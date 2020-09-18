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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1817181818191820> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:23 Тракторист написав: juristkostya написав: "размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения. "размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения.

никаго доминирования "домов определённого проекта" уже давно нет. в техническом задании на проектирование застройщик указывает проектной организации набор каких квартир он желает видеть, а этот набор для него формирует его маркетинговые службы исходя из запросов рынка и их понимания что можно продать с максимальной рентабельностью. спрос на то или иное жильё - это в первую очередь вопрос платёжеспособности население, которое всегда кореллируется с уровнем экономики той или другой страны... никаго доминирования "домов определённого проекта" уже давно нет. в техническом задании на проектирование застройщик указывает проектной организации набор каких квартир он желает видеть, а этот набор для него формирует его маркетинговые службы исходя из запросов рынка и их понимания что можно продать с максимальной рентабельностью. спрос на то или иное жильё - это в первую очередь вопрос платёжеспособности население, которое всегда кореллируется с уровнем экономики той или другой страны...

действительно, как я мог забыть: ведь в 1991 году весь существующий на тот момент жилфонд сравняли с землёй и теперь всем мы живём в домах, построенных "исходя из запросов рынка и понимания, что можно продать с максимальной рентабельностью" ))))))))))) действительно, как я мог забыть: ведь в 1991 году весь существующий на тот момент жилфонд сравняли с землёй и теперь всем мы живём в домах, построенных "исходя из запросов рынка и понимания, что можно продать с максимальной рентабельностью"))))))))))) juristkostya Повідомлень: 3316 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:24 Faceless

Насчёт аврального режима я чуть выше написал. Безусловно, на мой взгляд, надо ждать окончания 3-го этапа и его результатов.

Ваши рассуждения насчёт ОМП, простите, напоминают о 37 годе.

Ждать "некоторое время" (не известно какое) и пусть наши граждане умирают, конечно, вполне "демократический" и государственный подход.

"Финансировать ... на государственном уровне врага", конечно, плохо. Но терять средства (гораздо бОльшие) из-за массовых болезней своих граждан это прекрасно.

Считать, что любая другая вакцина будет безопаснее... Ну, Ваше право для себя лично.



Простите, из всех ответов мне на тему российской вакцины и российских источников информации понял одно - национализм вреден даже в малых дозах.



P.s. На этом, с Вашего позволения, обсуждение данного вопроса прекращаю. Не интересно и не по теме. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 вер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17219 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4224 раз. Профіль 2 2 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:25 Тракторист написав: vitaliy_berdinskikh написав: stm написав: уже вне контроля уже вне контроля

А был тот момент когда была под контролем? Это наверное когда имея с десяток заболевших остановили пассажирский транспорт по всей стране? И что, помогло? А был тот момент когда была под контролем? Это наверное когда имея с десяток заболевших остановили пассажирский транспорт по всей стране?

смотря какие ставили задачи по этой операции устрашения... смотря какие ставили задачи по этой...

Ваше мнение, что касается выделенной фразы, удивительным образом совпало с отдельным мнением судьи Конституционного Суда Украины Игоря Слиденко к решению этого суда о коронавирусном постановлении Кабмина.

Честно говоря, мотивы этого отдельного мнения шокировали даже меня. Поэтому я не стал цитировать его фрагменты здесь на форуме, хотя сначала хотел это сделать. Читайте целиком и задумайтесь над прочитанным.



https://sud.ua/ru/news/publication/1795 ... a-derzhavi



http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... idenko.pdf Ваше мнение, что касается выделенной фразы, удивительным образом совпало с отдельным мнениемк решению этого суда о коронавирусном постановлении Кабмина.Честно говоря, мотивы этого отдельного мнения шокировали даже меня. Поэтому я не стал цитировать его фрагменты здесь на форуме, хотя сначала хотел это сделать. Читайте целиком и задумайтесь над прочитанным. Igneus Повідомлень: 714 З нами з: 29.08.18 Подякував: 287 раз. Подякували: 367 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:27 Faceless написав:

Кто ещё дурачится...

Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.

И да, эти могут подмешать. Кто ещё дурачится...Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.И да, эти могут подмешать.



С учетом того, что все лекарственные препараты проходят обязательные пробы и регистрацию - да, риски получения отравляющего вещества в вакцине минимальны (и этот минимальный риск нужно еще "разбавить" минимальным риском, что россияне додумаются туда это вещество добавить).



С газом, вы правы - я дурачился так же, как вы с вакциной.



Чтобы расставить все точки над е - я за британскую/американскую/японскую вакцину на украинском рынке, не за российскую. Но если временной лаг доступа к дипломатически-правильной вакцине (в силу того, что за ней в очереди будет стоять весь мир) по сравнению с дипломатически-неправильной (в силу ее меньшей популярности чисто репутационно и с позиции качества производства) будет, скажем, 12 месяцев, то украинцы из группы риска не должны стать заложниками политиканов - речь об их жизнях. А это - национальная безопасность в не меньшей степени, чем в вашей интерпретации С учетом того, что все лекарственные препараты проходят обязательные пробы и регистрацию - да, риски получения отравляющего вещества в вакцине минимальны (и этот минимальный риск нужно еще "разбавить" минимальным риском, что россияне додумаются туда это вещество добавить).С газом, вы правы - я дурачился так же, как вы с вакциной.Чтобы расставить все точки над е - я за британскую/американскую/японскую вакцину на украинском рынке, не за российскую. Но если временной лаг доступа к дипломатически-правильной вакцине (в силу того, что за ней в очереди будет стоять весь мир) по сравнению с дипломатически-неправильной (в силу ее меньшей популярности чисто репутационно и с позиции качества производства) будет, скажем, 12 месяцев, то украинцы из группы риска не должны стать заложниками политиканов - речь об их жизнях. А это - национальная безопасность в не меньшей степени, чем в вашей интерпретации zРадио

Повідомлень: 7438 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1335 раз. Подякували: 3079 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:38 juristkostya написав: Тракторист написав: juristkostya написав: "размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения. "размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения.

никаго доминирования "домов определённого проекта" уже давно нет. в техническом задании на проектирование застройщик указывает проектной организации набор каких квартир он желает видеть, а этот набор для него формирует его маркетинговые службы исходя из запросов рынка и их понимания что можно продать с максимальной рентабельностью. спрос на то или иное жильё - это в первую очередь вопрос платёжеспособности население, которое всегда кореллируется с уровнем экономики той или другой страны... никаго доминирования "домов определённого проекта" уже давно нет. в техническом задании на проектирование застройщик указывает проектной организации набор каких квартир он желает видеть, а этот набор для него формирует его маркетинговые службы исходя из запросов рынка и их понимания что можно продать с максимальной рентабельностью. спрос на то или иное жильё - это в первую очередь вопрос платёжеспособности население, которое всегда кореллируется с уровнем экономики той или другой страны...

действительно, как я мог забыть: ведь в 1991 году весь существующий на тот момент жилфонд сравняли с землёй и теперь всем мы живём в домах, построенных "исходя из запросов рынка и понимания, что можно продать с максимальной рентабельностью" ))))))))))) действительно, как я мог забыть: ведь в 1991 году весь существующий на тот момент жилфонд сравняли с землёй и теперь всем мы живём в домах, построенных "исходя из запросов рынка и понимания, что можно продать с максимальной рентабельностью")))))))))))

кстати жилой фонд до 1991 года - это примерно половина всего жилого фонда и в нём площади жилья на человека были меньше теперешнего показателя в 23 м2 на человека - примерно 16-17 м2 на человека (по советским нормам полагалось по 13,6 м2 на человека + 10 м2 на семью). в 2000-х, когда экономика реально росла, росла и средняя площадь квартир, а последние годы вместе с экономикой упали и площади заказываемых для проектирования квартир... кстати жилой фонд до 1991 года - это примерно половина всего жилого фонда и в нём площади жилья на человека были меньше теперешнего показателя в 23 м2 на человека - примерно 16-17 м2 на человека (по советским нормам полагалось по 13,6 м2 на человека + 10 м2 на семью). в 2000-х, когда экономика реально росла, росла и средняя площадь квартир, а последние годы вместе с экономикой упали и площади заказываемых для проектирования квартир... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4865 З нами з: 06.08.08 Подякував: 256 раз. Подякували: 767 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире Тракторист написав: кстати жилой фонд до 1991 года - это примерно половина всего жилого фонда и в нём площади жилья на человека были меньше теперешнего показателя в 23 м2 на человека - примерно 16-17 м2 на человека (по советским нормам полагалось по 13,6 м2 на человека + 10 м2 на семью). в 2000-х, когда экономика реально росла, росла и средняя площадь квартир, а последние годы вместе с экономикой упали и площади заказываемых для проектирования квартир... кстати жилой фонд до 1991 года - это примерно половина всего жилого фонда и в нём площади жилья на человека были меньше теперешнего показателя в 23 м2 на человека - примерно 16-17 м2 на человека (по советским нормам полагалось по 13,6 м2 на человека + 10 м2 на семью). в 2000-х, когда экономика реально росла, росла и средняя площадь квартир, а последние годы вместе с экономикой упали и площади заказываемых для проектирования квартир... я всё ждал, что вы сами придёте к этой простой мысли, но не сбылось: сегодняшняя наша "обеспеченность жильём" в очень большой мере есть результат не текущего состояния экономики, а советского "благосостояния" и "заботы о людях".

А текущие темпы строительства как раз очень даже оптимистичные. я всё ждал, что вы сами придёте к этой простой мысли, но не сбылось: сегодняшняя наша "обеспеченность жильём" в очень большой мере есть результат не текущего состояния экономики, а советского "благосостояния" и "заботы о людях".А текущие темпы строительства как раз очень даже оптимистичные. juristkostya Повідомлень: 3316 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:00 Тракторист написав: yama написав: городской транспорт хоть кое где имеет выделенные полосы движения городской транспорт хоть кое где имеет выделенные полосы движения

особенно "радуют" выделенные полосы на которых, как в Киеве, разрешено движение велосипедистов, а выполнить обгон велосипедиста практически не возможно... особенно "радуют" выделенные полосы на которых, как в Киеве, разрешено движение велосипедистов, а выполнить обгон велосипедиста практически не возможно...

ну ну ! я как раз тот велосипедист из другого города ! но обычно мне мешают автобусы так как они едут очень медленно меньше 35 км\час и их не объедешь ну ну ! я как раз тот велосипедист из другого города ! но обычно мне мешают автобусы так как они едут очень медленно меньше 35 км\час и их не объедешь yama Повідомлень: 2719 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5193 раз. Подякували: 561 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:28 beee написав: Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз

да , появляются , вот сегодня узнал что знакомый лежит с двухсторонней пневмонией в инфекционной уже пошел на поправку второй день нормальная температура, и все бы хорошо, но ПЦР тест на COVID2019 отрицательный - не нашли у него вируса

Проблема очень явно преувеличена и если вы не в группе риска обделаетесь легким испугом - пару недель температура 37,2 и слабость ну или диарея ... ну может в виде исключения пару тройку дней будет 39 да , появляются , вот сегодня узнал что знакомый лежит с двухсторонней пневмонией в инфекционной уже пошел на поправку второй день нормальная температура, и все бы хорошо,ПЦР тест на COVID2019 отрицательный - не нашли у него вирусаПроблема очень явно преувеличена и если вы не в группе риска обделаетесь легким испугом - пару недель температура 37,2 и слабость ну или диарея ... ну может в виде исключения пару тройку дней будет 39 Востаннє редагувалось yama в П'ят 18 вер, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 2719 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5193 раз. Подякували: 561 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:39 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless

Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".

Но и сделать тоже могут.

То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление. Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".Но и сделать тоже могут.То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление.

На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность

а прокачивать газ окупанта по своих трубах и покупать тот же газ , торговать с ним ? не преступление ? как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть все "краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно . К примеру вашу девушку\жену изнасилует сосед , но вы дальше будете поддерживать с ним добрососедские отношения - вот как я это вижу . СССР торговали с Немцами во время войны ? возможно где-то случайно ситуативно в виде исключения что-то и было , но так массово как мы с РФ нет .



ЗЫ Самый лучший вариант КОВИД прививок это КОВИД вечеринки ! доказано со времен кори в СССР



P.S. и раз сам модератор спровоцировал на оффтоп попрошу не удалять а прокачивать газ окупанта по своих трубах и покупать тот же газ , торговать с ним ? не преступление ? как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть"краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно . К примеру вашу девушку\жену изнасилует сосед , но вы дальше будете поддерживать с ним добрососедские отношения - вот как я это вижу . СССР торговали с Немцами во время войны ? возможно где-то случайно ситуативно в виде исключения что-то и было , но так массово как мы с РФ нет .ЗЫдоказано со времен кори в СССР yama Повідомлень: 2719 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5193 раз. Подякували: 561 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:48 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless

Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".

Но и сделать тоже могут.

То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление. Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины".Но и сделать тоже могут.То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление.

На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность . Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность



Врагу не сдается нашъ гордый „Варягъ“ Врагу не сдается нашъ гордый „Варягъ“ https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21587 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1570 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1817181818191820> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01