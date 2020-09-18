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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1815181618171818>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:42

  ЛАД написав:
  zРадио написав: ...,..
PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде :mrgreen:
Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди

Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:59

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав: ...,..
PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде :mrgreen:
Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди

Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.

Да, Вас.
Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине).

Интересно, Вы одобряли удаление постов Антея только за то, что он ссылался на российскую медконференцию?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 вер, 2020 20:54, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:00

  safonovstanislav написав:
  Libo написав:Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв.

Ага, особенно сильно люди хотят детей, когда теряют работу.

пособие дают :) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:33

  ЛАД написав:Да, Вас.
Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине).

ЛАД, я вам больше скажу сами русские с высшим образованием и деньгами первыми же откажутся от своей вакцины как только выйдет версия бритов, французов и т.д )))
Но 100тыс. вакцин пойдут в Индию, Венесуэлу ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:50

stm
Будет зависеть от качества вакцины.
Вы, наверное, видели мои посты об этом "Спутнике-5". Я восторгов не выражал. Но и не исключаю, что она может оказаться хорошей и даже лучше британской или какой ещё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:сами русские с высшим образованием и деньгами первыми же откажутся от своей вакцины как только выйдет версия бритов, французов и т.д )))

Впрочем как и с автомобилями,бытовой техникой, бензином и вообще всем. Когда кацапье делало что-то хорошее?
Хотя, делали. Если брали все компоненты импортные и их научили (показали как) собирать/смешивать.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:59

  ЛАД написав:stm
Будет зависеть от качества вакцины.
Вы, наверное, видели мои посты об этом "Спутнике-5". Я восторгов не выражал. Но и не исключаю, что она может оказаться хорошей и даже лучше британской или какой ещё.

В реальном мире не может. Ну нет смысла ожидать от российского производства хоть какого-то качества.
И да, я, например, вне зависимости от декларируемых результатов и эффективности себе бы не купил, лучше подождал бы чего-то другого. От кого, а от россиян можно ожидать и "новичка" во флаконе, они и отраву могут экпортировать в массовых масштабах, одновременно верещать о "чипах" в американских вакцинах и что клятые русофобы их хотят уничтожить
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:00

Hotab
Первый спутник тоже собрали из американских компонентов. И Гагарина запустили тоже на собранных деталях из западных детских конструкторов.

Простите, Вы в каком звании? Майор?
Рассуждения на уровне, максимум, старшего лейтенанта.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:07

Faceless
Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".
Но и сделать тоже могут.
То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:16

Друзья, я тоже скептически отношусь к безопасности российской вакцины - для этого кроме широкой научной базы и дорогостоящей R&D-инфраструктуры (в наличии которых есть большие сомнения) необходимо пройти еще все этапы КИ. Тут как с беременностью - ускорить невозможно. Поэтому если ради политических очков через часть процесса перешагивают, это, мягко говоря, не добавляет уверенности...

Но давайте не подменять понятий! Во-первых, мы сами с вирусами и бактериями не можем даже эксперименты в пробирке проводить, потому что собственноручно себе это запретили, подписав соглашение, которое ни одна уважающая себя страна не подпишет. А во-вторых, стоим с протянутой рукой в ооооочень длинной очереди за чужой вакциной. Так что не в нашем положении загибать пальцы, какие россияне рукожопые.

Когда мне нужен, например, антибиотик, зайдя в аптеку, я говорю "пожалуйста, не россия, не Индия и не Украина", и мне предлагают в худшем случае Словению/Польшу/Грецию, в лучшем - Германию/Францию/США. Но если ничего из последнего списка нет, я предпочту чтобы было хотя бы что-нибудь из первого, чем вообще ничего!
zРадио
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