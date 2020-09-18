ЛАД написав:Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.
уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР. Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.
ЛАД написав:Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.
уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР. Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.
Честно говоря, не интересовался программой ЛДПР как, впрочем, и других российских партий. Но Вы сами написали, что их электоральный уровень около 10% . Это всё же далеко не всё население России. Да и, подозреваю, что их избиратель больше ведётся не на внешне-, а на внутриполитическую риторику, якобы альтернативную путинской политике. А "Свобода" сделала риторику поскромнее в связи с тем, что "Мы идём в Европу", надо быть несколько приличнее. И, кстати, после этого её электоральная поддержка уменьшилась.
ЛАД написав:Честно говоря, не интересовался программой ЛДПР как, впрочем, и других российских партий. Но Вы сами написали, что их электоральный уровень около 10% . Это всё же далеко не всё население России. Да и, подозреваю, что их избиратель больше ведётся не на внешне-, а на внутриполитическую риторику, якобы альтернативную путинской политике
А вы почитайте их программные лозунги. Для них 10% это очень много. Наши радикалы набирают в разы меньше, при более умеренных лозунгах.