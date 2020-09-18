Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1815181618171818 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:26 zРадио

Я тут много раз высказывал сомнения в российской вакцине и писал о недопустимости отказа от 3-го этапа испытаний. И о том, что спешка с объявлением "первой в мире вакцины" явление чисто политическое. Но возможность того, что вакцина окажется удачной, априори не отрицаю.

Сейчас они фактически проводят 3-й этап. Посмотрим на результаты и на оценку мировой науки. ЛАД 2 Повідомлень: 17218 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4222 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:39 ЛАД написав: Faceless

Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".

Но и сделать тоже могут.

То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление. Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".Но и сделать тоже могут.То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление.

На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность Faceless

Модератор Повідомлень: 27936 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1175 раз. Подякували: 6699 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:46 adeges написав:

Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.



Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.

о чём и речь. Если начало учёбы не является фактором эпидпроцесса - смысл его ограничивать?

Ограничивать надо то, что даёт однозначную корреляцию. о чём и речь. Если начало учёбы не является фактором эпидпроцесса - смысл его ограничивать?Ограничивать надо то, что даёт однозначную корреляцию. juristkostya Повідомлень: 3313 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:51 Шана това уметука! жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4858 З нами з: 06.08.08 Подякував: 255 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:56 vetka написав: beee написав: Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз

Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все. Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все.

аналогично среди моих знакомых и членов их семей в Украине никто не заболел. кроме того по работе общаюсь с большим количеством людей из Германии, Италии, Чехии и США - у них тоже всё вполне нормально и они просто не понимают почему правительства большинства стран мира сошли с ума... аналогично среди моих знакомых и членов их семей в Украине никто не заболел. кроме того по работе общаюсь с большим количеством людей из Германии, Италии, Чехии и США - у них тоже всё вполне нормально и они просто не понимают почему правительства большинства стран мира сошли с ума... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4858 З нами з: 06.08.08 Подякував: 255 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:57 Starikan написав: ЛАД написав: zРадио написав: ...,..

PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде ...,..PS:, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".

Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди

Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население. Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.

а что плохого лично вам сделали россияне? а что плохого лично вам сделали россияне? жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4858 З нами з: 06.08.08 Подякував: 255 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:58 Faceless написав: На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность



С финансами - это понятно, согласен. И с медицинской безопасностью вакцины, не прошедшей всех этапов, еще и из страны, не отличающейся высокими стандартами QA. Тоже согласен.



Но вот с нацбезопасностью вы явно дурачитесь - 6 лет агрессивный газ идет по трубам без всяких новичков, а тут на тебе - в пробирки с вакциной чего отравляющего подмешают С финансами - это понятно, согласен. И с медицинской безопасностью вакцины, не прошедшей всех этапов, еще и из страны, не отличающейся высокими стандартами QA. Тоже согласен.Но вот с нацбезопасностью вы явно дурачитесь - 6 лет агрессивный газ идет по трубам без всяких новичков, а тут на тебе - в пробирки с вакциной чего отравляющего подмешают zРадио

Повідомлень: 7435 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1332 раз. Подякували: 3078 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:59 yama написав: safonovstanislav написав: Libo написав: Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв. Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв.

Ага, особенно сильно люди хотят детей, когда теряют работу. Ага, особенно сильно люди хотят детей, когда теряют работу.

пособие дают пособие дают

у нас половина населения на зарплату еле выживает, а уж о пособии не стоит говорить... у нас половина населения на зарплату еле выживает, а уж о пособии не стоит говорить... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4858 З нами з: 06.08.08 Подякував: 255 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1815181618171818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням zРадио,

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Igneus ЛОБ і 5 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 721 , 722 , 723

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1649341

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01