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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:50
flyman написав: ЛАД написав:zРадио
Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137
- приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.
Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.
Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина.
прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:02
Тракторист написав:
прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет...
Согласна, в период мировой пандемии и вообще нинешней ситуации в мире - не особо умно начинать срочно плодиться.
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vetka
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:02
Тракторист написав:
прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет...
Карантин прямо не влияет, но присущие экономическому кризису падение доходов, безработица и неуверенность в завтрашнем дне влияют негативно - рождаемость будет падать еще с большей скоростью с ближайшие годы.
PS: ЛАД
, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:17
Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:24
_Mykola_ написав: ЛАД написав: m.rosbalt.ru/russia
Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?
Ну любит человек Россию, что поделаешь
Впрочем, как и больше половины нашего населения (недавно был опрос), так что в этом нет ничего особенного.
Ради справедливости - Росбалт достаточно критичен по отношению к действиям тамошней власти.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:28
flyman написав: ЛАД написав:zРадио
Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137
- приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.
Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.
Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина.
Либо много чего пишет и обещает.
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ЛАД
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:32
На следующий год в бюджете снова заложено менее 5% от ВВП на медицину.
Интересная инфа:
Наши самокатные власти упорно не хотят отказываться от "реформы" медицины по принципу урезать так, чтобы сами позакрывались.
Просто для урезания финансирования местных больниц финты придуманы более хитрые. К примеру, чтобы больница получила от государства финансирование по "хирургическому пакету", она должна проводить не менее 200 операций в месяц. Та же самая ситуация и по другим пакетам. 199 - и "хирургический пакет" за месяц снят. Ну типа очень сложно заплатить клинике по факту прооперированных случаев, мозоли на руках у бухгалтеров Службы Здоровья вспухнут и все такое прочее.
По сути, ни одна районная больница и многие больницы в райцентрах... да даже и в Киеве половина не проводят столько операций в месяц, а значит отправляются за борт из полноценного финансирования.
Доплаты из бюджета идут сейчас только для того, чтобы отодвинуть проблему за горизонт выборов.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:33
Starikan написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав: m.rosbalt.ru/russia
Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?
Ну любит человек Россию, что поделаешь
Впрочем, как и больше половины нашего населения (недавно был опрос), так что в этом нет ничего особенного.
Ради справедливости - Росбалт достаточно критичен по отношению к действиям тамошней власти.
Последняя Ваша фраза перечёркивает предыдущее.
При чём тут любовь к России к цитатам из российских источников и отслеживании российской вакцины?
Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?
А цитата о 3-х российских дурах, устроивших драку в Турции (или Египте), на которую сослался _Mykola_
тоже свидетельствует о любви к России?
P.s. От Вас ожидал всё же большей взвешенности.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 18 вер, 2020 19:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:36
beee написав:
Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз
Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:39
zРадио написав:
...,..
PS: ЛАД
, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде
Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди
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