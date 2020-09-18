Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1819182018211822> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Суб 19 вер, 2020 09:55 Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області. stargazer Повідомлень: 1109 З нами з: 15.04.09 Подякував: 393 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 10:14 vetka написав: beee написав: Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз

Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все. Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все.



yama написав: да , появляются , вот сегодня узнал что знакомый лежит с двухсторонней пневмонией в инфекционной уже пошел на поправку второй день нормальная температура, и все бы хорошо, но ПЦР тест на COVID2019 отрицательный - не нашли у него вируса

Проблема очень явно преувеличена и если вы не в группе риска обделаетесь легким испугом - пару недель температура 37,2 и слабость ну или диарея ... ну может в виде исключения пару тройку дней будет 39 да , появляются , вот сегодня узнал что знакомый лежит с двухсторонней пневмонией в инфекционной уже пошел на поправку второй день нормальная температура, и все бы хорошо, но ПЦР тест на COVID2019 отрицательный - не нашли у него вирусаПроблема очень явно преувеличена и если вы не в группе риска обделаетесь легким испугом - пару недель температура 37,2 и слабость ну или диарея ... ну может в виде исключения пару тройку дней будет 39



vetka навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав.

Втішає, що більшість переносить цю болячку без особливих ексцесів.

yama знайомий може перевіритись ще і на ІФА, статистика по ПРЛ показує тільки вершину айсбергу. навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав.Втішає, що більшість переносить цю болячку без особливих ексцесів.знайомий може перевіритись ще і на ІФА, статистика по ПРЛ показує тільки вершину айсбергу. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3653 З нами з: 19.04.12 Подякував: 51 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 10:35 juristkostya написав: shapo написав:

После такого спича становится понятно почему не банят уб-людка libo за аналогичные речи в адрес русских и евреев После такого спича становится понятно почему не банят уб-людка libo за аналогичные речи в адрес русских и евреев

При чем тут Либо?

Человек на конкретных примерах описал типичные настроения в РФ.

И было все это не при царе, а в последние 12 лет. Даже поколение не сменилось. При чем тут Либо?Человек на конкретных примерах описал типичные настроения в РФ.И было все это не при царе, а в последние 12 лет. Даже поколение не сменилось.

При том что модератор выдал те же перлы что выдаёт на этом форуме указанный персонаж.

У него и вас много знакомых и родственников в России чтобы оценить какие там настроения, сколько человек поддерживает Путина и его политику чтобы обвинять целый народ в смертных грехах?

Там ситуация та же что и в Украине где многие совсем не в восторге от переименования улиц в честь бывших вояк СС, переписывания история в угоду меньшинству не говоря о внешней и внутренней политике При том что модератор выдал те же перлы что выдаёт на этом форуме указанный персонаж.У него и вас много знакомых и родственников в России чтобы оценить какие там настроения, сколько человек поддерживает Путина и его политику чтобы обвинять целый народ в смертных грехах?Там ситуация та же что и в Украине где многие совсем не в восторге от переименования улиц в честь бывших вояк СС, переписывания история в угоду меньшинству не говоря о внешней и внутренней политике Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4060 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 721 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 10:41 stargazer написав: Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області. Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області.



И только в Кировоградской области как всегда + 6

Видимо охраняется Святым Духом область с недокоммунизированным названием. И только в Кировоградской области как всегда + 6Видимо охраняется Святым Духом область с недокоммунизированным названием. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18408 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4425 раз. Подякували: 7145 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 10:54 beee написав: Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз



В арабских странах Катаре и Бахрейне, в штатах Флорида и Луизиана только официально - печать, справка - переболели от 3 до 4,5 % населения, это только выявленные тестами ПЦР.

То есть переводя на наши украинские аналогии - в любом подъезде многоквартирного дома там несколько человек, переболевших или болеющих коронавирусом. В арабских странах Катаре и Бахрейне, в штатах Флорида и Луизиана только официально - печать, справка - переболели от 3 до 4,5 % населения, это только выявленные тестами ПЦР.То есть переводя на наши украинские аналогии - в любом подъезде многоквартирного дома там несколько человек, переболевших или болеющих коронавирусом. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18408 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4425 раз. Подякували: 7145 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 11:13 Французы как-то сильно расслабились + 13 100 новых случая за сутки, их рекорд, в два раза выше максимальных значений, зафиксированных у них в первую волну, и примерно в 25 раз больше случаев у них по сравнению с концом весны, когда выходили из карантина.

Россияне уверенно покатили обратно вверх.

И только Австралия, Китай с Гонконгом уверенно практически избегают коронавирус.

Густо населенный Тайвань за все время в этом году 503 случая, чуть больше чем в Киеве всего за сутки.

Город китайских казино Макао за год всего 46 случаев.

Новая Зеландия - ноль новых за сутки.

Латвия - всего 4 новых случая за сутки.

Какие, имхо, фантастические различия между странами. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18408 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4425 раз. Подякували: 7145 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 11:26 shapo написав: После такого спича становится понятно почему не банят уб-людка libo за аналогичные речи в адрес русских и евреев После такого спича становится понятно почему не банят уб-людка libo за аналогичные речи в адрес русских и евреев

Ну по факту то він сказав все вірно про Росію та росіян, але я негативно ставлюся до його модерації. Ну по факту то він сказав все вірно про Росію та росіян, але я негативно ставлюся до його модерації. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 810 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 11:28 Re: Эпидемия коронавируса в мире Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 810 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 11:32 unicdima написав: Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт. Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.

Не змусить, це коли трупи серед рідних може дойде. А так виглядає на якусь масову розумову відсталість. Не змусить, це коли трупи серед рідних може дойде. А так виглядає на якусь масову розумову відсталість. stargazer Повідомлень: 1109 З нами з: 15.04.09 Подякував: 393 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 11:37 stargazer написав: unicdima написав: Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт. Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.

Не змусить, це коли трупи серед рідних може дойде. А так виглядає на якусь масову розумову відсталість. Не змусить, це коли трупи серед рідних може дойде. А так виглядає на якусь масову розумову відсталість.

Якраз хотів написати, що корона показала кількість деб.ілів у сіспільстві. Якраз хотів написати, що корона показала кількість деб.ілів у сіспільстві. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 810 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1819182018211822> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01