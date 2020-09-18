Ковід - не чума й не холєра, якими пачками?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:25
Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.
В случаях со Скрипалями, с Навальным, со сбитым самолётом, с Крымом, Донбассом у них была хотя бы формальная возможность отрицать свою причастность - "настамнет". Для своего (и не только) населения Крым и Донбасс объяснялись не "защитой национальных интересов", а "защитой населения Крыма и Донбасса от укрофашистов".
Точно так же в Грузии - "защита вольнолюбивых абхазов и осетин" от "кровожадной Грузии".
В Сирии - борьба с ИГИЛ, с которой борется весь мир. То, что поддерживают не ту сторону, что Европа и США, то такое (в действительности, несколько сложнее, но лень подробно разбирать).
Т.е. во всех случаях для пропаганды либо отрицание, либо вполне благопристойные гуманитарные объяснения. Везде "защищали".
Массовое убийство людей при помощи "отравленной вакцины" защитой людей никак не объяснишь. Уж молчу о том, что это не реально (писал об этом ночью viewtopic.php?p=5060475#p5060475).
А вообще, весь спич в духе "РФ - империя зла". Это уже проходили с СССР.
Добавлю.
Сегодняшняя РФ всё же не ГУЛАГ. А население получает оплату уж во всяком случае не ниже украинской.
Так что украинское население им нужно как рабочая сила + как славянское население в противовес росту мусульманского и пр.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 вер, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:26
Многие вирусные заболевания нормально лечатся.
Начиная от гепатита С, который можно излечить полностью, заканчивая герпесом или ВИЧ, которые можно залечить таблетками до исчезновения симптомов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
это всё равно, что "сбить температуру" и побежать на работу с ОРЗ. Лучше, чем ничего, но не "лечение".
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:40
Что касается ВИЧ, вроде, читал недавно о каком-то прорыве, который, возможно, позволит создать то ли вакцину, то ли лекарство (не помню точно), позволяющее полностью излечивать.
juristkostya
Что касается герпеса и ВИЧ, то пока так. Но гепатит С, вроде, излечивается полностью?
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:47
А вообще, ковида нет!
Через недельку возьмём рубеж 1 млн. смертей.
Ну так на 8 млрд. населения Земли это фигня, не стоит внимания.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:47
Не понял, что Вы хотели сказать.
C помощью таблеток вылечиться или избежать смерти - это не лечение ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР.
Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:53
Ха-ха.
В штате Виктория только недавно ослабили карантин введенный 1,5 месяца назад в начале августа с коменданстким часом с 20-00 до 5-00, закрытием д/садов и школ, невозможностью гулять ближе дома в составе не более 2-х человек и обязательным ношением масок на улице всем кроме детей до 12 лет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:56
просто перечитайте внимательно, ответ на ваш вопрос уже содержится выше.
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