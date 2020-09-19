Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1824182518261827 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Суб 19 вер, 2020 18:56 Faceless написав:

Кто ещё дурачится...

Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.

И да, эти могут подмешать. Кто ещё дурачится...Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.И да, эти могут подмешать.



местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .

старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим

Там поможет глобальное потепление местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зимТам поможет глобальное потепление moldashavanin

Повідомлень: 682 З нами з: 22.07.11 Подякував: 254 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 18:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Если бы успели, то об этом случае уже гремели бы все мировые СМИ. Если бы успели, то об этом случае уже гремели бы все мировые СМИ.

Звісно що він уже вакцинований Звісно що він уже вакцинований "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8998 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 19:07 moldashavanin написав: Faceless написав:

Кто ещё дурачится...

Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.

И да, эти могут подмешать. Кто ещё дурачится...Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.И да, эти могут подмешать.



местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .

старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим

Там поможет глобальное потепление местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зимТам поможет глобальное потепление

местная ТЕЦ воровала деньги и накопила долги, но прикрывается стариками, больными людьми и младенцами. Ничего не жмёт ? местная ТЕЦ воровала деньги и накопила долги, но прикрывается стариками, больными людьми и младенцами. Ничего не жмёт ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5235 З нами з: 31.08.09 Подякував: 340 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 19:40 Кучинелли написав: Вкладчик1234 написав: unicdima написав: Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт. Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.

Уже закрывали всю страну от 20 зараженных.

Теперь эта пугалка не работает

Нужны пруфы "как в Бергамо".

В этом году ледовые катки не будут готовить под морги? Почему?

Как было использовано время локдаунов? "Мы по-прежнему мало знаем о вирусе"? Зачем тогда эти локдауны? Таким образом, можно "бороться с вирусом" десятилетиями, как со спидом, и не побороть



У нас каждый день сотня трупов от ДТП и пьяных поножовщин. Но никто не перекрывает дороги, и не объявляет "сухой закон".



От онкологии и сердечно-сосудистых - мрут вообще безсчётно. И никто не объявляет эпидемию, не делает "фонды борьбы с ..." и т.д. Так чего вдруг от бетмен-гриппа всполошились? Готовьтесь уже к следующему Уже закрывали всю страну от 20 зараженных.Теперь эта пугалка не работаетНужны пруфы "как в Бергамо".В этом году ледовые катки не будут готовить под морги? Почему?Как было использовано время локдаунов? "Мы по-прежнему мало знаем о вирусе"? Зачем тогда эти локдауны? Таким образом, можно "бороться с вирусом" десятилетиями, как со спидом, и не поборотьУ нас каждый день сотня трупов от ДТП и пьяных поножовщин. Но никто не перекрывает дороги, и не объявляет "сухой закон".От онкологии и сердечно-сосудистых - мрут вообще безсчётно. И никто не объявляет эпидемию, не делает "фонды борьбы с ..." и т.д. Так чего вдруг от бетмен-гриппа всполошились? Готовьтесь уже к следующему



Который, уже пятьсоттысячный раз, нужно рассказать отличие этого вируса от всего перечисленного.Он не лечится, пока что.И результат от заражения не зависит от человека.Всё перечисленное или лечится или зависит от действий самого человека. Который, уже пятьсоттысячный раз, нужно рассказать отличие этого вируса от всего перечисленного.Он не лечится, пока что.И результат от заражения не зависит от человека.Всё перечисленное или лечится или зависит от действий самого человека.

а спід / віч ? а спід / віч ? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21603 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1572 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 19:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: а спід / віч ?



Лечится, по крайней мере до бессимптомного состояния, когда вы не можете никого заразить и ведёте обычную жизнь, вспоминая о ВИЧ после напоминалки в смартфоне о том, что надо сегодня принять таблетку.

Уже сотни тысяч людей живут в таком режиме больше двух десятков лет. Лечится, по крайней мере до бессимптомного состояния, когда вы не можете никого заразить и ведёте обычную жизнь, вспоминая о ВИЧ после напоминалки в смартфоне о том, что надо сегодня принять таблетку.Уже сотни тысяч людей живут в таком режиме больше двух десятков лет. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18422 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4426 раз. Подякували: 7145 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 19:56 moldashavanin написав: Faceless написав:

Кто ещё дурачится...

Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.

И да, эти могут подмешать. Кто ещё дурачится...Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.И да, эти могут подмешать.



местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .

старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим

Там поможет глобальное потепление местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зимТам поможет глобальное потепление

да кому нужен якийсь там ТЕЦ,

шас борьба за виживання людства з короною, а ти про такі дрібниці да кому нужен якийсь там ТЕЦ,шас борьба за виживання людства з короною, а ти про такі дрібниці https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21603 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1572 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 19:57 freeze написав: flyman написав: а спід / віч ?



Лечится, по крайней мере до бессимптомного состояния, когда вы не можете никого заразить и ведёте обычную жизнь, вспоминая о ВИЧ после напоминалки в смартфоне о том, что надо сегодня принять таблетку.

Уже сотни тысяч людей живут в таком режиме больше двух десятков лет. Лечится, по крайней мере до бессимптомного состояния, когда вы не можете никого заразить и ведёте обычную жизнь, вспоминая о ВИЧ после напоминалки в смартфоне о том, что надо сегодня принять таблетку.Уже сотни тысяч людей живут в таком режиме больше двух десятков лет.

чекати 20 років будем ліки від корони, коли придумають "пожиттєве лікування"? чекати 20 років будем ліки від корони, коли придумають "пожиттєве лікування"? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21603 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1572 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 20:13 ЛАД написав: unicdima написав: Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт. Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.

Сотня в день на всю Украину это копейки.

Щоб взятися за разум, нашим вiльнолюдям потрiбно щонайменше тисяч десять в день.

Якраз хотів написати, що корона показала кількість деб.ілів у сіспільстві.

Кiлькiсть деб.ілів у суспільстві можна було побачити значно ранiше. Сотня в день на всю Украину это копейки.Щоб взятися за разум, нашим вiльнолюдям потрiбно щонайменше тисяч десять в день.

Повнюстю з Вами погоджуюсь.

Вже років 12 дуже чітко видно, що % дібілів росте геометричними темпами...



Не знаю, як це було непомітно? Повнюстю з Вами погоджуюсь.Вже років 12 дуже чітко видно, що % дібілів росте геометричними темпами...Не знаю, як це було непомітно? change_pm Повідомлень: 2233 З нами з: 03.02.16 Подякував: 63 раз. Подякували: 502 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 20:22 change_pm написав: ЛАД написав: unicdima написав: Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт. Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.

Сотня в день на всю Украину это копейки.

Щоб взятися за разум, нашим вiльнолюдям потрiбно щонайменше тисяч десять в день.

Якраз хотів написати, що корона показала кількість деб.ілів у сіспільстві.

Кiлькiсть деб.ілів у суспільстві можна було побачити значно ранiше. Сотня в день на всю Украину это копейки.Щоб взятися за разум, нашим вiльнолюдям потрiбно щонайменше тисяч десять в день.

Повнюстю з Вами погоджуюсь.

Вже років 12 дуже чітко видно, що % дібілів росте геометричними темпами...



Не знаю, як це було непомітно? Повнюстю з Вами погоджуюсь.Вже років 12 дуже чітко видно, що % дібілів росте геометричними темпами...Не знаю, як це було непомітно?

мабуть, ти або розумнішаєш швидше чим інші, скоро не буде і з ким поговорити: всі тупі. мабуть, ти або розумнішаєш швидше чим інші, скоро не буде і з ким поговорити: всі тупі. Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 вер, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21603 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1572 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 20:23 ЛАД написав: yama написав: .......

... как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть все "краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно .

.... .......... как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть"краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно .....

Ну-ну.

А Вы не расскажете, как бы на это среагировала вся Европа, которая осталась бы без российского газа?

Где бы мы были с Вашей честностью?

О какой поддержке мы могли бы говорить? Не только военной, но даже политической?

Это была бы лучшая агитация в пользу Путина. Ну-ну.А Вы не расскажете, как бы на это среагировала вся Европа, которая осталась бы без российского газа?Где бы мы были с Вашей честностью?О какой поддержке мы могли бы говорить? Не только военной, но даже политической?Это была бы лучшая агитация в пользу Путина.

а мне как бы было бы пофиг на Европу , наоборот вариант шантажа - или эти упыри убираются вон вместе со своими наемниками и отдают захваченные территории ( в том числе Крым) или никакая Европа газа не получит . Можете поспособствовать ( Европа) ? - милости просим - не можете - мерзните без газа . Вот это называется независимая суверенная страна. Вариант последующего развития предсказать сложно , либо нас бы с потрохами отдали РФ на растерзание что бы от Украины ничего не осталось и вся территория полностью стала под контроль РФ для безопасности транспортировки газа в Европу , вполне допускаю что Европа нас бы слила в обмен на газ, да что тут допускать так оно и есть сейчас. Получается нам на пол шишечки .... и мы согласны . Но партизанское движение по крайней мере на западе из послевоенного опыта побороть будет очень сложно и диверсии на газопроводах были бы постоянным явлением.

Но у нас кишка тонка играть по крупному и вабанк , мы готовы терпеть на пол шишечки по четвергам и вторникам . Компромиссы нас ни к чему за этих 7 лет не привели пора "рубить " к чертям ВСЕ торговые и транзитные отношение с РФ . а мне как бы было бы пофиг на Европу , наоборот вариант шантажа - или эти упыри убираются вон вместе со своими наемниками и отдают захваченные территории ( в том числе Крым) или никакая Европа газа не получит . Можете поспособствовать ( Европа) ? - милости просим - не можете - мерзните без газа . Вот это называется независимая суверенная страна. Вариант последующего развития предсказать сложно , либо нас бы с потрохами отдали РФ на растерзание что бы от Украины ничего не осталось и вся территория полностью стала под контроль РФ для безопасности транспортировки газа в Европу , вполне допускаю что Европа нас бы слила в обмен на газ, да что тут допускать так оно и есть сейчас. Получается нам на пол шишечки .... и мы согласны . Но партизанское движение по крайней мере на западе из послевоенного опыта побороть будет очень сложно и диверсии на газопроводах были бы постоянным явлением.Но у нас кишка тонка играть по крупному и вабанк , мы готовы терпеть на пол шишечки по четвергам и вторникам . Компромиссы нас ни к чему за этих 7 лет не привели пора "рубить " к чертям ВСЕ торговые и транзитные отношение с РФ . yama Повідомлень: 2720 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5198 раз. Подякували: 563 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1824182518261827 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01