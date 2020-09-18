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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:49
Ой+ написав:
В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав.
А у меня с марта только один родственник заболел, причем так совпало что после визита коронавирусного мужа в их регион. Но остальные члены его семьи не болели.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:50
unicdima написав:
Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Уже закрывали всю страну от 20 зараженных.
Теперь эта пугалка не работает
Нужны пруфы "как в Бергамо".
В этом году ледовые катки не будут готовить под морги? Почему?
Как было использовано время локдаунов? "Мы по-прежнему мало знаем о вирусе"? Зачем тогда эти локдауны? Таким образом, можно "бороться с вирусом" десятилетиями, как со спидом, и не побороть
У нас каждый день сотня трупов от ДТП и пьяных поножовщин. Но никто не перекрывает дороги, и не объявляет "сухой закон".
От онкологии и сердечно-сосудистых - мрут вообще безсчётно. И никто не объявляет эпидемию, не делает "фонды борьбы с ..." и т.д. Так чего вдруг от бетмен-гриппа всполошились? Готовьтесь уже к следующему
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:55
Тракторист написав: vetka написав: beee написав:
Статистику, конечно, можно вертеть как угодно, но каждый день среди знакомых появляются реальные случаи заболевших. Становится стремновато и в то же время совершенно очевидно, что в нашей стране переболеют ВСЕ. Поэтому можно расслабиться и спокойно лететь вниз
Из кучи моих знакомых и знакомых знакомых заболел только один человек и все.
аналогично среди моих знакомых и членов их семей в Украине никто не заболел. кроме того по работе общаюсь с большим количеством людей из Германии, Италии, Чехии и США - у них тоже всё вполне нормально и они просто не понимают почему правительства большинства стран мира сошли с ума...
Какая дикая брехня.
После событий в Италии, да и в Германии был несладкий период, не говоря уже о штатах...Чтобы там человек мог сказать. что у них всё нормально.
Извращенец типа игнеуса.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:01
Ой+ написав:
vetka навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав.
у меня в Харькове всего одна знакомая с подтверждённым ковид (тест + томография).
А так с марта никто даже простудой не болел.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:02
ЛАД написав: unicdima написав:
Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Сотня в день на всю Украину это копейки.
Щоб взятися за разум, нашим вiльнолюдям потрiбно щонайменше тисяч десять в день.
Якраз хотів написати, що корона показала кількість деб.ілів у сіспільстві.
Кiлькiсть деб.ілів у суспільстві можна було побачити значно ранiше.
Тут вроде Yama писал, что только после 300 000 умерших в день в Украине коронавирус он лично будет считать опасным.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:04
Вкладчик1234 написав: unicdima написав:
Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Уже закрывали всю страну от 20 зараженных.
Теперь эта пугалка не работает
Нужны пруфы "как в Бергамо".
В этом году ледовые катки не будут готовить под морги? Почему?
Как было использовано время локдаунов? "Мы по-прежнему мало знаем о вирусе"? Зачем тогда эти локдауны? Таким образом, можно "бороться с вирусом" десятилетиями, как со спидом, и не побороть
У нас каждый день сотня трупов от ДТП и пьяных поножовщин. Но никто не перекрывает дороги, и не объявляет "сухой закон".
От онкологии и сердечно-сосудистых - мрут вообще безсчётно. И никто не объявляет эпидемию, не делает "фонды борьбы с ..." и т.д. Так чего вдруг от бетмен-гриппа всполошились? Готовьтесь уже к следующему
Который, уже пятьсоттысячный раз, нужно рассказать отличие этого вируса от всего перечисленного.Он не лечится, пока что.И результат от заражения не зависит от человека.Всё перечисленное или лечится или зависит от действий самого человека.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:05
shapo написав:
У него и вас много знакомых и родственников в России чтобы оценить какие там настроения, сколько человек поддерживает Путина и его политику чтобы обвинять целый народ в смертных грехах?
как раз наличие друзей и родственников мешает быть объективным.
Объективна эйфория по крымнашу, объективна позиция по Грузии в войне 08.08.08 и прочие вещи, хорошо видные со стороны.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:07
stargazer написав: unicdima написав:
Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Не змусить, це коли трупи серед рідних може дойде. А так виглядає на якусь масову розумову відсталість.
В марте-апреле все массово уверовали в эту новую религию.
Но и сами проповедники часто-густо не придерживались канонов веры гуляя без масок. И обещанный гроб-гроб-кладбише конец света не наступил.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:11
Кучинелли написав:
Если Жириновский предлагает уничтожить Украину, то причём тут русский народ, кот его считает шизофреником.Так же как и у нас таких шизиков куча.
вы в своём уме? В последние 20 лет ЛДПР стабильно набирает от 8 до 13 %, тенденции к потере рейтинга не наблюдается. Это очень мейнстримовская партия.
В то время, как наши радикалы как правило вообще в Раду не попадают.
Так что, настроения в наших обществах никак нельзя равнять.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:15
Кучинелли написав:
нужно рассказать отличие этого вируса от всего перечисленного.Он не лечится, пока что.
все вирусные заболевания не лечатся.
Существует либо "симптоматическое лечение" (то есть, человеку снижают температуру и вообще облегчают симптомы, а свой иммунитет тем временем борет тот же грипп), или вакцинация (суть которой опять же в том, чтобы помочь собственному иммунитету побороть вирус).
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