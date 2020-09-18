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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1817181818191820

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 02:14

  Faceless написав:.....
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.

Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам.
"Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля".
Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения.
1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало.
2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте.
"Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет...
Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где.
Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 02:21

Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом.
Врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает издание The Guardian со ссылкой на статью в British Medical Journal.

https://korrespondent.net/tech/4275454-vrozhdennyi-ymmunytet-k-COVID-19-mozhet-ymet-do-50-luidei-uchenye

P.s. Прошу прощения за 2 поста выше, нарушил своё обещание.
Но призываю всех не превращать данную ветку в филиал параллельного политсрача.
ЛАД
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