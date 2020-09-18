beee написав:Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз
Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все.
yama написав:да , появляются , вот сегодня узнал что знакомый лежит с двухсторонней пневмонией в инфекционной уже пошел на поправку второй день нормальная температура, и все бы хорошо, но ПЦР тест на COVID2019 отрицательный - не нашли у него вируса Проблема очень явно преувеличена и если вы не в группе риска обделаетесь легким испугом - пару недель температура 37,2 и слабость ну или диарея ... ну может в виде исключения пару тройку дней будет 39
vetka навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав. Втішає, що більшість переносить цю болячку без особливих ексцесів. yama знайомий може перевіритись ще і на ІФА, статистика по ПРЛ показує тільки вершину айсбергу.
shapo написав: После такого спича становится понятно почему не банят уб-людка libo за аналогичные речи в адрес русских и евреев
При чем тут Либо? Человек на конкретных примерах описал типичные настроения в РФ. И было все это не при царе, а в последние 12 лет. Даже поколение не сменилось.
При том что модератор выдал те же перлы что выдаёт на этом форуме указанный персонаж. У него и вас много знакомых и родственников в России чтобы оценить какие там настроения, сколько человек поддерживает Путина и его политику чтобы обвинять целый народ в смертных грехах? Там ситуация та же что и в Украине где многие совсем не в восторге от переименования улиц в честь бывших вояк СС, переписывания история в угоду меньшинству не говоря о внешней и внутренней политике
beee написав:Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз
В арабских странах Катаре и Бахрейне, в штатах Флорида и Луизиана только официально - печать, справка - переболели от 3 до 4,5 % населения, это только выявленные тестами ПЦР. То есть переводя на наши украинские аналогии - в любом подъезде многоквартирного дома там несколько человек, переболевших или болеющих коронавирусом.
Французы как-то сильно расслабились + 13 100 новых случая за сутки, их рекорд, в два раза выше максимальных значений, зафиксированных у них в первую волну, и примерно в 25 раз больше случаев у них по сравнению с концом весны, когда выходили из карантина. Россияне уверенно покатили обратно вверх. И только Австралия, Китай с Гонконгом уверенно практически избегают коронавирус. Густо населенный Тайвань за все время в этом году 503 случая, чуть больше чем в Киеве всего за сутки. Город китайских казино Макао за год всего 46 случаев. Новая Зеландия - ноль новых за сутки. Латвия - всего 4 новых случая за сутки. Какие, имхо, фантастические различия между странами.