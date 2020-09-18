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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1817181818191820

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 02:14

  Faceless написав:.....
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.

Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам.
"Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля".
Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения.
1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало.
2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте.
"Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет...
Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где.
Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 02:21

Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом.
Врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает издание The Guardian со ссылкой на статью в British Medical Journal.

https://korrespondent.net/tech/4275454-vrozhdennyi-ymmunytet-k-COVID-19-mozhet-ymet-do-50-luidei-uchenye

P.s. Прошу прощения за 2 поста выше, нарушил своё обещание.
Но призываю всех не превращать данную ветку в филиал параллельного политсрача.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 02:32

В августе в столице зарегистрировано 10 тыс. 969 смертей, что на 1367 случаев больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

В пресс-службе уточнили, что COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1347 случаях, что на 21% меньше, чем в июле, и на 60,5% — чем в июне. Таким образом, на коронавирус в августе пришлось более 10% в структуре смертности в Москве.
......
Департамент здравоохранения также сообщил об общей летальности от коронавируса в Москве за весь период пандемии. Этот показатель составил 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 5% — с учетом всех случаев, когда COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/18/1864154.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 02:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.

Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам.
"Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля".
Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения.
1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало.
2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте.
"Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет...
Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где.
Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура.

Со Скрипалями их не смутило, с Навальным не смутило, с чего бы их смутило что-то ещё? Нападение на Украину, аннексия территорий, сбитый пассажирский лайнер, многолетняя поддержка террористов, бомбежка гражданского населения в Сирии, отравления... Вы ещё думаете, что их так беспокоит мировая реакция?
В самой рф население в 2014 поддерживало агрессию, по их же опросам, они уже два десятка лет поддерживают правящую партию, президента, их идеологию и внешнюю политику, их в основной массе ничуть не смущали ни нападение на Грузию, ни на нас, ни аннексия, ни поддержка террористов. Они в основной массе так же на ура любой геноцид поддержат, если власть по телевизору скажет, что это в их национальных интересах. Нет дна и предела, ожидать можно чего угодно, и тамошнее население все поддержит, как поддерживало и поддерживает все последние годы, не надо питать иллюзий.
А население им может и нужно, как бесплатная рабочая сила в гулаге.
Рф представляет опасность для всего цивилизованного мира. Вакцины от них ждать бессмысленно, а очередное омп - легко.
П.С. Не с целью перевести в политрусло, но лишь указать, что россияне не стоят ни грамма доверия, ожидать от них массового террористического акта куда вероятнее, чем вакцин
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 03:44

  Alla77777 написав:Текст из ИСПАНСКОЙ группы в Фейсбуке:

Covid-19 - самый загадочный вирус из когда-либо существовавших. Он очень опасен, потому что он быстро распространяется, но для инкубации требуется 14 дней, и он погибает, если промыть его водой с мылом.
Невероятно, как он появляется и исчезает среди скопления больших групп людей с транспарантами или мародерством (в зависимости от интересов в данный момент). Но если вы пойдете в кино, на концерт или на спортивное мероприятие, он нападет на вас со всей своей яростью (но теперь, кажется, что позволяет нам смотреть футбол).
Если вы пойдете в магазин одежды, он обязательно прилипнет к вам, но только не в супермаркетах. Он не прилипает, когда вы проходите мимо всех в проходах между прилавками, но вам нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, чтобы войти.
Если вы делаете покупки в маленьких магазинчиках или в ресторане, вы ему нравитесь, но не в Carrefour, Mercadona и проч.
Поразительно, насколько он разрастается в гантелях, тренажерах, баскетбольных и футбольных мячах, но не выживает в тележках супермаркетов (там даже больше не носят перчатки).
Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки.
Это настолько умно, что вирус не беспокоит первых 10 человек, собравшихся в одном месте, но если вы 11-ый, вы заразитесь. Так что хорошо посчитайте, сколько людей, прежде чем куда-то отправиться. Это, кстати, не относится к супермаркетам.
Вирус настолько умен, что, если вы едете в машине или на мотоцикле с кем-то еще, он сразу же вас заражает, но если вы едете на общественном транспорте, где неизвестно сколько и кто побывал, с вами ничего не происходит.
Если вы идете на пляж, вирус обнаруживает и преследует вас, и, если, вы на расстояние меньше 2 метров, «вы можете умереть», но при каких-либо платных сборах вирус не остается на монетах и купюрах, которые в обиходе и которыми вам дают сдачу, или на перчатках

Когда испанская кухарка решила стать президентом... ну или некто похожий - стать профессором.
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