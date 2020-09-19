|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:56
Faceless написав:
Кто ещё дурачится...
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.
местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .
старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим
Там поможет глобальное потепление
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 682
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:58
freeze написав:
Если бы успели, то об этом случае уже гремели бы все мировые СМИ.
Звісно що він уже вакцинований
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8998
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:07
moldashavanin написав: Faceless написав:
Кто ещё дурачится...
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.
местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .
старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим
Там поможет глобальное потепление
местная ТЕЦ воровала деньги и накопила долги, но прикрывается стариками, больными людьми и младенцами. Ничего не жмёт ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5235
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 1053 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:40
Кучинелли написав: Вкладчик1234 написав: unicdima написав:
Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Уже закрывали всю страну от 20 зараженных.
Теперь эта пугалка не работает
Нужны пруфы "как в Бергамо".
В этом году ледовые катки не будут готовить под морги? Почему?
Как было использовано время локдаунов? "Мы по-прежнему мало знаем о вирусе"? Зачем тогда эти локдауны? Таким образом, можно "бороться с вирусом" десятилетиями, как со спидом, и не побороть
У нас каждый день сотня трупов от ДТП и пьяных поножовщин. Но никто не перекрывает дороги, и не объявляет "сухой закон".
От онкологии и сердечно-сосудистых - мрут вообще безсчётно. И никто не объявляет эпидемию, не делает "фонды борьбы с ..." и т.д. Так чего вдруг от бетмен-гриппа всполошились? Готовьтесь уже к следующему
Который, уже пятьсоттысячный раз, нужно рассказать отличие этого вируса от всего перечисленного.Он не лечится, пока что.И результат от заражения не зависит от человека.Всё перечисленное или лечится или зависит от действий самого человека.
а спід / віч ?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21603
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 1572 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:52
flyman написав:а спід / віч ?
Лечится, по крайней мере до бессимптомного состояния, когда вы не можете никого заразить и ведёте обычную жизнь, вспоминая о ВИЧ после напоминалки в смартфоне о том, что надо сегодня принять таблетку.
Уже сотни тысяч людей живут в таком режиме больше двух десятков лет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18422
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4426 раз.
- Подякували: 7145 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:56
moldashavanin написав: Faceless написав:
Кто ещё дурачится...
Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем.
И да, эти могут подмешать.
местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон .
старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим
Там поможет глобальное потепление
да кому нужен якийсь там ТЕЦ,
шас борьба за виживання людства з короною, а ти про такі дрібниці
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21603
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 1572 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:57
freeze написав:
flyman написав:а спід / віч ?
Лечится, по крайней мере до бессимптомного состояния, когда вы не можете никого заразить и ведёте обычную жизнь, вспоминая о ВИЧ после напоминалки в смартфоне о том, что надо сегодня принять таблетку.
Уже сотни тысяч людей живут в таком режиме больше двух десятков лет.
чекати 20 років будем ліки від корони, коли придумають "пожиттєве лікування"?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21603
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 1572 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:13
ЛАД написав: unicdima написав:
Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Сотня в день на всю Украину это копейки.
Щоб взятися за разум, нашим вiльнолюдям потрiбно щонайменше тисяч десять в день.
Кiлькiсть деб.ілів у суспільстві можна було побачити значно ранiше.
Якраз хотів написати, що корона показала кількість деб.ілів у сіспільстві.
Повнюстю з Вами погоджуюсь.
Вже років 12 дуже чітко видно, що % дібілів росте геометричними темпами...
Не знаю, як це було непомітно?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2233
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:22
change_pm написав: ЛАД написав: unicdima написав:
Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Сотня в день на всю Украину это копейки.
Щоб взятися за разум, нашим вiльнолюдям потрiбно щонайменше тисяч десять в день.
Кiлькiсть деб.ілів у суспільстві можна було побачити значно ранiше.
Якраз хотів написати, що корона показала кількість деб.ілів у сіспільстві.
Повнюстю з Вами погоджуюсь.
Вже років 12 дуже чітко видно, що % дібілів росте геометричними темпами...
Не знаю, як це було непомітно?
мабуть, ти або розумнішаєш швидше чим інші, скоро не буде і з ким поговорити: всі тупі.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 19 вер, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21603
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 1572 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:23
ЛАД написав: yama написав:
.......
... как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть все
"краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно .
....
Ну-ну.
А Вы не расскажете, как бы на это среагировала вся Европа, которая осталась бы без российского газа?
Где бы мы были с Вашей честностью?
О какой поддержке мы могли бы говорить? Не только военной, но даже политической?
Это была бы лучшая агитация в пользу Путина.
а мне как бы было бы пофиг на Европу , наоборот вариант шантажа - или эти упыри убираются вон вместе со своими наемниками и отдают захваченные территории ( в том числе Крым) или никакая Европа газа не получит . Можете поспособствовать ( Европа) ? - милости просим - не можете - мерзните без газа . Вот это называется независимая суверенная страна. Вариант последующего развития предсказать сложно , либо нас бы с потрохами отдали РФ на растерзание что бы от Украины ничего не осталось и вся территория полностью стала под контроль РФ для безопасности транспортировки газа в Европу , вполне допускаю что Европа нас бы слила в обмен на газ, да что тут допускать так оно и есть сейчас. Получается нам на пол шишечки .... и мы согласны . Но партизанское движение по крайней мере на западе из послевоенного опыта побороть будет очень сложно и диверсии на газопроводах были бы постоянным явлением.
Но у нас кишка тонка играть по крупному и вабанк , мы готовы терпеть на пол шишечки по четвергам и вторникам . Компромиссы нас ни к чему за этих 7 лет не привели пора "рубить " к чертям ВСЕ торговые и транзитные отношение с РФ .
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2720
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 5198 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7229
|1649625
|
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ
|