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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 09:55
Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області.
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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