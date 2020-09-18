ЛАД написав:Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди
Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:42
Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:59
Да, Вас.
Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине).
Интересно, Вы одобряли удаление постов Антея только за то, что он ссылался на российскую медконференцию?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 вер, 2020 20:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:00
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:33
ЛАД, я вам больше скажу сами русские с высшим образованием и деньгами первыми же откажутся от своей вакцины как только выйдет версия бритов, французов и т.д )))
Но 100тыс. вакцин пойдут в Индию, Венесуэлу
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:50
stm
Будет зависеть от качества вакцины.
Вы, наверное, видели мои посты об этом "Спутнике-5". Я восторгов не выражал. Но и не исключаю, что она может оказаться хорошей и даже лучше британской или какой ещё.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Впрочем как и с автомобилями,бытовой техникой, бензином и вообще всем. Когда кацапье делало что-то хорошее?
Хотя, делали. Если брали все компоненты импортные и их научили (показали как) собирать/смешивать.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:59
В реальном мире не может. Ну нет смысла ожидать от российского производства хоть какого-то качества.
И да, я, например, вне зависимости от декларируемых результатов и эффективности себе бы не купил, лучше подождал бы чего-то другого. От кого, а от россиян можно ожидать и "новичка" во флаконе, они и отраву могут экпортировать в массовых масштабах, одновременно верещать о "чипах" в американских вакцинах и что клятые русофобы их хотят уничтожить
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:00
Hotab
Первый спутник тоже собрали из американских компонентов. И Гагарина запустили тоже на собранных деталях из западных детских конструкторов.
Простите, Вы в каком звании? Майор?
Рассуждения на уровне, максимум, старшего лейтенанта.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:07
Faceless
Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".
Но и сделать тоже могут.
То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:16
Друзья, я тоже скептически отношусь к безопасности российской вакцины - для этого кроме широкой научной базы и дорогостоящей R&D-инфраструктуры (в наличии которых есть большие сомнения) необходимо пройти еще все этапы КИ. Тут как с беременностью - ускорить невозможно. Поэтому если ради политических очков через часть процесса перешагивают, это, мягко говоря, не добавляет уверенности...
Но давайте не подменять понятий! Во-первых, мы сами с вирусами и бактериями не можем даже эксперименты в пробирке проводить, потому что собственноручно себе это запретили, подписав соглашение, которое ни одна уважающая себя страна не подпишет. А во-вторых, стоим с протянутой рукой в ооооочень длинной очереди за чужой вакциной. Так что не в нашем положении загибать пальцы, какие россияне рукожопые.
Когда мне нужен, например, антибиотик, зайдя в аптеку, я говорю "пожалуйста, не россия, не Индия и не Украина", и мне предлагают в худшем случае Словению/Польшу/Грецию, в лучшем - Германию/Францию/США. Но если ничего из последнего списка нет, я предпочту чтобы было хотя бы что-нибудь из первого, чем вообще ничего!
Зараз переглядають цей форум: Igneus, safonovstanislav, zРадио, ЛОБ, Тракторист і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|