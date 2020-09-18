freeze написав:Всё лечится, даже вирус бешенства при быстрой реакции с помощью врачей удаляется из организма.
кстати, вирус бешенства это типичный пример, что НЕ лечится. Всё, что мы можем - это вколоть вакцину до истечение инкубационного периода, то есть, помочь организму создать иммунитет. Но если болезнь уже началась, мы ничего не можем.
Смеетёсь, что ли Врач делает укол и излечивает человека от бешенства с вирусом уже внутри организма. Да есть терапевтическое окно для лечения, и оно короткое, но это не меняет сути. У вас какие-то проблемы с терминологией )))
я как раз с терминологией предельно точен. В отличие от. Все существующие средства от бешенства - это вакцины (прививки).
Вакцина против бешенства предупреждает возникновение заболевания в 96-98% случаев. Но вакцинация эффективна лишь при начале курса не позднее 14-го дня от момента укуса. (...) Помните, что заболевание бешенством нельзя вылечить, но можно предупредить!
вообще, предельно странный диспут у нас выходит. Все базовые знания о бешенстве (нельзя вылечить, но можно успеть вкатить вакцину) мне рассказали ещё в младших класса. И я, грешным делом, думал, что в стране всеобщей грамотности данное знание является нормой.
juristkostya написав:Все базовые знания о бешенстве (нельзя вылечить, но можно успеть вкатить вакцину) мне рассказали ещё в младших класса. И я, грешным делом, думал, что в стране всеобщей грамотности данное знание является нормой.
У вас очевидные проблемы с терминологией ))) Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение. Вирус находится внутри организма, если что.
juristkostya написав:я как раз с терминологией предельно точен.
В чём точны ))) Вы не понимаете разницы между симптоматическим и этиотропным лечением. Симптоматическое лечение устраняет лишь симптомы, не воздействуя на возбудитель. Этиотропное лечение воздействует непосредственно на возбудитель как при лечении ВИЧ, герпеса, гепатита С и других вирусных заболеваниях.
“Мы четко определились, что при поступлении тестирование нужно делать исключительно методом ИФА, а не ПЦР-тестирования. Метод ИФА больше распространен в Украине, соответствующее оборудование и лаборатории находятся в очень многих наших больницах, поэтому это не ПЦР-тесты, а исключительно ИФА”, — сказал министр.
juristkostya написав:Все базовые знания о бешенстве (нельзя вылечить, но можно успеть вкатить вакцину) мне рассказали ещё в младших класса. И я, грешным делом, думал, что в стране всеобщей грамотности данное знание является нормой.
У вас очевидные проблемы с терминологией ))) Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение. Вирус находится внутри организма, если что.
все профильные источники строго разделяют использование терминов "вакцинирование" и "лечение" ввиду принципиальной разницы этих механизмов.
Вы можете придерживаться другого мнения, но это не имеет практического значения.
freeze написав:Вы не понимаете разницы между симптоматическим и этиотропным лечением. Симптоматическое лечение устраняет лишь симптомы, не воздействуя на возбудитель. Этиотропное лечение воздей
смешно. Сам термин "этиотропная терапия" подразумевает воздействие на причину, возбудитель. При этом, мы знаем, что лекарства против ВИЧ требуется принимать пожизненно и непрерывно. Что как бы однозначно свидетельствует о невозможности раз и навсегда излечить организм от данного вируса.
“Мы четко определились, что при поступлении тестирование нужно делать исключительно методом ИФА, а не ПЦР-тестирования. Метод ИФА больше распространен в Украине, соответствующее оборудование и лаборатории находятся в очень многих наших больницах, поэтому это не ПЦР-тесты, а исключительно ИФА”, — сказал министр.
ПЦР дорогой метод, тестов мало, система не справляется. Если нет симптомов коронавируса, то при госпитализации с аппендицитом или травмой Степанов считает дешевле делать ИФА. Там тоже по одному пункту можно предположить текущее заболевание.
freeze написав:Вы не понимаете разницы между симптоматическим и этиотропным лечением. Симптоматическое лечение устраняет лишь симптомы, не воздействуя на возбудитель. Этиотропное лечение воздей
смешно. Сам термин "этиотропная терапия" подразумевает воздействие на причину, возбудитель. При этом, мы знаем, что лекарства против ВИЧ требуется принимать пожизненно и непрерывно. Что как бы однозначно свидетельствует о невозможности раз и навсегда излечить организм от данного вируса.
Вы что не понимаете, что лекарства от герпеса, ВИЧ и гепатита воздействуют НЕПОСРЕДСТВЕННО на систему репликации внутри самого вируса.
Сам термин "этиотропная терапия" подразумевает воздействие на причину, возбудитель.(С) Сами пишите верный текст, а потом на его основании какую-то белиберду )))
Востаннє редагувалось freeze в Суб 19 вер, 2020 14:15, всього редагувалось 1 раз.