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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 09:55
Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області.
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:14
vetka навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав.
Втішає, що більшість переносить цю болячку без особливих ексцесів.
yama знайомий може перевіритись ще і на ІФА, статистика по ПРЛ показує тільки вершину айсбергу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:35
При том что модератор выдал те же перлы что выдаёт на этом форуме указанный персонаж.
У него и вас много знакомых и родственников в России чтобы оценить какие там настроения, сколько человек поддерживает Путина и его политику чтобы обвинять целый народ в смертных грехах?
Там ситуация та же что и в Украине где многие совсем не в восторге от переименования улиц в честь бывших вояк СС, переписывания история в угоду меньшинству не говоря о внешней и внутренней политике
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:41
И только в Кировоградской области как всегда + 6
Видимо охраняется Святым Духом область с недокоммунизированным названием.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:54
В арабских странах Катаре и Бахрейне, в штатах Флорида и Луизиана только официально - печать, справка - переболели от 3 до 4,5 % населения, это только выявленные тестами ПЦР.
То есть переводя на наши украинские аналогии - в любом подъезде многоквартирного дома там несколько человек, переболевших или болеющих коронавирусом.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:13
Французы как-то сильно расслабились + 13 100 новых случая за сутки, их рекорд, в два раза выше максимальных значений, зафиксированных у них в первую волну, и примерно в 25 раз больше случаев у них по сравнению с концом весны, когда выходили из карантина.
Россияне уверенно покатили обратно вверх.
И только Австралия, Китай с Гонконгом уверенно практически избегают коронавирус.
Густо населенный Тайвань за все время в этом году 503 случая, чуть больше чем в Киеве всего за сутки.
Город китайских казино Макао за год всего 46 случаев.
Новая Зеландия - ноль новых за сутки.
Латвия - всего 4 новых случая за сутки.
Какие, имхо, фантастические различия между странами.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:26
Ну по факту то він сказав все вірно про Росію та росіян, але я негативно ставлюся до його модерації.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:32
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:37
Якраз хотів написати, що корона показала кількість деб.ілів у сіспільстві.
Увага, на форумі порохата цензура.
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