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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1816181718181819

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:23

  Тракторист написав:
  juristkostya написав:"размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения.

никаго доминирования "домов определённого проекта" уже давно нет. в техническом задании на проектирование застройщик указывает проектной организации набор каких квартир он желает видеть, а этот набор для него формирует его маркетинговые службы исходя из запросов рынка и их понимания что можно продать с максимальной рентабельностью. спрос на то или иное жильё - это в первую очередь вопрос платёжеспособности население, которое всегда кореллируется с уровнем экономики той или другой страны...

действительно, как я мог забыть: ведь в 1991 году весь существующий на тот момент жилфонд сравняли с землёй и теперь всем мы живём в домах, построенных "исходя из запросов рынка и понимания, что можно продать с максимальной рентабельностью" :-))))))))))))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:24

Faceless
Насчёт аврального режима я чуть выше написал. Безусловно, на мой взгляд, надо ждать окончания 3-го этапа и его результатов.
Ваши рассуждения насчёт ОМП, простите, напоминают о 37 годе.
Ждать "некоторое время" (не известно какое) и пусть наши граждане умирают, конечно, вполне "демократический" и государственный подход.
"Финансировать ... на государственном уровне врага", конечно, плохо. Но терять средства (гораздо бОльшие) из-за массовых болезней своих граждан это прекрасно.
Считать, что любая другая вакцина будет безопаснее... Ну, Ваше право для себя лично.

Простите, из всех ответов мне на тему российской вакцины и российских источников информации понял одно - национализм вреден даже в малых дозах.

P.s. На этом, с Вашего позволения, обсуждение данного вопроса прекращаю. Не интересно и не по теме.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 вер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:25

  Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  stm написав:уже вне контроля

А был тот момент когда была под контролем? Это наверное когда имея с десяток заболевших остановили пассажирский транспорт по всей стране? И что, помогло? :mrgreen:

смотря какие ставили задачи по этой операции устрашения... ;)

Ваше мнение, что касается выделенной фразы, удивительным образом совпало с отдельным мнением судьи Конституционного Суда Украины Игоря Слиденко к решению этого суда о коронавирусном постановлении Кабмина.
Честно говоря, мотивы этого отдельного мнения шокировали даже меня. Поэтому я не стал цитировать его фрагменты здесь на форуме, хотя сначала хотел это сделать. Читайте целиком и задумайтесь над прочитанным.

https://sud.ua/ru/news/publication/1795 ... a-derzhavi

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... idenko.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:27

  Faceless написав:
Кто ещё дурачится...
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.


С учетом того, что все лекарственные препараты проходят обязательные пробы и регистрацию - да, риски получения отравляющего вещества в вакцине минимальны (и этот минимальный риск нужно еще "разбавить" минимальным риском, что россияне додумаются туда это вещество добавить).

С газом, вы правы - я дурачился так же, как вы с вакциной.

Чтобы расставить все точки над е - я за британскую/американскую/японскую вакцину на украинском рынке, не за российскую. Но если временной лаг доступа к дипломатически-правильной вакцине (в силу того, что за ней в очереди будет стоять весь мир) по сравнению с дипломатически-неправильной (в силу ее меньшей популярности чисто репутационно и с позиции качества производства) будет, скажем, 12 месяцев, то украинцы из группы риска не должны стать заложниками политиканов - речь об их жизнях. А это - национальная безопасность в не меньшей степени, чем в вашей интерпретации
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:38

  juristkostya написав:
  Тракторист написав:
  juristkostya написав:"размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения.

никаго доминирования "домов определённого проекта" уже давно нет. в техническом задании на проектирование застройщик указывает проектной организации набор каких квартир он желает видеть, а этот набор для него формирует его маркетинговые службы исходя из запросов рынка и их понимания что можно продать с максимальной рентабельностью. спрос на то или иное жильё - это в первую очередь вопрос платёжеспособности население, которое всегда кореллируется с уровнем экономики той или другой страны...

действительно, как я мог забыть: ведь в 1991 году весь существующий на тот момент жилфонд сравняли с землёй и теперь всем мы живём в домах, построенных "исходя из запросов рынка и понимания, что можно продать с максимальной рентабельностью" :-))))))))))))

кстати жилой фонд до 1991 года - это примерно половина всего жилого фонда и в нём площади жилья на человека были меньше теперешнего показателя в 23 м2 на человека - примерно 16-17 м2 на человека (по советским нормам полагалось по 13,6 м2 на человека + 10 м2 на семью). в 2000-х, когда экономика реально росла, росла и средняя площадь квартир, а последние годы вместе с экономикой упали и площади заказываемых для проектирования квартир...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:кстати жилой фонд до 1991 года - это примерно половина всего жилого фонда и в нём площади жилья на человека были меньше теперешнего показателя в 23 м2 на человека - примерно 16-17 м2 на человека (по советским нормам полагалось по 13,6 м2 на человека + 10 м2 на семью). в 2000-х, когда экономика реально росла, росла и средняя площадь квартир, а последние годы вместе с экономикой упали и площади заказываемых для проектирования квартир...
я всё ждал, что вы сами придёте к этой простой мысли, но не сбылось: сегодняшняя наша "обеспеченность жильём" в очень большой мере есть результат не текущего состояния экономики, а советского "благосостояния" и "заботы о людях".
А текущие темпы строительства как раз очень даже оптимистичные.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:00

  Тракторист написав:
  yama написав:городской транспорт хоть кое где имеет выделенные полосы движения

особенно "радуют" выделенные полосы на которых, как в Киеве, разрешено движение велосипедистов, а выполнить обгон велосипедиста практически не возможно... ;)

ну ну ! я как раз тот велосипедист из другого города ! но обычно мне мешают автобусы так как они едут очень медленно меньше 35 км\час и их не объедешь :(
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:28

  beee написав:Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз

да , появляются , вот сегодня узнал что знакомый лежит с двухсторонней пневмонией в инфекционной уже пошел на поправку второй день нормальная температура, и все бы хорошо, но ПЦР тест на COVID2019 отрицательный - не нашли у него вируса :lol:
Проблема очень явно преувеличена и если вы не в группе риска обделаетесь легким испугом от есть пару недель температура 37,2 и слабость ну или диарея ... ну может в виде исключения пару тройку дней будет 39
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