Faceless написав:..... Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем. И да, эти могут подмешать.
Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам. "Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля". Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения. 1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало. 2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте. "Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет... Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где. Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура.
Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом. Врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает издание The Guardian со ссылкой на статью в British Medical Journal.
В августе в столице зарегистрировано 10 тыс. 969 смертей, что на 1367 случаев больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
В пресс-службе уточнили, что COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1347 случаях, что на 21% меньше, чем в июле, и на 60,5% — чем в июне. Таким образом, на коронавирус в августе пришлось более 10% в структуре смертности в Москве. ...... Департамент здравоохранения также сообщил об общей летальности от коронавируса в Москве за весь период пандемии. Этот показатель составил 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 5% — с учетом всех случаев, когда COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
Faceless написав:..... Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем. И да, эти могут подмешать.
Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам. "Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля". Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения. 1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало. 2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте. "Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет... Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где. Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура.
Со Скрипалями их не смутило, с Навальным не смутило, с чего бы их смутило что-то ещё? Нападение на Украину, аннексия территорий, сбитый пассажирский лайнер, многолетняя поддержка террористов, бомбежка гражданского населения в Сирии, отравления... Вы ещё думаете, что их так беспокоит мировая реакция? В самой рф население в 2014 поддерживало агрессию, по их же опросам, они уже два десятка лет поддерживают правящую партию, президента, их идеологию и внешнюю политику, их в основной массе ничуть не смущали ни нападение на Грузию, ни на нас, ни аннексия, ни поддержка террористов. Они в основной массе так же на ура любой геноцид поддержат, если власть по телевизору скажет, что это в их национальных интересах. Нет дна и предела, ожидать можно чего угодно, и тамошнее население все поддержит, как поддерживало и поддерживает все последние годы, не надо питать иллюзий. А население им может и нужно, как бесплатная рабочая сила в гулаге. Рф представляет опасность для всего цивилизованного мира. Вакцины от них ждать бессмысленно, а очередное омп - легко. П.С. Не с целью перевести в политрусло, но лишь указать, что россияне не стоят ни грамма доверия, ожидать от них массового террористического акта куда вероятнее, чем вакцин
Alla77777 написав:Текст из ИСПАНСКОЙ группы в Фейсбуке:
Covid-19 - самый загадочный вирус из когда-либо существовавших. Он очень опасен, потому что он быстро распространяется, но для инкубации требуется 14 дней, и он погибает, если промыть его водой с мылом. Невероятно, как он появляется и исчезает среди скопления больших групп людей с транспарантами или мародерством (в зависимости от интересов в данный момент). Но если вы пойдете в кино, на концерт или на спортивное мероприятие, он нападет на вас со всей своей яростью (но теперь, кажется, что позволяет нам смотреть футбол). Если вы пойдете в магазин одежды, он обязательно прилипнет к вам, но только не в супермаркетах. Он не прилипает, когда вы проходите мимо всех в проходах между прилавками, но вам нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, чтобы войти. Если вы делаете покупки в маленьких магазинчиках или в ресторане, вы ему нравитесь, но не в Carrefour, Mercadona и проч. Поразительно, насколько он разрастается в гантелях, тренажерах, баскетбольных и футбольных мячах, но не выживает в тележках супермаркетов (там даже больше не носят перчатки). Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки. Это настолько умно, что вирус не беспокоит первых 10 человек, собравшихся в одном месте, но если вы 11-ый, вы заразитесь. Так что хорошо посчитайте, сколько людей, прежде чем куда-то отправиться. Это, кстати, не относится к супермаркетам. Вирус настолько умен, что, если вы едете в машине или на мотоцикле с кем-то еще, он сразу же вас заражает, но если вы едете на общественном транспорте, где неизвестно сколько и кто побывал, с вами ничего не происходит. Если вы идете на пляж, вирус обнаруживает и преследует вас, и, если, вы на расстояние меньше 2 метров, «вы можете умереть», но при каких-либо платных сборах вирус не остается на монетах и купюрах, которые в обиходе и которыми вам дают сдачу, или на перчатках
Когда испанская кухарка решила стать президентом... ну или некто похожий - стать профессором.
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