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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 00:04
flyman написав:
Врагу не сдается нашъ гордый „Варягъ“
Это такой тип людей. При коммунистах он бы драл ж0пу за коммунизм.
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