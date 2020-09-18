juristkostya написав:"размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения.
никаго доминирования "домов определённого проекта" уже давно нет. в техническом задании на проектирование застройщик указывает проектной организации набор каких квартир он желает видеть, а этот набор для него формирует его маркетинговые службы исходя из запросов рынка и их понимания что можно продать с максимальной рентабельностью. спрос на то или иное жильё - это в первую очередь вопрос платёжеспособности население, которое всегда кореллируется с уровнем экономики той или другой страны...
действительно, как я мог забыть: ведь в 1991 году весь существующий на тот момент жилфонд сравняли с землёй и теперь всем мы живём в домах, построенных "исходя из запросов рынка и понимания, что можно продать с максимальной рентабельностью" )))))))))))
Faceless Насчёт аврального режима я чуть выше написал. Безусловно, на мой взгляд, надо ждать окончания 3-го этапа и его результатов. Ваши рассуждения насчёт ОМП, простите, напоминают о 37 годе. Ждать "некоторое время" (не известно какое) и пусть наши граждане умирают, конечно, вполне "демократический" и государственный подход. "Финансировать ... на государственном уровне врага", конечно, плохо. Но терять средства (гораздо бОльшие) из-за массовых болезней своих граждан это прекрасно. Считать, что любая другая вакцина будет безопаснее... Ну, Ваше право для себя лично.
Простите, из всех ответов мне на тему российской вакцины и российских источников информации понял одно - национализм вреден даже в малых дозах.
P.s. На этом, с Вашего позволения, обсуждение данного вопроса прекращаю. Не интересно и не по теме.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 вер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
А был тот момент когда была под контролем? Это наверное когда имея с десяток заболевших остановили пассажирский транспорт по всей стране? И что, помогло?
смотря какие ставили задачи по этой операции устрашения...
Ваше мнение, что касается выделенной фразы, удивительным образом совпало с отдельным мнением судьи Конституционного Суда Украины Игоря Слиденко к решению этого суда о коронавирусном постановлении Кабмина. Честно говоря, мотивы этого отдельного мнения шокировали даже меня. Поэтому я не стал цитировать его фрагменты здесь на форуме, хотя сначала хотел это сделать. Читайте целиком и задумайтесь над прочитанным.
Faceless написав: Кто ещё дурачится... Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем. И да, эти могут подмешать.
С учетом того, что все лекарственные препараты проходят обязательные пробы и регистрацию - да, риски получения отравляющего вещества в вакцине минимальны (и этот минимальный риск нужно еще "разбавить" минимальным риском, что россияне додумаются туда это вещество добавить).
С газом, вы правы - я дурачился так же, как вы с вакциной.
Чтобы расставить все точки над е - я за британскую/американскую/японскую вакцину на украинском рынке, не за российскую. Но если временной лаг доступа к дипломатически-правильной вакцине (в силу того, что за ней в очереди будет стоять весь мир) по сравнению с дипломатически-неправильной (в силу ее меньшей популярности чисто репутационно и с позиции качества производства) будет, скажем, 12 месяцев, то украинцы из группы риска не должны стать заложниками политиканов - речь об их жизнях. А это - национальная безопасность в не меньшей степени, чем в вашей интерпретации
juristkostya написав:"размер квартир" и "средняя обеспеченность жилплощадью" это абсолютно разные показатели. Средняя квартира может быть крупной в результате доминирования домов определённого проекта, при общем дефиците жилья на душу населения.
никаго доминирования "домов определённого проекта" уже давно нет. в техническом задании на проектирование застройщик указывает проектной организации набор каких квартир он желает видеть, а этот набор для него формирует его маркетинговые службы исходя из запросов рынка и их понимания что можно продать с максимальной рентабельностью. спрос на то или иное жильё - это в первую очередь вопрос платёжеспособности население, которое всегда кореллируется с уровнем экономики той или другой страны...
действительно, как я мог забыть: ведь в 1991 году весь существующий на тот момент жилфонд сравняли с землёй и теперь всем мы живём в домах, построенных "исходя из запросов рынка и понимания, что можно продать с максимальной рентабельностью" )))))))))))
кстати жилой фонд до 1991 года - это примерно половина всего жилого фонда и в нём площади жилья на человека были меньше теперешнего показателя в 23 м2 на человека - примерно 16-17 м2 на человека (по советским нормам полагалось по 13,6 м2 на человека + 10 м2 на семью). в 2000-х, когда экономика реально росла, росла и средняя площадь квартир, а последние годы вместе с экономикой упали и площади заказываемых для проектирования квартир...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист написав:кстати жилой фонд до 1991 года - это примерно половина всего жилого фонда и в нём площади жилья на человека были меньше теперешнего показателя в 23 м2 на человека - примерно 16-17 м2 на человека (по советским нормам полагалось по 13,6 м2 на человека + 10 м2 на семью). в 2000-х, когда экономика реально росла, росла и средняя площадь квартир, а последние годы вместе с экономикой упали и площади заказываемых для проектирования квартир...
я всё ждал, что вы сами придёте к этой простой мысли, но не сбылось: сегодняшняя наша "обеспеченность жильём" в очень большой мере есть результат не текущего состояния экономики, а советского "благосостояния" и "заботы о людях". А текущие темпы строительства как раз очень даже оптимистичные.
beee написав:Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз
да , появляются , вот сегодня узнал что знакомый лежит с двухсторонней пневмонией в инфекционной уже пошел на поправку второй день нормальная температура, и все бы хорошо, но ПЦР тест на COVID2019 отрицательный - не нашли у него вируса Проблема очень явно преувеличена и если вы не в группе риска обделаетесь легким испугом - пару недель температура 37,2 и слабость ну или диарея ... ну может в виде исключения пару тройку дней будет 39
Востаннє редагувалось yama в П'ят 18 вер, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Faceless Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины". Но и сделать тоже могут. То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление.
На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность
а прокачивать газ окупанта по своих трубах и покупать тот же газ , торговать с ним ? не преступление ? как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть все "краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно . К примеру вашу девушку\жену изнасилует сосед , но вы дальше будете поддерживать с ним добрососедские отношения - вот как я это вижу . СССР торговали с Немцами во время войны ? возможно где-то случайно ситуативно в виде исключения что-то и было , но так массово как мы с РФ нет .
ЗЫ Самый лучший вариант КОВИД прививок это КОВИД вечеринки ! доказано со времен кори в СССР
P.S. и раз сам модератор спровоцировал на оффтоп попрошу не удалять
ЛАД написав:Faceless Верещать они могут. И уже это делают по поводу "первой в мире вакцины". Но и сделать тоже могут. То, что Вы лично от неё откажетесь - Ваше святое право. Но на государственном уровне отказ от хорошей (если выйдет) вакцины - преступление.
На государственном уровне такой отказ тоже вполне обоснован по ряду причин. Во-первых, национальная безопасность. Закупать у врага и оккупанта вакцину, и так в авральном режиме созданную и бегло протестированную, еще и с риском, что против нас она может быть использована, как оружие массового поражения (не забываем, поставщик - враг и оккупант) - вот это преступление. Финансировать через нее на государственном уровне врага и оккупанта - это преступление. А подождать некоторое куда более безопасную вакцину от нейтрального производителя - это рассудительность