Faceless написав:..... Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем. И да, эти могут подмешать.
Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам. "Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля". Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения. 1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало. 2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте. "Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет... Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где. Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура.
Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом. Врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает издание The Guardian со ссылкой на статью в British Medical Journal.
В августе в столице зарегистрировано 10 тыс. 969 смертей, что на 1367 случаев больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
В пресс-службе уточнили, что COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1347 случаях, что на 21% меньше, чем в июле, и на 60,5% — чем в июне. Таким образом, на коронавирус в августе пришлось более 10% в структуре смертности в Москве. ...... Департамент здравоохранения также сообщил об общей летальности от коронавируса в Москве за весь период пандемии. Этот показатель составил 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 5% — с учетом всех случаев, когда COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
Faceless написав:..... Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем. И да, эти могут подмешать.
Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам. "Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля". Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения. 1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало. 2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте. "Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет... Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где. Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура.
Со Скрипалями их не смутило, с Навальным не смутило, с чего бы их смутило что-то ещё? Нападение на Украину, аннексия территорий, сбитый пассажирский лайнер, многолетняя поддержка террористов, бомбежка гражданского населения в Сирии, отравления... Вы ещё думаете, что их так беспокоит мировая реакция? В самой рф население в 2014 поддерживало агрессию, по их же опросам, они уже два десятка лет поддерживают правящую партию, президента, их идеологию и внешнюю политику, их в основной массе ничуть не смущали ни нападение на Грузию, ни на нас, ни аннексия, ни поддержка террористов. Они в основной массе так же на ура любой геноцид поддержат, если власть по телевизору скажет, что это в их национальных интересах. Нет дна и предела, ожидать можно чего угодно, и тамошнее население все поддержит, как поддерживало и поддерживает все последние годы, не надо питать иллюзий. А население им может и нужно, как бесплатная рабочая сила в гулаге. Рф представляет опасность для всего цивилизованного мира. Вакцины от них ждать бессмысленно, а очередное омп - легко. П.С. Не с целью перевести в политрусло, но лишь указать, что россияне не стоят ни грамма доверия, ожидать от них массового террористического акта куда вероятнее, чем вакцин
Alla77777 написав:Текст из ИСПАНСКОЙ группы в Фейсбуке:
Covid-19 - самый загадочный вирус из когда-либо существовавших. Он очень опасен, потому что он быстро распространяется, но для инкубации требуется 14 дней, и он погибает, если промыть его водой с мылом. Невероятно, как он появляется и исчезает среди скопления больших групп людей с транспарантами или мародерством (в зависимости от интересов в данный момент). Но если вы пойдете в кино, на концерт или на спортивное мероприятие, он нападет на вас со всей своей яростью (но теперь, кажется, что позволяет нам смотреть футбол). Если вы пойдете в магазин одежды, он обязательно прилипнет к вам, но только не в супермаркетах. Он не прилипает, когда вы проходите мимо всех в проходах между прилавками, но вам нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, чтобы войти. Если вы делаете покупки в маленьких магазинчиках или в ресторане, вы ему нравитесь, но не в Carrefour, Mercadona и проч. Поразительно, насколько он разрастается в гантелях, тренажерах, баскетбольных и футбольных мячах, но не выживает в тележках супермаркетов (там даже больше не носят перчатки). Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки. Это настолько умно, что вирус не беспокоит первых 10 человек, собравшихся в одном месте, но если вы 11-ый, вы заразитесь. Так что хорошо посчитайте, сколько людей, прежде чем куда-то отправиться. Это, кстати, не относится к супермаркетам. Вирус настолько умен, что, если вы едете в машине или на мотоцикле с кем-то еще, он сразу же вас заражает, но если вы едете на общественном транспорте, где неизвестно сколько и кто побывал, с вами ничего не происходит. Если вы идете на пляж, вирус обнаруживает и преследует вас, и, если, вы на расстояние меньше 2 метров, «вы можете умереть», но при каких-либо платных сборах вирус не остается на монетах и купюрах, которые в обиходе и которыми вам дают сдачу, или на перчатках
Когда испанская кухарка решила стать президентом... ну или некто похожий - стать профессором.
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yama написав:....... ... как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть все "краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно . ....
Ну-ну. А Вы не расскажете, как бы на это среагировала вся Европа, которая осталась бы без российского газа? Где бы мы были с Вашей честностью? О какой поддержке мы могли бы говорить? Не только военной, но даже политической? Это была бы лучшая агитация в пользу Путина.
Faceless написав:..... Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем. И да, эти могут подмешать.
Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, скажем мягко, людским предрассудкам. "Там" раздаются призывы к ликвидации государства Украина, но не населения Украины. Ликвидация государства им нужна как раз потому, что нужно украинское население. Да, вместе с землёй, заводами и всем прочим, но не "голая земля". Я не уверен, можно ли на одной производственной линии организовать выпуск "нормальной" вакцины и с примесью какого-нибудь "Новичка". Но если даже можно, остаются ещё, как минимум, 2 возражения. 1. Насколько понял, основная масса вакцины будет выпускаться не в РФ и, а по лицензии в других странах. В России мощностей мало. 2. Сколько шума из-за одного Навального. Представьте, что будет в Вашем варианте. "Отравленную" вакцину успеют вколоть, в худшем случае, нескольким сотням, пусть тысячам людей, а мировая реакция будет... Да после этого Россия будет ... Даже не знаю, где. Да даже в самой России это вызовет массовое возмущение населения, хотя, конечно, найдутся, идиоты, которые будут кричать ура.
Со Скрипалями их не смутило, с Навальным не смутило, с чего бы их смутило что-то ещё? Нападение на Украину, аннексия территорий, сбитый пассажирский лайнер, многолетняя поддержка террористов, бомбежка гражданского населения в Сирии, отравления... Вы ещё думаете, что их так беспокоит мировая реакция? В самой рф население в 2014 поддерживало агрессию, по их же опросам, они уже два десятка лет поддерживают правящую партию, президента, их идеологию и внешнюю политику, их в основной массе ничуть не смущали ни нападение на Грузию, ни на нас, ни аннексия, ни поддержка террористов. Они в основной массе так же на ура любой геноцид поддержат, если власть по телевизору скажет, что это в их национальных интересах. Нет дна и предела, ожидать можно чего угодно, и тамошнее население все поддержит, как поддерживало и поддерживает все последние годы, не надо питать иллюзий. А население им может и нужно, как бесплатная рабочая сила в гулаге. Рф представляет опасность для всего цивилизованного мира. Вакцины от них ждать бессмысленно, а очередное омп - легко. П.С. Не с целью перевести в политрусло, но лишь указать, что россияне не стоят ни грамма доверия, ожидать от них массового террористического акта куда вероятнее, чем вакцин
будем вмирати від ковіда пачками, але не колитимем російську вакцину
Faceless написав:Со Скрипалями их не смутило, с Навальным не смутило, с чего бы их смутило что-то ещё? Нападение на Украину, аннексия территорий, сбитый пассажирский лайнер, многолетняя поддержка террористов, бомбежка гражданского населения в Сирии, отравления... Вы ещё думаете, что их так беспокоит мировая реакция? В самой рф население в 2014 поддерживало агрессию, по их же опросам, они уже два десятка лет поддерживают правящую партию, президента, их идеологию и внешнюю политику, их в основной массе ничуть не смущали ни нападение на Грузию, ни на нас, ни аннексия, ни поддержка террористов. Они в основной массе так же на ура любой геноцид поддержат, если власть по телевизору скажет, что это в их национальных интересах. Нет дна и предела, ожидать можно чего угодно, и тамошнее население все поддержит, как поддерживало и поддерживает все последние годы, не надо питать иллюзий. А население им может и нужно, как бесплатная рабочая сила в гулаге. Рф представляет опасность для всего цивилизованного мира. Вакцины от них ждать бессмысленно, а очередное омп - легко. П.С. Не с целью перевести в политрусло, но лишь указать, что россияне не стоят ни грамма доверия, ожидать от них массового террористического акта куда вероятнее, чем вакцин
После такого спича становится понятно почему не банят уб-людка libo за аналогичные речи в адрес русских и евреев
yama написав:....... ... как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть все "краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно . ....
Ну-ну. А Вы не расскажете, как бы на это среагировала вся Европа, которая осталась бы без российского газа? Где бы мы были с Вашей честностью? О какой поддержке мы могли бы говорить? Не только военной, но даже политической? Это была бы лучшая агитация в пользу Путина.
По сути, условие стабильной работы ГТС являлась одним из решающих факторов, почему РФ не пошла дальше. России потребовалось бы взять под контроль территорию до Ужгорода - но быстро стало понятно, что не прокатит.
Faceless написав:Со Скрипалями их не смутило, с Навальным не смутило, с чего бы их смутило что-то ещё? Нападение на Украину, аннексия территорий, сбитый пассажирский лайнер, многолетняя поддержка террористов, бомбежка гражданского населения в Сирии, отравления... Вы ещё думаете, что их так беспокоит мировая реакция? В самой рф население в 2014 поддерживало агрессию, по их же опросам, они уже два десятка лет поддерживают правящую партию, президента, их идеологию и внешнюю политику, их в основной массе ничуть не смущали ни нападение на Грузию, ни на нас, ни аннексия, ни поддержка террористов. Они в основной массе так же на ура любой геноцид поддержат, если власть по телевизору скажет, что это в их национальных интересах. Нет дна и предела, ожидать можно чего угодно, и тамошнее население все поддержит, как поддерживало и поддерживает все последние годы, не надо питать иллюзий. А население им может и нужно, как бесплатная рабочая сила в гулаге. Рф представляет опасность для всего цивилизованного мира. Вакцины от них ждать бессмысленно, а очередное омп - легко. П.С. Не с целью перевести в политрусло, но лишь указать, что россияне не стоят ни грамма доверия, ожидать от них массового террористического акта куда вероятнее, чем вакцин
После такого спича становится понятно почему не банят уб-людка libo за аналогичные речи в адрес русских и евреев
При чем тут Либо? Человек на конкретных примерах описал типичные настроения в РФ. И было все это не при царе, а в последние 12 лет. Даже поколение не сменилось.