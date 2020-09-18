Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1814181518161817 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:42 ЛАД написав: zРадио написав: ...,..

PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде ...,..PS:, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".

Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди

Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население. Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17579 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1968 раз. Подякували: 2815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:59 Starikan написав: ЛАД написав: zРадио написав: ...,..

PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде ...,..PS:, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".

Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди

Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население. Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.

Да, Вас.

Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.

Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине). Да, Вас.Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине). ЛАД 2 Повідомлень: 17214 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4221 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:00 safonovstanislav написав: Libo написав: Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв. Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв.

Ага, особенно сильно люди хотят детей, когда теряют работу. Ага, особенно сильно люди хотят детей, когда теряют работу.

пособие дают пособие дают yama Повідомлень: 2716 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5183 раз. Подякували: 561 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:33 ЛАД написав: Да, Вас.

Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.

Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине). Да, Вас.Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине).

ЛАД, я вам больше скажу сами русские с высшим образованием и деньгами первыми же откажутся от своей вакцины как только выйдет версия бритов, французов и т.д )))

Но 100тыс. вакцин пойдут в Индию, Венесуэлу ЛАД, я вам больше скажу сами русские с высшим образованием и деньгами первыми же откажутся от своей вакцины как только выйдет версия бритов, французов и т.д )))Но 100тыс. вакцин пойдут в Индию, Венесуэлу stm

Повідомлень: 2543 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 447 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1814181518161817 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1649309

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01