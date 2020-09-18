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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18221823182418251826>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:01

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.

уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР.
Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.


Вообще-то КПРФ получила больше голосов - https://www.rbc.ru/politics/23/09/2016/ ... b5f68a8268
ПРи рекордно низкой явке избирателей - https://meduza.io/feature/2016/09/19/vy ... 16-glavnoe
На выборах проголосовали меньше половины избирателей. Новую Думу выбрали меньше 50% россиян; в некоторых регионах на участки для голосования пришли меньше трети зарегистрированных избирателей. Явка в целом по России составила 47,8% (здесь и далее представлены данные по результатам подсчета 94,1% голосов)

Риторику Свободы давно подхватил БПП и ЕС Порошенко , да и кое-где они прошли в мэры и облсоветы в западной Украине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:04

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Человек описал не "типичные настроения в РФ", а свои представления о них, навеянные не лучшими украинскими сайтами.

уже писал, но специально для вас: не надо никаких "не лучших украинских сайтов" - посмотрите программу ЛДПР и её проценты в парламенте за время после развала СССР.
Это абсолютно "мейнстримовская", очень массовая полит сила, при этом, программа её настолько радикально-шовинистическая, что у нас даже "Свобода" старается держать риторику поскромнее.

Честно говоря, не интересовался программой ЛДПР как, впрочем, и других российских партий.
Но Вы сами написали, что их электоральный уровень около 10% . Это всё же далеко не всё население России.
Да и, подозреваю, что их избиратель больше ведётся не на внешне-, а на внутриполитическую риторику, якобы альтернативную путинской политике.
А "Свобода" сделала риторику поскромнее в связи с тем, что "Мы идём в Европу", надо быть несколько приличнее. И, кстати, после этого её электоральная поддержка уменьшилась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Честно говоря, не интересовался программой ЛДПР как, впрочем, и других российских партий.
Но Вы сами написали, что их электоральный уровень около 10% . Это всё же далеко не всё население России.
Да и, подозреваю, что их избиратель больше ведётся не на внешне-, а на внутриполитическую риторику, якобы альтернативную путинской политике
А вы почитайте их программные лозунги. Для них 10% это очень много.
Наши радикалы набирают в разы меньше, при более умеренных лозунгах.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А "Свобода" сделала риторику поскромнее в связи с тем, что
даже "в лучшие времена" Свобода не позволяла себе риторику, какую позволяет себе ЛДПР уже 30 лет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:12

Вернёмся к ковиду.
Все графики в Украине - число новых случаев, активных случаев, смертей - пока что очень напоминают экспоненту.
Но то таке.
Ковида нет!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:15

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  juristkostya написав:все вирусные заболевания не лечатся.


Многие вирусные заболевания нормально лечатся.
Начиная от гепатита С, который можно излечить полностью, заканчивая герпесом или ВИЧ, которые можно залечить таблетками до исчезновения симптомов.

Что касается ВИЧ, вроде, читал недавно о каком-то прорыве, который, возможно, позволит создать то ли вакцину, то ли лекарство (не помню точно), позволяющее полностью излечивать.

juristkostya
Что касается герпеса и ВИЧ, то пока так. Но гепатит С, вроде, излечивается полностью?


Всё лечится, даже вирус бешенства при быстрой реакции с помощью врачей удаляется из организма. То что некоторые вирусные болезни лечатся пока не до полного избавления, это дело такое, баскетболист Мэджик Джонсон уже тридцать лет бегает с ВИЧ, бодрячок, проглотил с утра одну таблетку и на пробежку, а без лечения был бы уже двадцать лет как на кладбище.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Всё лечится, даже вирус бешенства при быстрой реакции с помощью врачей удаляется из организма.
кстати, вирус бешенства это типичный пример, что НЕ лечится.
Всё, что мы можем - это вколоть вакцину до истечение инкубационного периода, то есть, помочь организму создать иммунитет. Но если болезнь уже началась, мы ничего не можем.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:баскетболист Мэджик Джонсон уже тридцать лет бегает с ВИЧ, бодрячок, проглотил с утра одну таблетку и на пробежку, а без лечения был бы уже двадцать лет как на кладбище.
а это яркий пример "симптоматического лечения", когда мы можем смягчить симптомы, но сам вирус победить не можем.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:49

  juristkostya написав:
  freeze написав:баскетболист Мэджик Джонсон уже тридцать лет бегает с ВИЧ, бодрячок, проглотил с утра одну таблетку и на пробежку, а без лечения был бы уже двадцать лет как на кладбище.
а это яркий пример "симптоматического лечения", когда мы можем смягчить симптомы, но сам вирус победить не можем.


Какое симптоматическое лечение )))
Симптоматическое лечение убирает симптомы как парацетамол при простуде, а лечение ВИЧ лекарствами убирает сам вирус практически до неопределяемого уровня.
Это яркий пример лечения болезни, а не симптомов. :D
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:50

  juristkostya написав:
  freeze написав:Всё лечится, даже вирус бешенства при быстрой реакции с помощью врачей удаляется из организма.
кстати, вирус бешенства это типичный пример, что НЕ лечится.
Всё, что мы можем - это вколоть вакцину до истечение инкубационного периода, то есть, помочь организму создать иммунитет. Но если болезнь уже началась, мы ничего не можем.


Смеетёсь, что ли :lol: :lol: :lol:
Врач делает укол и излечивает человека от бешенства с вирусом уже внутри организма. Да есть терапевтическое окно для лечения, и оно короткое, но это не меняет сути.
У вас какие-то проблемы с терминологией )))
Востаннє редагувалось freeze в Суб 19 вер, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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