#<1 ... 1823182418251826 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Суб 19 вер, 2020 14:14 juristkostya написав: freeze написав: juristkostya написав: Все базовые знания о бешенстве (нельзя вылечить, но можно успеть вкатить вакцину) мне рассказали ещё в младших класса. И я, грешным делом, думал, что в стране всеобщей грамотности данное знание является нормой. Все базовые знания о бешенстве (нельзя вылечить, но можно успеть вкатить вакцину) мне рассказали ещё в младших класса. И я, грешным делом, думал, что в стране всеобщей грамотности данное знание является нормой.

У вас очевидные проблемы с терминологией )))

Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение.

Вирус находится внутри организма, если что.



У вас очевидные проблемы с терминологией )))

Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение.

У вас очевидные проблемы с терминологией )))

Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение.

Вирус находится внутри организма, если что.

все профильные источники строго разделяют использование терминов "вакцинирование" и "лечение" ввиду принципиальной разницы этих механизмов.



все профильные источники строго разделяют использование терминов "вакцинирование" и "лечение" ввиду принципиальной разницы этих механизмов.

Вы можете придерживаться другого мнения, но это не имеет практического значения.

вирус бешенства - лечение -

постэкспозиционная профилактика



вирус бешенства - лечение - постэкспозиционная профилактика

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%8F

juristkostya Повідомлень: 3335 З нами з: 08.12.13

Додано: Суб 19 вер, 2020 14:18 freeze написав: juristkostya написав: freeze написав: Вы не понимаете разницы между симптоматическим и этиотропным лечением.

Симптоматическое лечение устраняет лишь симптомы, не воздействуя на возбудитель.

Этиотропное лечение воздей

Симптоматическое лечение устраняет лишь симптомы, не воздействуя на возбудитель.

Вы не понимаете разницы между симптоматическим и этиотропным лечением.

Симптоматическое лечение устраняет лишь симптомы, не воздействуя на возбудитель.

Этиотропное лечение воздей

смешно. Сам термин "этиотропная терапия" подразумевает воздействие на причину, возбудитель.

смешно. Сам термин "этиотропная терапия" подразумевает воздействие на причину, возбудитель.

При этом, мы знаем, что лекарства против ВИЧ требуется принимать пожизненно и непрерывно. Что как бы однозначно свидетельствует о невозможности раз и навсегда излечить организм от данного вируса.



Вы что не понимаете, что лекарства от герпеса, ВИЧ и гепатита воздействуют НЕПОСРЕДСТВЕННО на систему репликации внутри самого вируса. Вы что не понимаете, что лекарства от герпеса, ВИЧ и гепатита воздействуют НЕПОСРЕДСТВЕННО на систему репликации внутри самого вируса.

да, воздействуют. И тем не менее, окончательного излечения не наступает не смотря на приём лекарств десятилетиями.



Откатитесь к началу данного обсуждения: мой тезис был, что вирусы не излечиваются лекарствами. Они побеждаются собственным иммунитетом (при наличии вакцины мы помогаем организму создать иммунитет).



да, воздействуют. И тем не менее, окончательного излечения не наступает не смотря на приём лекарств десятилетиями.

Откатитесь к началу данного обсуждения: мой тезис был, что вирусы не излечиваются лекарствами. Они побеждаются собственным иммунитетом (при наличии вакцины мы помогаем организму создать иммунитет).

Пока вы не привели данных, что какой-то вирус именно излечивается (а не смягчается и не профилактируется) и именно лекарствами (а не вакциной)

juristkostystya Повідомлень: 3335 З нами з: 08.12.13

Додано: Суб 19 вер, 2020 14:26 Ігоря Сліденка ще двоє суддів Конституційного Суду України висловили окремі думки щодо його рішення від 28 серпня 2020 року про коронавірусну постанову Кабміну, а саме Василь Лемак та Олег Первомайський:

http://www.ccu.gov.ua/docs/3200

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... idenko.pdf

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... /lemak.pdf

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... aiskyi.pdf



Отже:



1) "... Зародження багатьох галузей права доволі традиційно пов'язується з

юриспруденцією Стародавнього Риму, зокрема з такими відомими пам'ятками

юридичної думки того часу, як Інституції Гая та Corpus iuris civilis Юстініана. Протягом тривалого часу уявлення про державу, верховну владу, зміст і суть їх відносин з громадянами та (або) підданими будувались на досвіді

Римської імперії, у тому числі у світлі того, що "добра" влада та володар

повинні надати своєму народу лише "хліб та видовища", а натомість мали

нібито "право" вимагати від народу все, у тому числі життя, свободу, гідність,

власність. У тій системі координат суспільних відносин управління "батогом та

пряником", зневага і ненависть до людини та цілих народів були звичними та

традиційними явищами. " (Олег Первомайський)



2) "... Навіть виправданість і серйозність мети, яка полягає в захисті життя і здоров'я людей, для досягнення якої здійснюються обмеження в реалізації конституційних прав людини, не означає, що такі обмеження можуть бути здійснені свавільно та бути несумісними з фундаментальними конституційними цінностями верховенства права, демократії, захисту прав людини" (Василь Лемак).



3) "... В такій ситуації українська держава не придумала нічого кращого, ніж

діяти методами терору (залякування). Насамперед, йдеться про шокуючі

відверті заяви головного державного санітарного лікаря України, який з

простотою, яка, як відомо, гірша за злодійство, заявляв, що закриття місць загального користування (парків, etc.) було потрібне лише для того, щоб

населення справді злякалось епідемії" (Ігор Сліденко).



4) "... Важливо, що у сучасній конституційній демократії є доволі чітке

уявлення про позитивні обов'язки держави, відповідно до розуміння змісту

яких Уряд повинен не розважати і тим більше не погрожувати та не лякати

своїх громадян, а зобов'язаний своїми раціональними, свідомими і

професійними діями та рішеннями забезпечити ефективні гарантії здійснення

їх прав і свобод" (Олег Первомайський).



5) "... Не слід зображувати, що "нічого серйозного" не відбувається у сфері

захисту прав людини. Якщо вже права і свободи людини мають бути

обмежені з метою захисту суспільства від загрози наслідків пандемії, то це

слід робити відкрито, демократично і правовим шляхом, як того вимагає

Конституція України - через ухвалення рішень органами державної влади,

яких обрав народ України, а не шляхом непрозорого розмивання

відповідальності за ухвалені рішення. Навіть в умовах надзвичайних обставин народ залишається не тільки "єдиним джерелом влади", але й "носієм

суверенітету", суб'єктом, який здійснює цю владу (частина друга статті 5

Конституції України) (Василь Лемак).



6) "... При цьому терор в "карантинній" обгортці нічим не відрізняється від

звичайного терору, за винятком своєї технологічності, помноженої на

державний примус. Загалом сюжет, запропонований державою, однак не

сприйнятий громадянським суспільством, до дрібниць нагадує антиутопії,

зокрема "V for Vendetta", де гра на страху людей перед епідемією є методом

захоплення влади та тригером для встановлення авторитарної диктатури. Існує і

реальний історичний приклад залякування інфекцією для встановлення

карантинної зони. Саме таким евфемізмом "Quarantanezone" нацисти у березні

1940 року назвали район Варшави, який пізніше перетворився на пекло на

землі, більш відомий як Варшавське гетто" (Ігор Сліденко).



7) "... З огляду на те, що встановлення зазначених у Постанові № 392

обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина було здійснено

рішенням неналежного суб'єкта, не має сенсу досліджувати

дотримання/недотримання інших умов для обмеження конституційних прав і

свобод, що встановлює Основний Закон України, оскільки зрозуміло, що

порушення належної правової процедури, без сумнівів, делегітимізує зазначені

положення Постанови № 392. Тобто оспорювані у конституційному поданні окремі положення Постанови № 392 є такими, що не відповідають Конституції України... З норм Конституції України чітко та недвозначно випливає, що Кабінет

Міністрів України не має повноважень обмежувати конституційні права і

свободи" (Олег Первомайський).



"... Заходи щодо обмеження прав людини не можуть бути безстроковими та підлягають періодичному перегляду парламентом. Обмежувальні заходи, які здійснюються у зв'язку з поширенням COVID-19, є державним втручанням до фундаментальних конституційних прав людини, з урахуванням динамічного змісту заходів "карантину", не можуть бути невизначеними в часі (безстроковими) та підлягають періодичному перегляду парламентом. Фактичне самоусунення Верховної Ради України від ухвалення рішень у цій сфері не узгоджується з принципом народного суверенітету та не відповідає загальноприйнятій практиці інших європейських держав у протидії COVID-19" (Василь Лемак).



9) "... Диктатура страху є антитезою до диктатури (панування) права. І ряд

заходів, що застосовувались урядом, є яскравим свідченням цієї максими.

Одним з наслідків такої диктатури є театр абсурду в перемішку з

макабричними танцями, коли так званий карантин то послаблюється, то

посилюється залежно від хтонічного настрою уряду, оскільки більш-менш

раціональних обгрунтувань для таких його дій немає. І єдиний наслідок такого

підходу - тотальна недовіра до дій держави з боку населення та ігнорування з

боку публічної влади територіальних громад вимог центральної влади. Це не

що інше, як черговий крок до розпаду держави як унітарної одиниці, і цілком

МОЖЛИВО, ЩО В ЦІЛОМУ. Слід також розуміти, що якщо уряд залежно від своїх примх, забаганок, уподобань чи специфічного розуміння ситуації в державі будь-коли може зупинити дію конституційних прав і свобод, то в такому випадку йдеться не про функціонування інституту прав і свобод в сутнісному їх розумінні, а про банальні адміністративні дозволи. І в цьому сенсі Україна з її специфічним карантином 2020 року мало чим відрізняється від "нікалаєвской Рассіі" 1840 року, де було заборонено все, або СССР 1980 року, де звичайна подорож за кордон потребувала спеціального дозволу вщ держави, практично недоступного для більшості населення. Ще один вимір диктатури так званого "карантину" виявився в порушенні фундаментальних засад рівності в праві, що набуло образу сумної пародії - друзям все, ворогам (в даному випадку народу України) закон. І карикатурність ситуації полягає в тому, що це навіть не закон, а звичайна урядова інструкція. В цьому демократичний, здавалося б, Уряд України пішов далеко вперед порівняно з досвідом фашистської диктатури Франко" (Ігор Сліденко).



10) "... У контексті цієї справи буде доречно згадати про те, що за офіційними

даними Міністерства фінансів України станом на 24 липня 2020 року Кабінет

Міністрів України вже розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з

COVID-19 за пріоритетними напрямами. З цих коштів лише 16 млрд було

виділено для системи охорони здоров'я, а 35 млрд грн - на реконструкцію,

ремонт та утримання автомобільних доріг. Мене щиро турбує наше вміння робити правильні висновки та виправляти вже зроблені помилки у протистоянні сучасній пандемії, оскільки є великий сумнів у тому, що навіть геть усі відремонтовані українські дороги будуть тим "диво-засобом", який забезпечить нам справжній захист від сучасної пандемії та, власне, й саме подальше виживання у цьому новому Світі" (Олег Первомайський) Окрімще двоє суддів Конституційного Суду України висловили окремі думки щодо його рішення від 28 серпня 2020 року про коронавірусну постанову Кабміну, а саметаОтже:1) "... Зародження багатьох галузей права доволі традиційно пов'язується зюриспруденцією Стародавнього Риму, зокрема з такими відомими пам'яткамиюридичної думки того часу, як Інституції Гая та Corpus iuris civilis Юстініана. Протягом тривалого часу уявлення про державу, верховну владу, зміст і суть їх відносин з громадянами та (або) підданими будувались на досвідіРимської імперії, у тому числі у світлі того, що "добра" влада та володарповинні надати своєму народу лише "хліб та видовища", а натомість малинібито "право" вимагати від народу все, у тому числі життя, свободу, гідність,власність. У тій системі координат суспільних відносин управління "батогом тапряником", зневага і ненависть до людини та цілих народів були звичними татрадиційними явищами. " (2) "... Навіть виправданість і серйозність мети, яка полягає в захисті життя і здоров'я людей, для досягнення якої здійснюються обмеження в реалізації конституційних прав людини, не означає, що такі обмеження можуть бути здійснені свавільно та бути несумісними з фундаментальними конституційними цінностями верховенства права, демократії, захисту прав людини" (3) "... В такій ситуації українська держава не придумала нічого кращого, ніждіяти методами терору (залякування). Насамперед, йдеться про шокуючівідверті заяви головного державного санітарного лікаря України, який зпростотою, яка, як відомо, гірша за злодійство, заявляв, що закриття місць загального користування (парків, etc.) було потрібне лише для того, щобнаселення справді злякалось епідемії" ().4) "... Важливо, що у сучасній конституційній демократії є доволі чіткеуявлення про позитивні обов'язки держави, відповідно до розуміння змістуяких Уряд повинен не розважати і тим більше не погрожувати та не лякатисвоїх громадян, а зобов'язаний своїми раціональними, свідомими іпрофесійними діями та рішеннями забезпечити ефективні гарантії здійсненняїх прав і свобод" ().5) "... Не слід зображувати, що "нічого серйозного" не відбувається у сферізахисту прав людини. Якщо вже права і свободи людини мають бутиобмежені з метою захисту суспільства від загрози наслідків пандемії, то цеслід робити відкрито, демократично і правовим шляхом, як того вимагаєКонституція України - через ухвалення рішень органами державної влади,яких обрав народ України, а не шляхом непрозорого розмиваннявідповідальності за ухвалені рішення. Навіть в умовах надзвичайних обставин народ залишається не тільки "єдиним джерелом влади", але й "носіємсуверенітету", суб'єктом, який здійснює цю владу (частина друга статті 5Конституції України) ().6) "... При цьому терор в "карантинній" обгортці нічим не відрізняється відзвичайного терору, за винятком своєї технологічності, помноженої надержавний примус. Загалом сюжет, запропонований державою, однак несприйнятий громадянським суспільством, до дрібниць нагадує антиутопії,зокрема "V for Vendetta", де гра на страху людей перед епідемією є методомзахоплення влади та тригером для встановлення авторитарної диктатури. Існує іреальний історичний приклад залякування інфекцією для встановленнякарантинної зони. Саме таким евфемізмом "Quarantanezone" нацисти у березні1940 року назвали район Варшави, який пізніше перетворився на пекло наземлі, більш відомий як Варшавське гетто" ().7) "... З огляду на те, що встановлення зазначених у Постанові № 392обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина було здійсненорішенням неналежного суб'єкта, не має сенсу досліджуватидотримання/недотримання інших умов для обмеження конституційних прав ісвобод, що встановлює Основний Закон України, оскільки зрозуміло, щопорушення належної правової процедури, без сумнівів, делегітимізує зазначеніположення Постанови № 392. Тобто оспорювані у конституційному поданні окремі положення Постанови № 392 є такими, що не відповідають Конституції України... З норм Конституції України чітко та недвозначно випливає, що КабінетМіністрів України не має повноважень обмежувати конституційні права ісвободи" ()."... Заходи щодо обмеження прав людини не можуть бути безстроковими та підлягають періодичному перегляду парламентом. Обмежувальні заходи, які здійснюються у зв'язку з поширенням COVID-19, є державним втручанням до фундаментальних конституційних прав людини, з урахуванням динамічного змісту заходів "карантину", не можуть бути невизначеними в часі (безстроковими) та підлягають періодичному перегляду парламентом. Фактичне самоусунення Верховної Ради України від ухвалення рішень у цій сфері не узгоджується з принципом народного суверенітету та не відповідає загальноприйнятій практиці інших європейських держав у протидії COVID-19" ().9) "... Диктатура страху є антитезою до диктатури (панування) права. І рядзаходів, що застосовувались урядом, є яскравим свідченням цієї максими.Одним з наслідків такої диктатури є театр абсурду в перемішку змакабричними танцями, коли так званий карантин то послаблюється, топосилюється залежно від хтонічного настрою уряду, оскільки більш-меншраціональних обгрунтувань для таких його дій немає. І єдиний наслідок такогопідходу - тотальна недовіра до дій держави з боку населення та ігнорування збоку публічної влади територіальних громад вимог центральної влади. Це нещо інше, як черговий крок до розпаду держави як унітарної одиниці, і цілкомМОЖЛИВО, ЩО В ЦІЛОМУ. Слід також розуміти, що якщо уряд залежно від своїх примх, забаганок, уподобань чи специфічного розуміння ситуації в державі будь-коли може зупинити дію конституційних прав і свобод, то в такому випадку йдеться не про функціонування інституту прав і свобод в сутнісному їх розумінні, а про банальні адміністративні дозволи. І в цьому сенсі Україна з її специфічним карантином 2020 року мало чим відрізняється від "нікалаєвской Рассіі" 1840 року, де було заборонено все, або СССР 1980 року, де звичайна подорож за кордон потребувала спеціального дозволу вщ держави, практично недоступного для більшості населення. Ще один вимір диктатури так званого "карантину" виявився в порушенні фундаментальних засад рівності в праві, що набуло образу сумної пародії - друзям все, ворогам (в даному випадку народу України) закон. І карикатурність ситуації полягає в тому, що це навіть не закон, а звичайна урядова інструкція. В цьому демократичний, здавалося б, Уряд України пішов далеко вперед порівняно з досвідом фашистської диктатури Франко" ().10) "... У контексті цієї справи буде доречно згадати про те, що за офіційнимиданими Міністерства фінансів України станом на 24 липня 2020 року КабінетМіністрів України вже розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби зCOVID-19 за пріоритетними напрямами. З цих коштів лише 16 млрд було виділено для системи охорони здоров'я, а 35 млрд грн - на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг. Мене щиро турбує наше вміння робити правильні висновки та виправляти вже зроблені помилки у протистоянні сучасній пандемії, оскільки є великий сумнів у тому, що навіть геть усі відремонтовані українські дороги будуть тим "диво-засобом", який забезпечить нам справжній захист від сучасної пандемії та, власне, й саме подальше виживання у цьому новому Світі" (

Igneus Повідомлень: 715 З нами з: 29.08.18

Додано: Суб 19 вер, 2020 14:46 juristkostya написав: Откатитесь к началу данного обсуждения: мой тезис был, что вирусы не излечиваются лекарствами.



Обратитесь к моей первой ремарке на ваше безаппеляционное суждение - против вирусов нет лечения, есть только вакцины.

Обратитесь к моей первой ремарке на ваше безаппеляционное суждение - против вирусов нет лечения, есть только вакцины.

Лекарства есть, лечение есть, иногда вылечиваются и полностью как гепатит С, иногда в результате лечения наступает длительная ремиссия. Более того с помощью лекарств, как и с помощью вакцин можно с достаточной степенью надёжности и профилактировать само возникновение заболевания.

freeze Повідомлень: 18420 З нами з: 02.07.14

Додано: Суб 19 вер, 2020 14:49 freeze написав: juristkostya написав: Все базовые знания о бешенстве (нельзя вылечить, но можно успеть вкатить вакцину) мне рассказали ещё в младших класса. И я, грешным делом, думал, что в стране всеобщей грамотности данное знание является нормой.

У вас очевидные проблемы с терминологией )))

Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение.

Вирус находится внутри организма, если что.



У вас очевидные проблемы с терминологией )))

Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение.

Вирус находится внутри организма, если что. У вас очевидные проблемы с терминологией )))Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение.Вирус находится внутри организма, если что.

По итогу, вирус убивает не лекарство, а иммунитет. Насколько я понимаю, в случае бешенства, иммунитет активизируется слишком долго, поэтому человеку вкалывают конскую дозу коровьего ослабленного вируса, которая активизирует все ресурсы организма на борьбу именно с таким типом вирусов прямо сейчас, а не тогда, когда уже будет поражён головной мозг.

safonovstanislav Повідомлень: 2906 З нами з: 10.05.14

Додано: Суб 19 вер, 2020 14:57 safonovstanislav написав: freeze написав: juristkostya написав: Все базовые знания о бешенстве (нельзя вылечить, но можно успеть вкатить вакцину) мне рассказали ещё в младших класса. И я, грешным делом, думал, что в стране всеобщей грамотности данное знание является нормой.

У вас очевидные проблемы с терминологией )))

Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение.

Вирус находится внутри организма, если что.



У вас очевидные проблемы с терминологией )))

Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение.

Вирус находится внутри организма, если что. У вас очевидные проблемы с терминологией )))Успеть вкатить вакцину в терапевтическое окно - это и есть эффективное лечение.Вирус находится внутри организма, если что.

По итогу, вирус убивает не лекарство, а иммунитет. Насколько я понимаю, в случае бешенства, иммунитет активизируется слишком долго, поэтому человеку вкалывают конскую дозу коровьего ослабленного вируса, которая активизирует все ресурсы организма на борьбу именно с таким типом вирусов прямо сейчас, а не тогда, когда уже будет поражён головной мозг. По итогу, вирус убивает не лекарство, а иммунитет. Насколько я понимаю, в случае бешенства, иммунитет активизируется слишком долго, поэтому человеку вкалывают конскую дозу коровьего ослабленного вируса, которая активизирует все ресурсы организма на борьбу именно с таким типом вирусов прямо сейчас, а не тогда, когда уже будет поражён головной мозг.



У Юриста Кости явная путаница между симптоматическим лечением, которое никак не воздействует на возбудитель, характерный пример - парацетомол, просто эффективно убирающий температуру и ломоту по механизмам не связанным никак с возбудителем, и противовирусными лекарствами, которые воздействуя на вирус блокируют пути его размножения или просто убивают вирус.



Утверждение, что против вирусов нет лекарств на этом фоне выглядит нелепицей.

Тот же ВИЧ сейчас очень успешно лечат от состояния практически недействующего иммунитета до состояния почти полного жизненного благополучия и не способности заразить другого. Остался один момент - полное удаление вируса, но и он тоже в обозримой перспективе скорее всего будет решен, есть уже отдельные одиночные успехи.

По лечению ранее неизлечимого хронического гепатита С уже произошел такой окончательный прорыв. У Юриста Кости явная путаница между симптоматическим лечением, которое никак не воздействует на возбудитель, характерный пример - парацетомол, просто эффективно убирающий температуру и ломоту по механизмам не связанным никак с возбудителем, и противовирусными лекарствами, которые воздействуя на вирус блокируют пути его размножения или просто убивают вирус.Утверждение, что против вирусов нет лекарств на этом фоне выглядит нелепицей.Тот же ВИЧ сейчас очень успешно лечат от состояния практически недействующего иммунитета до состояния почти полного жизненного благополучия и не способности заразить другого. Остался один момент - полное удаление вируса, но и он тоже в обозримой перспективе скорее всего будет решен, есть уже отдельные одиночные успехи.По лечению ранее неизлечимого хронического гепатита С уже произошел такой окончательный прорыв. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18420 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4426 раз. Подякували: 7145 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 16:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить... stm

