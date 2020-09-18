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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1821182218231824

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:01

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.

уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР.
Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.


Вообще-то КПРФ получила больше голосов - https://www.rbc.ru/politics/23/09/2016/ ... b5f68a8268
ПРи рекордно низкой явке избирателей - https://meduza.io/feature/2016/09/19/vy ... 16-glavnoe
На выборах проголосовали меньше половины избирателей. Новую Думу выбрали меньше 50% россиян; в некоторых регионах на участки для голосования пришли меньше трети зарегистрированных избирателей. Явка в целом по России составила 47,8% (здесь и далее представлены данные по результатам подсчета 94,1% голосов)

Риторику Свободы давно подхватил БПП и ЕС Порошенко , да и кое-где они прошли в мэры и облсоветы в западной Украине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:04

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.

уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР.
Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.

Честно говоря, не интересовался программой ЛДПР как, впрочем, и других российских партий.
Но Вы сами написали, что их электоральный уровень около 10% . Это всё же далеко не всё население России.
Да и, подозреваю, что их избиратель больше ведётся не на внешне-, а на внутриполитическую риторику, якобы альтернативную путинской политике.
А "Свобода" сделала риторику поскромнее в связи с тем, что "Мы идём в Европу", надо быть несколько приличнее. И, кстати, после этого её электоральная поддержка уменьшилась.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Честно говоря, не интересовался программой ЛДПР как, впрочем, и других российских партий.
Но Вы сами написали, что их электоральный уровень около 10% . Это всё же далеко не всё население России.
Да и, подозреваю, что их избиратель больше ведётся не на внешне-, а на внутриполитическую риторику, якобы альтернативную путинской политике
А вы почитайте их программные лозунги. Для них 10% это очень много.
Наши радикалы набирают в разы меньше, при более умеренных лозунгах.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А "Свобода" сделала риторику поскромнее в связи с тем, что
даже "в лучшие времена" Свобода не позволяла себе риторику, какую позволяет себе ЛДПР уже 30 лет.
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