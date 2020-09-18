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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1821182218231824>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:будем вмирати від ковіда пачками, але не колитимем російську вакцину

Ковід - не чума й не холєра, якими пачками?
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:25

  juristkostya написав:........
При чем тут Либо?
Человек на конкретных примерах описал типичные настроения в РФ.
И было все это не при царе, а в последние 12 лет. Даже поколение не сменилось.

Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.

В случаях со Скрипалями, с Навальным, со сбитым самолётом, с Крымом, Донбассом у них была хотя бы формальная возможность отрицать свою причастность - "настамнет". Для своего (и не только) населения Крым и Донбасс объяснялись не "защитой национальных интересов", а "защитой населения Крыма и Донбасса от укрофашистов".
Точно так же в Грузии - "защита вольнолюбивых абхазов и осетин" от "кровожадной Грузии".
В Сирии - борьба с ИГИЛ, с которой борется весь мир. То, что поддерживают не ту сторону, что Европа и США, то такое (в действительности, несколько сложнее, но лень подробно разбирать).
Т.е. во всех случаях для пропаганды либо отрицание, либо вполне благопристойные гуманитарные объяснения. Везде "защищали".
Массовое убийство людей при помощи "отравленной вакцины" защитой людей никак не объяснишь. Уж молчу о том, что это не реально (писал об этом ночью viewtopic.php?p=5060475#p5060475).
А вообще, весь спич в духе "РФ - империя зла". Это уже проходили с СССР.

Добавлю.
А население им может и нужно, как бесплатная рабочая сила в гулаге.

Сегодняшняя РФ всё же не ГУЛАГ. А население получает оплату уж во всяком случае не ниже украинской.
Так что украинское население им нужно как рабочая сила + как славянское население в противовес росту мусульманского и пр.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 вер, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:26

  juristkostya написав:все вирусные заболевания не лечатся.


Многие вирусные заболевания нормально лечатся.
Начиная от гепатита С, который можно излечить полностью, заканчивая герпесом или ВИЧ, которые можно залечить таблетками до исчезновения симптомов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Многие вирусные заболевания нормально лечатся.
Начиная от гепатита С, который можно излечить полностью, заканчивая герпесом или ВИЧ, которые можно залечить таблетками до исчезновения симптомов.
это всё равно, что "сбить температуру" и побежать на работу с ОРЗ. Лучше, чем ничего, но не "лечение".
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:40

  freeze написав:
  juristkostya написав:все вирусные заболевания не лечатся.


Многие вирусные заболевания нормально лечатся.
Начиная от гепатита С, который можно излечить полностью, заканчивая герпесом или ВИЧ, которые можно залечить таблетками до исчезновения симптомов.

Что касается ВИЧ, вроде, читал недавно о каком-то прорыве, который, возможно, позволит создать то ли вакцину, то ли лекарство (не помню точно), позволяющее полностью излечивать.

juristkostya
Что касается герпеса и ВИЧ, то пока так. Но гепатит С, вроде, излечивается полностью?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:47

А вообще, ковида нет!
Через недельку возьмём рубеж 1 млн. смертей.
Ну так на 8 млрд. населения Земли это фигня, не стоит внимания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:47

  juristkostya написав:
  freeze написав:Многие вирусные заболевания нормально лечатся.
Начиная от гепатита С, который можно излечить полностью, заканчивая герпесом или ВИЧ, которые можно залечить таблетками до исчезновения симптомов.
это всё равно, что "сбить температуру" и побежать на работу с ОРЗ. Лучше, чем ничего, но не "лечение".


Не понял, что Вы хотели сказать.
C помощью таблеток вылечиться или избежать смерти - это не лечение ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.

уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР.
Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:53

  freeze написав:Французы как-то сильно расслабились + 13 100 новых случая за сутки, их рекорд, в два раза выше максимальных значений, зафиксированных у них в первую волну, и примерно в 25 раз больше случаев у них по сравнению с концом весны, когда выходили из карантина.
Россияне уверенно покатили обратно вверх.
И только Австралия, Китай с Гонконгом уверенно практически избегают коронавирус.


Ха-ха.
В штате Виктория только недавно ослабили карантин введенный 1,5 месяца назад в начале августа с коменданстким часом с 20-00 до 5-00, закрытием д/садов и школ, невозможностью гулять ближе дома в составе не более 2-х человек и обязательным ношением масок на улице всем кроме детей до 12 лет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:56

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Многие вирусные заболевания нормально лечатся.
Начиная от гепатита С, который можно излечить полностью, заканчивая герпесом или ВИЧ, которые можно залечить таблетками до исчезновения симптомов.
это всё равно, что "сбить температуру" и побежать на работу с ОРЗ. Лучше, чем ничего, но не "лечение".


Не понял, что Вы хотели сказать.
C помощью таблеток вылечиться или избежать смерти - это не лечение ?

просто перечитайте внимательно, ответ на ваш вопрос уже содержится выше.
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