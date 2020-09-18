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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:56
Faceless написав:
Кто ещё дурачится...
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.
местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .
старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим
Там поможет глобальное потепление
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moldashavanin
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Додано: Суб 19 вер, 2020 18:58
freeze написав:
Если бы успели, то об этом случае уже гремели бы все мировые СМИ.
Звісно що він уже вакцинований
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 19 вер, 2020 19:07
moldashavanin написав: Faceless написав:
Кто ещё дурачится...
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.
местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .
старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим
Там поможет глобальное потепление
местная ТЕЦ воровала деньги и накопила долги, но прикрывается стариками, больными людьми и младенцами. Ничего не жмёт ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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