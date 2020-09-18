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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:26
zРадио
Я тут много раз высказывал сомнения в российской вакцине и писал о недопустимости отказа от 3-го этапа испытаний. И о том, что спешка с объявлением "первой в мире вакцины" явление чисто политическое. Но возможность того, что вакцина окажется удачной, априори не отрицаю.
Сейчас они фактически проводят 3-й этап. Посмотрим на результаты и на оценку мировой науки.
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ЛАД
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:39
ЛАД написав:Faceless
Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".
Но и сделать тоже могут.
То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление.
На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность
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Faceless
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:46
adeges написав:
Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.
о чём и речь. Если начало учёбы не является фактором эпидпроцесса - смысл его ограничивать?
Ограничивать надо то, что даёт однозначную корреляцию.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:51
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:56
vetka написав: beee написав:
Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз
Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все.
аналогично среди моих знакомых и членов их семей в Украине никто не заболел. кроме того по работе общаюсь с большим количеством людей из Германии, Италии, Чехии и США - у них тоже всё вполне нормально и они просто не понимают почему правительства большинства стран мира сошли с ума...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:57
Starikan написав: ЛАД написав: zРадио написав:
...,..
PS: ЛАД
, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде
Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди
Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
а что плохого лично вам сделали россияне?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:58
Faceless написав:
На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность
С финансами - это понятно, согласен. И с медицинской безопасностью вакцины, не прошедшей всех этапов, еще и из страны, не отличающейся высокими стандартами QA. Тоже согласен.
Но вот с нацбезопасностью вы явно дурачитесь - 6 лет агрессивный газ идет по трубам без всяких новичков, а тут на тебе - в пробирки с вакциной чего отравляющего подмешают
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:59
у нас половина населения на зарплату еле выживает, а уж о пособии не стоит говорить...
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