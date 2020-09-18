RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1819182018211822>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 09:55

Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області.
stargazer
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 15.04.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:14

  vetka написав:
  beee написав:Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз

Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все.


  yama написав:да , появляются , вот сегодня узнал что знакомый лежит с двухсторонней пневмонией в инфекционной уже пошел на поправку второй день нормальная температура, и все бы хорошо, но ПЦР тест на COVID2019 отрицательный - не нашли у него вируса
Проблема очень явно преувеличена и если вы не в группе риска обделаетесь легким испугом - пару недель температура 37,2 и слабость ну или диарея ... ну может в виде исключения пару тройку дней будет 39


vetka навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав.
Втішає, що більшість переносить цю болячку без особливих ексцесів.
yama знайомий може перевіритись ще і на ІФА, статистика по ПРЛ показує тільки вершину айсбергу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 19.04.12
Подякував: 51 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:35

  juristkostya написав:
  shapo написав:
После такого спича становится понятно почему не банят уб-людка libo за аналогичные речи в адрес русских и евреев

При чем тут Либо?
Человек на конкретных примерах описал типичные настроения в РФ.
И было все это не при царе, а в последние 12 лет. Даже поколение не сменилось.

При том что модератор выдал те же перлы что выдаёт на этом форуме указанный персонаж.
У него и вас много знакомых и родственников в России чтобы оценить какие там настроения, сколько человек поддерживает Путина и его политику чтобы обвинять целый народ в смертных грехах?
Там ситуация та же что и в Украине где многие совсем не в восторге от переименования улиц в честь бывших вояк СС, переписывания история в угоду меньшинству не говоря о внешней и внутренней политике
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4060
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:41

  stargazer написав:Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області.


И только в Кировоградской области как всегда + 6 :D
Видимо охраняется Святым Духом область с недокоммунизированным названием.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18408
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4425 раз.
Подякували: 7145 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:54

  beee написав:Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз


В арабских странах Катаре и Бахрейне, в штатах Флорида и Луизиана только официально - печать, справка - переболели от 3 до 4,5 % населения, это только выявленные тестами ПЦР.
То есть переводя на наши украинские аналогии - в любом подъезде многоквартирного дома там несколько человек, переболевших или болеющих коронавирусом.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18408
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4425 раз.
Подякували: 7145 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:13

Французы как-то сильно расслабились + 13 100 новых случая за сутки, их рекорд, в два раза выше максимальных значений, зафиксированных у них в первую волну, и примерно в 25 раз больше случаев у них по сравнению с концом весны, когда выходили из карантина.
Россияне уверенно покатили обратно вверх.
И только Австралия, Китай с Гонконгом уверенно практически избегают коронавирус.
Густо населенный Тайвань за все время в этом году 503 случая, чуть больше чем в Киеве всего за сутки.
Город китайских казино Макао за год всего 46 случаев.
Новая Зеландия - ноль новых за сутки.
Латвия - всего 4 новых случая за сутки.
Какие, имхо, фантастические различия между странами.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18408
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4425 раз.
Подякували: 7145 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:26

  shapo написав:После такого спича становится понятно почему не банят уб-людка libo за аналогичные речи в адрес русских и евреев

Ну по факту то він сказав все вірно про Росію та росіян, але я негативно ставлюся до його модерації.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:32

  unicdima написав:Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.

Не змусить, це коли трупи серед рідних може дойде. А так виглядає на якусь масову розумову відсталість.
stargazer
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 15.04.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:37

  stargazer написав:
  unicdima написав:Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.

Не змусить, це коли трупи серед рідних може дойде. А так виглядає на якусь масову розумову відсталість.

Якраз хотів написати, що корона показала кількість деб.ілів у сіспільстві.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1819182018211822>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7229 1649485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8814)
19.09.2020 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.