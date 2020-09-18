RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1824182518261827

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:56

  Faceless написав:
Кто ещё дурачится...
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.


местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .
старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим
Там поможет глобальное потепление
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 681
З нами з: 22.07.11
Подякував: 253 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Если бы успели, то об этом случае уже гремели бы все мировые СМИ.

Звісно що він уже вакцинований
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8996
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:07

  moldashavanin написав:
  Faceless написав:
Кто ещё дурачится...
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.


местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .
старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим
Там поможет глобальное потепление

местная ТЕЦ воровала деньги и накопила долги, но прикрывается стариками, больными людьми и младенцами. Ничего не жмёт ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5235
З нами з: 31.08.09
Подякував: 340 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 1824182518261827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7229 1649615
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8818)
19.09.2020 19:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.