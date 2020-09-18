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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1817181818191820 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Суб 19 вер, 2020 02:14 Faceless написав: .....

Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.

И да, эти могут подмешать. .....Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.И да, эти могут подмешать.

Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам.

"Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля".

Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения.

1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало.

2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте.

"Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет...

Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где.

Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура. Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам."Там" раздаются призывы к ликвидацииУкраина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля".Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения.1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало.2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте."Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет...Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где.Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура. ЛАД 2 Повідомлень: 17223 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4224 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 02:21 Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом.

Врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает издание The Guardian со ссылкой на статью в British Medical Journal.

https://korrespondent.net/tech/4275454-vrozhdennyi-ymmunytet-k-COVID-19-mozhet-ymet-do-50-luidei-uchenye



P.s. Прошу прощения за 2 поста выше, нарушил своё обещание.

Но призываю всех не превращать данную ветку в филиал параллельного политсрача. P.s. Прошу прощения за 2 поста выше, нарушил своё обещание.Но призываю всех не превращать данную ветку в филиал параллельного политсрача. ЛАД 2 Повідомлень: 17223 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4224 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 02:32 В августе в столице зарегистрировано 10 тыс. 969 смертей, что на 1367 случаев больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.



В пресс-службе уточнили, что COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1347 случаях, что на 21% меньше, чем в июле, и на 60,5% — чем в июне. Таким образом, на коронавирус в августе пришлось более 10% в структуре смертности в Москве.

......

Департамент здравоохранения также сообщил об общей летальности от коронавируса в Москве за весь период пандемии. Этот показатель составил 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 5% — с учетом всех случаев, когда COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/18/1864154.html ЛАД 2 Повідомлень: 17223 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4543 раз. Подякували: 4224 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 02:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Faceless написав: .....

Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.

И да, эти могут подмешать. .....Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.И да, эти могут подмешать.

Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам.

"Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля".

Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения.

1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало.

2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте.

"Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет...

Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где.

Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура. Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам."Там" раздаются призывы к ликвидацииУкраина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля".Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения.1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало.2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте."Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет...Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где.Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура.

Со Скрипалями их не смутило, с Навальным не смутило, с чего бы их смутило что-то ещё? Нападение на Украину, аннексия территорий, сбитый пассажирский лайнер, многолетняя поддержка террористов, бомбежка гражданского населения в Сирии, отравления... Вы ещё думаете, что их так беспокоит мировая реакция?

В самой рф население в 2014 поддерживало агрессию, по их же опросам, они уже два десятка лет поддерживают правящую партию, президента, их идеологию и внешнюю политику, их в основной массе ничуть не смущали ни нападение на Грузию, ни на нас, ни аннексия, ни поддержка террористов. Они в основной массе так же на ура любой геноцид поддержат, если власть по телевизору скажет, что это в их национальных интересах. Нет дна и предела, ожидать можно чего угодно, и тамошнее население все поддержит, как поддерживало и поддерживает все последние годы, не надо питать иллюзий.

А население им может и нужно, как бесплатная рабочая сила в гулаге.

Рф представляет опасность для всего цивилизованного мира. Вакцины от них ждать бессмысленно, а очередное омп - легко.

П.С. Не с целью перевести в политрусло, но лишь указать, что россияне не стоят ни грамма доверия, ожидать от них массового террористического акта куда вероятнее, чем вакцин Со Скрипалями их не смутило, с Навальным не смутило, с чего бы их смутило что-то ещё? Нападение на Украину, аннексия территорий, сбитый пассажирский лайнер, многолетняя поддержка террористов, бомбежка гражданского населения в Сирии, отравления... Вы ещё думаете, что их так беспокоит мировая реакция?В самой рф население в 2014 поддерживало агрессию, по их же опросам, они уже два десятка лет поддерживают правящую партию, президента, их идеологию и внешнюю политику, их в основной массе ничуть не смущали ни нападение на Грузию, ни на нас, ни аннексия, ни поддержка террористов. Они в основной массе так же на ура любой геноцид поддержат, если власть по телевизору скажет, что это в их национальных интересах. Нет дна и предела, ожидать можно чего угодно, и тамошнее население все поддержит, как поддерживало и поддерживает все последние годы, не надо питать иллюзий.А население им может и нужно, как бесплатная рабочая сила в гулаге.Рф представляет опасность для всего цивилизованного мира. Вакцины от них ждать бессмысленно, а очередное омп - легко.П.С. Не с целью перевести в политрусло, но лишь указать, что россияне не стоят ни грамма доверия, ожидать от них массового террористического акта куда вероятнее, чем вакцин Faceless

Модератор Повідомлень: 27938 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1175 раз. Подякували: 6700 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 03:44 Alla77777 написав: Текст из ИСПАНСКОЙ группы в Фейсбуке:



Covid-19 - самый загадочный вирус из когда-либо существовавших. Он очень опасен, потому что он быстро распространяется, но для инкубации требуется 14 дней, и он погибает, если промыть его водой с мылом.

Невероятно, как он появляется и исчезает среди скопления больших групп людей с транспарантами или мародерством (в зависимости от интересов в данный момент). Но если вы пойдете в кино, на концерт или на спортивное мероприятие, он нападет на вас со всей своей яростью (но теперь, кажется, что позволяет нам смотреть футбол).

Если вы пойдете в магазин одежды, он обязательно прилипнет к вам, но только не в супермаркетах. Он не прилипает, когда вы проходите мимо всех в проходах между прилавками, но вам нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, чтобы войти.

Если вы делаете покупки в маленьких магазинчиках или в ресторане, вы ему нравитесь, но не в Carrefour, Mercadona и проч.

Поразительно, насколько он разрастается в гантелях, тренажерах, баскетбольных и футбольных мячах, но не выживает в тележках супермаркетов (там даже больше не носят перчатки).

Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки.

Это настолько умно, что вирус не беспокоит первых 10 человек, собравшихся в одном месте, но если вы 11-ый, вы заразитесь. Так что хорошо посчитайте, сколько людей, прежде чем куда-то отправиться. Это, кстати, не относится к супермаркетам.

Вирус настолько умен, что, если вы едете в машине или на мотоцикле с кем-то еще, он сразу же вас заражает, но если вы едете на общественном транспорте, где неизвестно сколько и кто побывал, с вами ничего не происходит.

Если вы идете на пляж, вирус обнаруживает и преследует вас, и, если, вы на расстояние меньше 2 метров, «вы можете умереть», но при каких-либо платных сборах вирус не остается на монетах и купюрах, которые в обиходе и которыми вам дают сдачу, или на перчатках Текст из ИСПАНСКОЙ группы в Фейсбуке:Covid-19 - самый загадочный вирус из когда-либо существовавших. Он очень опасен, потому что он быстро распространяется, но для инкубации требуется 14 дней, и он погибает, если промыть его водой с мылом.Невероятно, как он появляется и исчезает среди скопления больших групп людей с транспарантами или мародерством (в зависимости от интересов в данный момент). Но если вы пойдете в кино, на концерт или на спортивное мероприятие, он нападет на вас со всей своей яростью (но теперь, кажется, что позволяет нам смотреть футбол).Если вы пойдете в магазин одежды, он обязательно прилипнет к вам, но только не в супермаркетах. Он не прилипает, когда вы проходите мимо всех в проходах между прилавками, но вам нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, чтобы войти.Если вы делаете покупки в маленьких магазинчиках или в ресторане, вы ему нравитесь, но не в Carrefour, Mercadona и проч.Поразительно, насколько он разрастается в гантелях, тренажерах, баскетбольных и футбольных мячах, но не выживает в тележках супермаркетов (там даже больше не носят перчатки).Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки.Это настолько умно, что вирус не беспокоит первых 10 человек, собравшихся в одном месте, но если вы 11-ый, вы заразитесь. Так что хорошо посчитайте, сколько людей, прежде чем куда-то отправиться. Это, кстати, не относится к супермаркетам.Вирус настолько умен, что, если вы едете в машине или на мотоцикле с кем-то еще, он сразу же вас заражает, но если вы едете на общественном транспорте, где неизвестно сколько и кто побывал, с вами ничего не происходит.Если вы идете на пляж, вирус обнаруживает и преследует вас, и, если, вы на расстояние меньше 2 метров, «вы можете умереть», но при каких-либо платных сборах вирус не остается на монетах и купюрах, которые в обиходе и которыми вам дают сдачу, или на перчатках

Когда испанская кухарка решила стать президентом... ну или некто похожий - стать профессором. Когда испанская кухарка решила стать президентом... ну или некто похожий - стать профессором. https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 733 З нами з: 23.07.18 Подякував: 223 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1817181818191820 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01