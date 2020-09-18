Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:16

Друзья, я тоже скептически отношусь к безопасности российской вакцины - для этого кроме широкой научной базы и дорогостоящей R&D-инфраструктуры (в наличии которых есть большие сомнения) необходимо пройти еще все этапы КИ. Тут как с беременностью - ускорить невозможно. Поэтому если ради политических очков через часть процесса перешагивают, это, мягко говоря, не добавляет уверенности...



Но давайте не подменять понятий! Во-первых, мы сами с вирусами и бактериями не можем даже эксперименты в пробирке проводить, потому что собственноручно себе это запретили, подписав соглашение, которое ни одна уважающая себя страна не подпишет. А во-вторых, стоим с протянутой рукой в ооооочень длинной очереди за чужой вакциной. Так что не в нашем положении загибать пальцы, какие россияне рукожопые.



Когда мне нужен, например, антибиотик, зайдя в аптеку, я говорю "пожалуйста, не россия, не Индия и не Украина", и мне предлагают в худшем случае Словению/Польшу/Грецию, в лучшем - Германию/Францию/США. Но если ничего из последнего списка нет, я предпочту чтобы было хотя бы что-нибудь из первого, чем вообще ничего!