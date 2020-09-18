ЛАД написав:Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.
уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР. Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.
ЛАД написав:Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.
уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР. Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.
Честно говоря, не интересовался программой ЛДПР как, впрочем, и других российских партий. Но Вы сами написали, что их электоральный уровень около 10% . Это всё же далеко не всё население России. Да и, подозреваю, что их избиратель больше ведётся не на внешне-, а на внутриполитическую риторику, якобы альтернативную путинской политике. А "Свобода" сделала риторику поскромнее в связи с тем, что "Мы идём в Европу", надо быть несколько приличнее. И, кстати, после этого её электоральная поддержка уменьшилась.
ЛАД написав:Честно говоря, не интересовался программой ЛДПР как, впрочем, и других российских партий. Но Вы сами написали, что их электоральный уровень около 10% . Это всё же далеко не всё население России. Да и, подозреваю, что их избиратель больше ведётся не на внешне-, а на внутриполитическую риторику, якобы альтернативную путинской политике
А вы почитайте их программные лозунги. Для них 10% это очень много. Наши радикалы набирают в разы меньше, при более умеренных лозунгах.
juristkostya написав:все вирусные заболевания не лечатся.
Многие вирусные заболевания нормально лечатся. Начиная от гепатита С, который можно излечить полностью, заканчивая герпесом или ВИЧ, которые можно залечить таблетками до исчезновения симптомов.
Что касается ВИЧ, вроде, читал недавно о каком-то прорыве, который, возможно, позволит создать то ли вакцину, то ли лекарство (не помню точно), позволяющее полностью излечивать.
juristkostya Что касается герпеса и ВИЧ, то пока так. Но гепатит С, вроде, излечивается полностью?
Всё лечится, даже вирус бешенства при быстрой реакции с помощью врачей удаляется из организма. То что некоторые вирусные болезни лечатся пока не до полного избавления, это дело такое, баскетболист Мэджик Джонсон уже тридцать лет бегает с ВИЧ, бодрячок, проглотил с утра одну таблетку и на пробежку, а без лечения был бы уже двадцать лет как на кладбище.
freeze написав:Всё лечится, даже вирус бешенства при быстрой реакции с помощью врачей удаляется из организма.
кстати, вирус бешенства это типичный пример, что НЕ лечится. Всё, что мы можем - это вколоть вакцину до истечение инкубационного периода, то есть, помочь организму создать иммунитет. Но если болезнь уже началась, мы ничего не можем.
freeze написав:баскетболист Мэджик Джонсон уже тридцать лет бегает с ВИЧ, бодрячок, проглотил с утра одну таблетку и на пробежку, а без лечения был бы уже двадцать лет как на кладбище.
а это яркий пример "симптоматического лечения", когда мы можем смягчить симптомы, но сам вирус победить не можем.
Какое симптоматическое лечение ))) Симптоматическое лечение убирает симптомы как парацетамол при простуде, а лечение ВИЧ лекарствами убирает сам вирус практически до неопределяемого уровня. Это яркий пример лечения болезни, а не симптомов.
freeze написав:Всё лечится, даже вирус бешенства при быстрой реакции с помощью врачей удаляется из организма.
кстати, вирус бешенства это типичный пример, что НЕ лечится. Всё, что мы можем - это вколоть вакцину до истечение инкубационного периода, то есть, помочь организму создать иммунитет. Но если болезнь уже началась, мы ничего не можем.
Смеетёсь, что ли Врач делает укол и излечивает человека от бешенства с вирусом уже внутри организма. Да есть терапевтическое окно для лечения, и оно короткое, но это не меняет сути. У вас какие-то проблемы с терминологией )))
Востаннє редагувалось freeze в Суб 19 вер, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.