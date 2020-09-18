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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1814181518161817> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:50 flyman написав: ЛАД написав: zРадио

Я вчера -

Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста. Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.

Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина. Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина.

прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет... прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4852 З нами з: 06.08.08 Подякував: 254 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:02 Тракторист написав: прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет... прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет...

Согласна, в период мировой пандемии и вообще нинешней ситуации в мире - не особо умно начинать срочно плодиться. Согласна, в период мировой пандемии и вообще нинешней ситуации в мире - не особо умно начинать срочно плодиться. vetka Повідомлень: 6550 З нами з: 04.03.14 Подякував: 408 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:02 Тракторист написав: прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет... прошло уже 6 месяцев и эффект должен быть заметен по окружающим, но что-то мне подсказывает что карантин на эту тенденцию никак не повлияет...



Карантин прямо не влияет, но присущие экономическому кризису падение доходов, безработица и неуверенность в завтрашнем дне влияют негативно - рождаемость будет падать еще с большей скоростью с ближайшие годы.



PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде Карантин прямо не влияет, но присущие экономическому кризису падение доходов, безработица и неуверенность в завтрашнем дне влияют негативно - рождаемость будет падать еще с большей скоростью с ближайшие годы.PS:, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде zРадио

Повідомлень: 7433 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1332 раз. Подякували: 3076 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:17 Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз beee Повідомлень: 75 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:24 _Mykola_ написав: ЛАД написав: m.rosbalt.ru/russia Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь? Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?

Ну любит человек Россию, что поделаешь

Впрочем, как и больше половины нашего населения (недавно был опрос), так что в этом нет ничего особенного.

Ради справедливости - Росбалт достаточно критичен по отношению к действиям тамошней власти. Ну любит человек Россию, что поделаешьВпрочем, как и больше половины нашего населения (недавно был опрос), так что в этом нет ничего особенного.Ради справедливости - Росбалт достаточно критичен по отношению к действиям тамошней власти. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17579 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1968 раз. Подякували: 2815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:28 flyman написав: ЛАД написав: zРадио

Я вчера -

Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста. Я вчера - viewtopic.php?p=5059137#p5059137 - приводил цифры и ссылки по количеству рождённых за год. По-моему, ещё более показательная статистика о депопуляции.Там же писал и о смертности. Пока что нет оснований ожидать её роста.

Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина. Лібо писав, що тре почекати від 18 марта 9 місяців щоб побачити ефект карантина.

Либо много чего пишет и обещает. Либо много чего пишет и обещает. ЛАД 2 Повідомлень: 17214 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4221 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:32 О бюджете На следующий год в бюджете снова заложено менее 5% от ВВП на медицину.

Интересная инфа:

Наши самокатные власти упорно не хотят отказываться от "реформы" медицины по принципу урезать так, чтобы сами позакрывались.

Просто для урезания финансирования местных больниц финты придуманы более хитрые. К примеру, чтобы больница получила от государства финансирование по "хирургическому пакету", она должна проводить не менее 200 операций в месяц. Та же самая ситуация и по другим пакетам. 199 - и "хирургический пакет" за месяц снят. Ну типа очень сложно заплатить клинике по факту прооперированных случаев, мозоли на руках у бухгалтеров Службы Здоровья вспухнут и все такое прочее.

По сути, ни одна районная больница и многие больницы в райцентрах... да даже и в Киеве половина не проводят столько операций в месяц, а значит отправляются за борт из полноценного финансирования.

Доплаты из бюджета идут сейчас только для того, чтобы отодвинуть проблему за горизонт выборов. antey1969 1

Повідомлень: 9894 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1163 раз. Подякували: 2695 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:33 Starikan написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав: m.rosbalt.ru/russia Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь? Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?

Ну любит человек Россию, что поделаешь

Впрочем, как и больше половины нашего населения (недавно был опрос), так что в этом нет ничего особенного.

Ради справедливости - Росбалт достаточно критичен по отношению к действиям тамошней власти. Ну любит человек Россию, что поделаешьВпрочем, как и больше половины нашего населения (недавно был опрос), так что в этом нет ничего особенного.Ради справедливости - Росбалт достаточно критичен по отношению к действиям тамошней власти.

Последняя Ваша фраза перечёркивает предыдущее.

При чём тут любовь к России к цитатам из российских источников и отслеживании российской вакцины?

Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?

А цитата о 3-х российских дурах, устроивших драку в Турции (или Египте), на которую сослался _Mykola_ тоже свидетельствует о любви к России?



P.s. От Вас ожидал всё же большей взвешенности. Последняя Ваша фраза перечёркивает предыдущее.При чём тут любовь к России к цитатам из российских источников и отслеживании российской вакцины?Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?А цитата о 3-х российских дурах, устроивших драку в Турции (или Египте), на которую сослалсятоже свидетельствует о любви к России?P.s. От Вас ожидал всё же большей взвешенности. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 вер, 2020 19:42, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 17214 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4221 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:36 beee написав: Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз

Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все. Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все. vetka Повідомлень: 6550 З нами з: 04.03.14 Подякував: 408 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:39 zРадио написав:

...,..

PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде ...,..PS:, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде

Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".

Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди ЛАД 2 Повідомлень: 17214 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4221 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1814181518161817> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1649309

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01