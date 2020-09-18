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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:26

zРадио
Я тут много раз высказывал сомнения в российской вакцине и писал о недопустимости отказа от 3-го этапа испытаний. И о том, что спешка с объявлением "первой в мире вакцины" явление чисто политическое. Но возможность того, что вакцина окажется удачной, априори не отрицаю.
Сейчас они фактически проводят 3-й этап. Посмотрим на результаты и на оценку мировой науки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:39

  ЛАД написав:Faceless
Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".
Но и сделать тоже могут.
То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление.

На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:46

  adeges написав:
Да в принципе какие тут новые факторы? Чистая эволюция.


о чём и речь. Если начало учёбы не является фактором эпидпроцесса - смысл его ограничивать?
Ограничивать надо то, что даёт однозначную корреляцию.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:51

Шана това уметука!

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жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:56

  vetka написав:
  beee написав:Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз

Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все.

аналогично среди моих знакомых и членов их семей в Украине никто не заболел. кроме того по работе общаюсь с большим количеством людей из Германии, Италии, Чехии и США - у них тоже всё вполне нормально и они просто не понимают почему правительства большинства стран мира сошли с ума...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:58

  Faceless написав:На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность


С финансами - это понятно, согласен. И с медицинской безопасностью вакцины, не прошедшей всех этапов, еще и из страны, не отличающейся высокими стандартами QA. Тоже согласен.

Но вот с нацбезопасностью вы явно дурачитесь - 6 лет агрессивный газ идет по трубам безо всяких отравляющих примесей, а тут на тебе - в пробирки с вакциной добавят новичок :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 18 вер, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:01

  Тракторист написав:
  juristkostya написав:
  Тракторист написав:размеры квартир - это прежде всего отражение состоянии экономики страны

Связь очень нелинейная. Если она вообще есть.
Если отдельно взятый человек (или молодая семья) может удовлетворительно обеспечить себя без постоянной взаимопомощи с родственниками, то жизнь пусть в маленькой, но изолированной квартире будет доп фактором комфорта и семейного уюта.

показатели жилой площади приходящихся на 1 человека достаточно неплохо коррелируються с экономикой стран западной цивилизации:
Украина - около 23 м2
Польша - больше 25 м2
Франция, Германия - около 39 м2
...
США - около 70 м2

"размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения.

Задача сильно усложняется, если в выборку включена сельская местность.
В развитых странах, той же Франции, налоговое ведомство наверняка включает в статистику всё частное домовладение - в то время, как у нас огромная масса невведённых в эксплуатацию пристроек, веранд, летних кухонь и прочих квадратных метров. Всё это проходит мимо статистики, а сельского населения у нас немало.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zРадио написав:
  Faceless написав:На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность


С финансами - это понятно, согласен. И с медицинской безопасностью вакцины, не прошедшей всех этапов, еще и из страны, не отличающейся высокими стандартами QA. Тоже согласен.

Но вот с нацбезопасностью вы явно дурачитесь - 6 лет агрессивный газ идет по трубам без всяких новичков, а тут на тебе - в пробирки с вакциной чего отравляющего подмешают :mrgreen:


Кто ещё дурачится...
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zРадио написав:
Но вот с нацбезопасностью вы явно дурачитесь - 6 лет агрессивный газ идет по трубам безо всяких отравляющих примесей, а тут на тебе - в пробирки с вакциной добавят новичок :mrgreen:


Израильтяне перепакуют в свою упаковку, поднимут свой гешефт, и будет вакцина а-ля словацкий газ, а-ля московские корейские телевизоры Самсунг, а-ля пищевая сода из Киевской области, а-ля белорусский дизель и тд.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:15

  juristkostya написав:"размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения.

никаго доминирования "домов определённого проекта" уже давно нет. в техническом задании на проектирование застройщик указывает проектной организации набор каких квартир он желает видеть, а этот набор для него формирует его маркетинговые службы исходя из запросов рынка и их понимания что можно продать с максимальной рентабельностью. спрос на то или иное жильё - это в первую очередь вопрос платёжеспособности население, которое всегда кореллируется с уровнем экономики той или другой страны...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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