А цитата о 3-х российских дурах, устроивших драку в Турции (или Египте), на которую сослался _Mykola_ тоже свидетельствует о любви к России?

P.s. От Вас ожидал всё же большей взвешенности.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 вер, 2020 19:42, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:36

  beee написав:Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз

Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:39

  zРадио написав:
...,..
PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде :mrgreen:

Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди
ЛАД
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